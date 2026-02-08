Colombia

Embajador Daniel García-Peña aclaró la polémica alrededor del libro que Trump dedicó a Petro: “Era mío y dejó de serlo”

El pronunciamiento del diplomático se produjo tras versiones periodísticas que cuestionaron el origen y la intención del ejemplar firmado durante el encuentro en Washington

El diplomático cuestionó la difusión
de interpretaciones parciales y expresó preocupación por la desinformación en la discusión pública - crédito Presidencia

La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca incluyó un gesto simbólico que generó reacciones en redes sociales y espacios periodísticos: la firma de un ejemplar del libro The Art of the Deal por parte de Donald Trump, acompañado de la dedicatoria “You are great”.

El episodio motivó pronunciamientos públicos y un intercambio de versiones sobre el origen del libro y el significado del momento durante el encuentro bilateral.

En respuesta a publicaciones del periodista Luis Carlos Vélez, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, difundió un comunicado en su cuenta de X en el que explicó el contexto del libro firmado y rechazó interpretaciones sobre su procedencia y uso político.

En su declaración pública, García-Peña señaló: “No suelo utilizar este medio para hacer precisiones públicas desde que asumí como embajador. Sin embargo, ante la reciente publicación de Luis Carlos Vélez de un intercambio de mensajes que sostuvimos vía WhatsApp, considero mi deber desmentir de manera categórica la narrativa equivocada que, de forma irresponsable, intenta construir haciendo uso de mi nombre”.

El libro Trump: el arte
El libro Trump: el arte de la negociación, fue llevado por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y autografiado por Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

El embajador añadió que el contexto había sido explicado previamente en entrevistas concedidas a medios nacionales e internacionales. Según indicó, “en todas ellas fui claro: el libro al que se hace referencia era de mi propiedad y dejó de serlo en el momento en que, por decisión del presidente Donald Trump, fue dedicado al presidente Gustavo Petro”.

También afirmó que existía una entrevista acordada con Vélez que no se concretó: “Sin entrar en el terreno impropio de divulgar conversaciones privadas, vale la pena señalar que tenía acordada una entrevista (...) que, por razones suyas de última hora, no pudo concretarse. Habría sido una oportunidad valiosa para abordar directamente todas las preguntas y despejar cualquier duda, en lugar de recurrir a interpretaciones parciales”.

Finalmente, manifestó preocupación por el impacto del episodio en la discusión pública: “Como periodista de vocación, lo que más me preocupa de este episodio innecesario es el intento de confundir y desinformar a los colombianos. La discusión pública merece rigor, contexto y responsabilidad. Ese ha sido siempre mi compromiso y seguirá siéndolo”.

García-Peña señaló que ya había
García-Peña señaló que ya había explicado públicamente el contexto en entrevistas a medios nacionales e internacionales - crédito Presidencia

La reacción del diplomático se produjo luego de que el periodista Luis Carlos Vélez divulgara detalles sobre el momento en que se entregó el libro durante la visita oficial. Según su versión, el gesto formaría parte de un “esfuerzo monumental, a través de sus diversas narrativas, para hacernos creer a todos que fue un éxito (la visita)”.

De acuerdo con su relato, una periodista que cubre la Casa Blanca le habría dicho: “Trump nunca ha regalado ese libro y nunca lo he visto en su oficina”, lo que motivó cuestionamientos sobre el origen del ejemplar y el sentido del gesto.

Contexto de la reunión bilateral

El episodio del libro ocurrió en medio de un encuentro que marcó un cambio en el tono de las relaciones recientes entre ambos mandatarios. En octubre de 2025, Donald Trump había acusado a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” y sugirió que podría ser el próximo en caer si no detenía el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Tras la reunión en la Casa Blanca, el discurso público pasó a incluir elogios, promesas de cooperación y referencias a una nueva etapa en la relación bilateral. En la preparación del encuentro se registraron decisiones como la extradición del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitada por una corte de Texas, así como operaciones militares contra estructuras del ELN y disidencias de las Farc en la frontera con Venezuela.

En su visita a la
En su visita a la Casa Blanca, Petro presentó objetivos contra organizaciones criminales en el Catatumbo y defendió concentrar acciones en esas estructuras - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia

Durante la visita también se conocieron detalles logísticos y protocolarios, entre ellos la entrega de obsequios elaborados por artesanos colombianos, recibidos por el Departamento de Estado conforme a las normas diplomáticas.

Ya en la Oficina Oval, y con una agenda de tiempo limitado, la conversación se centró en temas prioritarios para Estados Unidos. Según explicó García-Peña, el presidente Petro dejó por fuera asuntos como el cambio climático, el pueblo palestino y los bombardeos en el Caribe, y priorizó la lucha contra el narcotráfico, los hidrocarburos y la situación en las fronteras con Ecuador y Venezuela.

En ese contexto, el mandatario colombiano presentó una lista de objetivos contra organizaciones criminales en el Catatumbo y defendió la focalización de las acciones en esas estructuras. De acuerdo con el embajador, la conclusión compartida fue que “iremos con toda contra ellos”.

