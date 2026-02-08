En medio de operativos en el centro de Bogotá, autoridades incautaron más de 20 celulares con reporte de hurto

La estrategia de la Policía Metropolitana busca frenar el hurto y la comercialización ilegal de celulares en zonas de alta afluencia - crédito Secretaría de Seguridiad

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia incautaron 21 teléfonos celulares con reporte de hurto o manipulación en un operativo en el centro de la ciudad.

La intervención se realizó en la tarde del viernes 6 de febrero en San Victorino, en el sector de la calle 13 con avenida Caracas, donde equipos oficiales inspeccionaron durante más de tres horas siete locales dedicados a la venta y reparación de celulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas tiendas habían sido señaladas repetidamente por la ciudadanía por la presunta venta de equipos robados en el reconocido centro comercial de la zona.

Durante el procedimiento, los agentes verificaron decenas de dispositivos mediante el cotejo de los códigos Imei, identificando seis celulares reportados como hurtados y otros 15 alterados en su sistema. Además, se incautaron tres computadores sin documentos de procedencia legal.

Las autoridades de Bogotá realizaron controles en siete locales comerciales tras denuncias sobre venta irregular de dispositivos electrónicos - crédito Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó la finalidad de estas acciones: “Con estos operativos buscamos hacerle frente al hurto de celulares en Bogotá. Cuando atacamos los puntos de comercialización ilegal, protegemos a la ciudadanía y desincentivamos este delito que tanto afecta a los ciudadanos”.

Todos los dispositivos incautados quedaron bajo custodia de las autoridades, que adelantarán los trámites judiciales correspondientes.

Desde la Secretaría se enfatizó que estos controles forman parte de una estrategia continua para combatir la venta irregular de tecnología en zonas de alta concurrencia.

La Secretaría de Seguridad insistió en la importancia de que la ciudadanía denuncie el robo de celulares, conserve el número Imei y reporte cualquier hecho delictivo a la línea 123.

Además, recordó que las víctimas cuentan con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) llamando al (601) 3779595, extensión 1137, para recibir orientación y acompañamiento.

Los dispositivos decomisados quedaron bajo custodia judicial, en el marco de los procedimientos legales establecidos por las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad

Policía de Bogotá encontró dos docenas de celulares robados escondidos en el centro: pretendían ser comercializados

Hace tan solo unas semanas, la Policía Nacional incautó 24 celulares robados y manipulados en una operación realizada en el centro de Bogotá. El operativo formó parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, desplegada en las zonas más concurridas de la capital.

La acción policial se centró en carretillas de vendedores informales, ubicadas en sectores de alta afluencia comercial. Según el reporte oficial, los dispositivos estaban “escondidos en carretillas de vendedores informales que operan en las zonas comerciales más concurridas”.

La Seccional de Investigación Criminal, junto con autoridades distritales, intervino puntos de venta de equipos móviles usados. Durante el procedimiento, se revisaron más de 70 teléfonos y se identificaron aquellos con alteraciones o reporte de robo.

Varios de los celulares incautados carecían de denuncia formal, lo que dificultaba su rastreo y recuperación. Las carretillas, en las que se vendían principalmente accesorios, se han convertido en focos clave para el movimiento de dispositivos ilegales.

Durante el operativo se revisaron más de 70 teléfonos celulares y se identificaron aquellos con reporte de hurto o alteraciones - crédito Policía Bogotá

La teniente coronel Eliana Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre la policía y las entidades locales. “La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a denunciar y a reportar el hurto de sus celulares para cerrarle el paso a las bandas dedicadas a este flagelo”, expresó la oficial.

Hernández también resaltó la evolución positiva de las cifras en 2026: “Hemos logrado una reducción del veinte por ciento en el delito de hurto a celulares y recuperado ciento veintidós dispositivos móviles”.

La oficial enfatizó la necesidad de reportar cualquier incidente a través de la línea 123, agregando: “Asimismo, a informar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana”.

El llamado de la policía apunta a reforzar la confianza en las instituciones y a fomentar la denuncia como herramienta fundamental contra el robo de celulares en Bogotá.