Presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Soledad, Atlantico, sufrió brutal atentado en su contra: esto se sabe

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Soledad, Manuel Riquet, fue víctima de un ataque armado durante la tarde del domingo 8 de febrero en el municipio de Soledad, Atlántico. De acuerdo con la información conocida, el dirigente comunal se encontraba en una silla de ruedas cuando fue impactado por disparos.

Tras conocerse el hecho, la administración municipal emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su rechazo y manifestó que el líder social permanece con vida. “Rechazamos de manera contundente el vil y cobarde atentado contra Manuel Riquet, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Soledad. Nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación”, señaló la entidad.

La Alcaldía de Soledad anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría, con el objetivo de evaluar la situación y definir acciones institucionales.

En ese contexto, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval exigió respuestas frente a los hechos de violencia registrados en el territorio. “No podemos seguir permitiendo el derramamiento de sangre en nuestro territorio, La vida se respeta. La seguridad es una obligación del Estado”, indicó el gobierno local.

Por su parte, la Policía informó que unidades se encuentran en el lugar adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar a los responsables.

Versiones encontradas sobre el estado de la víctima

Aunque la Alcaldía sostuvo que Riquet resultó herido, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) difundió un pronunciamiento en el que aseguró que el atentado habría provocado su fallecimiento.

“En Soledad, Atlántico, bajo luto por nuevo crimen contra la vida de un líder comunal. En la tarde de este domingo, sicarios cegaron la vida de Manuel Riquet, presidente activo de la JAC del barrio VillaSoledad. La víctima recibió cuatro impactos de bala que le causaron la muerte inmediata. Nos unimos al rechazo por este ataque perpetrado en plena luz del día que profundiza el dolor de la violencia hacia líderes sociales en el país y evidencia la vulnerabilidad”, expresó la organización.

Las autoridades judiciales y de policía mantienen las labores de inspección y recopilación de información para esclarecer el atentado contra el presidente de la JAC de Villa Soledad. Mientras avanzan las investigaciones, persisten versiones contradictorias sobre la condición de la víctima, a la espera de confirmación oficial por parte de las instituciones encargadas.

Hechos recientes de violencia Soledad

A el ataque armado contra el líder comunal en Villa Soledad, se suman otros dos episodios violentos con consecuencias fatales, ocurridos en distintos sectores y con pocas horas de diferencia. El caso más reciente se presentó en la noche del sábado 7 de febrero, cuando un ataque sicarial en el barrio Normandía derivó en la muerte de un joven que trabajaba como repartidor de domicilios.

Según la información conocida, la víctima se encontraba realizando una entrega cuando fue sorprendida por disparos. Testigos del hecho indicaron que los proyectiles también alcanzaron al cliente que recibía el pedido, quien debió ser trasladado a un centro asistencial donde permanecería en delicado estado de salud.

Un día antes, en la noche del viernes 6 de febrero, otro hecho de sangre se había registrado en el barrio Don Bosco, donde dos jóvenes fueron asesinados a tiros en circunstancias similares. El ataque ocurrió hacia las 8:30 p. m., momento en el que las víctimas se desplazaban en una motocicleta y fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en un vehículo del mismo tipo. De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones sin mediar palabra y huyeron del lugar.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a posibles disputas internas dentro del grupo delincuencial conocido como Los Costeños, organización con presencia en sectores como La Central y Las Moras, también en jurisdicción de Soledad. Autoridades indicaron que la reciente seguidilla de hechos violentos podría estar relacionada con enfrentamientos entre facciones de esta estructura por el control territorial y el manejo de actividades ilícitas.