Colombia

En medio de operativos en el centro de Bogotá, autoridades incautaron más de 20 celulares con reporte de hurto

Un procedimiento de revisión en locales detectó aparatos con anotaciones de robo y modificaciones técnicas, mientras que los artículos confiscados quedaron a disposición de los organismos judiciales según lo establecido por la normativa vigente

Guardar
La estrategia de la Policía
La estrategia de la Policía Metropolitana busca frenar el hurto y la comercialización ilegal de celulares en zonas de alta afluencia - crédito Secretaría de Seguridiad

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia incautaron 21 teléfonos celulares con reporte de hurto o manipulación en un operativo en el centro de la ciudad.

La intervención se realizó en la tarde del viernes 6 de febrero en San Victorino, en el sector de la calle 13 con avenida Caracas, donde equipos oficiales inspeccionaron durante más de tres horas siete locales dedicados a la venta y reparación de celulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas tiendas habían sido señaladas repetidamente por la ciudadanía por la presunta venta de equipos robados en el reconocido centro comercial de la zona.

Durante el procedimiento, los agentes verificaron decenas de dispositivos mediante el cotejo de los códigos Imei, identificando seis celulares reportados como hurtados y otros 15 alterados en su sistema. Además, se incautaron tres computadores sin documentos de procedencia legal.

Las autoridades de Bogotá realizaron
Las autoridades de Bogotá realizaron controles en siete locales comerciales tras denuncias sobre venta irregular de dispositivos electrónicos - crédito Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó la finalidad de estas acciones: “Con estos operativos buscamos hacerle frente al hurto de celulares en Bogotá. Cuando atacamos los puntos de comercialización ilegal, protegemos a la ciudadanía y desincentivamos este delito que tanto afecta a los ciudadanos”.

Todos los dispositivos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades, que adelantarán los trámites judiciales correspondientes.

Desde la Secretaría se enfatizó que estos controles forman parte de una estrategia continua para combatir la venta irregular de tecnología en zonas de alta concurrencia.

La Secretaría de Seguridad insistió en la importancia de que la ciudadanía denuncie el robo de celulares, conserve el número Imei y reporte cualquier hecho delictivo a la línea 123.

Además, recordó que las víctimas cuentan con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) llamando al (601) 3779595, extensión 1137, para recibir orientación y acompañamiento.

Los dispositivos decomisados quedaron bajo
Los dispositivos decomisados quedaron bajo custodia judicial, en el marco de los procedimientos legales establecidos por las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad

Policía de Bogotá encontró dos docenas de celulares robados escondidos en el centro: pretendían ser comercializados

Hace tan solo unas semanas, la Policía Nacional incautó 24 celulares robados y manipulados en una operación realizada en el centro de Bogotá. El operativo formó parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, desplegada en las zonas más concurridas de la capital.

La acción policial se centró en carretillas de vendedores informales, ubicadas en sectores de alta afluencia comercial. Según el reporte oficial, los dispositivos estaban “escondidos en carretillas de vendedores informales que operan en las zonas comerciales más concurridas”.

La Seccional de Investigación Criminal, junto con autoridades distritales, intervino puntos de venta de equipos móviles usados. Durante el procedimiento, se revisaron más de 70 teléfonos y se identificaron aquellos con alteraciones o reporte de robo.

Varios de los celulares incautados carecían de denuncia formal, lo que dificultaba su rastreo y recuperación. Las carretillas, en las que se vendían principalmente accesorios, se han convertido en focos clave para el movimiento de dispositivos ilegales.

Durante el operativo se revisaron
Durante el operativo se revisaron más de 70 teléfonos celulares y se identificaron aquellos con reporte de hurto o alteraciones - crédito Policía Bogotá

La teniente coronel Eliana Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre la policía y las entidades locales. “La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a denunciar y a reportar el hurto de sus celulares para cerrarle el paso a las bandas dedicadas a este flagelo”, expresó la oficial.

Hernández también resaltó la evolución positiva de las cifras en 2026: “Hemos logrado una reducción del veinte por ciento en el delito de hurto a celulares y recuperado ciento veintidós dispositivos móviles”.

La oficial enfatizó la necesidad de reportar cualquier incidente a través de la línea 123, agregando: “Asimismo, a informar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana”.

El llamado de la policía apunta a reforzar la confianza en las instituciones y a fomentar la denuncia como herramienta fundamental contra el robo de celulares en Bogotá.

Temas Relacionados

Operativos control BogotáCelulares robados BogotáIncautación 21 celulares con reporte de hurtoPolicía MetropolitanaSecretaría de Seguridad, Convivencia y JusticiaSan VictorinoLocales San VictorinoBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Colpensiones tendrá que eliminar uno de los requisitos para que miles de colombianos se pensiones en 2026

Un fallo de la Corte Constitucional abre el acceso a derechos sociales para quienes puedan demostrar sustento económico mediante pruebas alternativas como documentos y testimonios

Colpensiones tendrá que eliminar uno

Resultados Sinuano Día 8 de febrero: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 8 de

Cali vs. Millonarios: EN VIVO; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca

El clásico añejo será por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

Cali vs. Millonarios: EN VIVO;

Colombia Humana prepara su defensa jurídica ante posibles demandas tras la reinscripción de la lista del Pacto Histórico al Congreso

El representante Gabriel Becerra anunció que la colectividad cuenta con evidencias y argumentos constitucionales para responder a eventuales demandas por doble militancia

Colombia Humana prepara su defensa

En video: mujeres se exponen al peligro al sacar medio cuerpo de un auto en movimiento en la vía Las Palmas de Medellín

La escena ha reavivado las denuncias ciudadanas sobre la falta de control en la vía y la creciente preocupación por las imprudencias que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones

En video: mujeres se exponen
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró cómo fue su

Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Video: Yeferson Cossio mostró a Yina Calderón y su hermana Cintia su talento con la guitarra frente a un auditorio

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Deportes

Cali vs. Millonarios: EN VIVO;

Cali vs. Millonarios: EN VIVO; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Egan Bernal, bicampeón de la prueba elite de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo: el ciclista portará la bandera de Colombia en Europa

Hinchas de Fluminense queman banderas con la cara de Jhon Arias tras su llegada a Palmeiras: “Jugador mercenario, chantajista”