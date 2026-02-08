Colombia

Daniel Quintero se refirió a la decisión de Gustavo Petro de no acompañar la consulta Frente por la Vida: “Nos deja solos”

El presidente Gustavo Petro anunció que no acompañará la consulta luego de la exclusión del Consejo Nacional Electoral con Iván Cepeda, candidato presidencial

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y candidato presidencial, también habló de su campaña presidencial - crédito @quinterocalle/Instagram/Presidencia

El candidato presidencial Daniel Quintero reaccionó a la decisión del presidente Gustavo Petro de no apoyar la consulta del Frente por la Vida debido a la inhabilitación de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, afirmando que “nos deja solos”.

El exalcalde de Medellín señaló que su campaña enfrenta meses de supuestas exclusiones y obstáculos, pero aseguró: “Vamos a necesitar la ayuda de todos. Una campaña ciudadana al 100%”.

El candidato presidencial explicó que la exclusión de su equipo de medios, entrevistas y debates ha dificultado la visibilidad de su candidatura.

Daniel Quintero señaló que su
Daniel Quintero señaló que su campaña enfrenta meses de supuestas exclusiones y obstáculos - crédito Daniel Quintero/Facebook

A pesar de no contar con sede ni estrategas, enfatizó que esto refuerza su compromiso con un proyecto impulsado directamente por la ciudadanía. “Hoy no tenemos sede, ni estrategas, ni nada de eso. Sin embargo, eso nos anima más todavía”, detalló en su mensaje publicado en la red social X.

La compleja situación se agravó tras la inhabilitación de Cepeda, lo que llevó a sectores del Pacto Histórico a pedir abstención en la consulta.

El propio presidente Petro anunció que no votará, situación ante la cual Quintero sostuvo: “Esto nos deja solos en principio, sin embargo, estoy seguro que las ciudadanías libres nos van a acompañar para derrotar las maquinarias de Paloma Valencia y Roy Barreras, y a las mafias que nos han tratado de sacar del camino”.

Quintero indicó que la primera meta de su campaña es que la gente conozca que sigue en la contienda y convocó a quienes lo apoyaron en anteriores consultas, especialmente a jóvenes y sectores afines a sus propuestas sobre tecnología e innovación, agrupadas bajo el concepto de “Colombia 4.0”.

Anunció que participará en el mayor número posible de entrevistas y debates a nivel nacional para exponer sus ideas, como el impulso a una nueva constituyente y la defensa de las reformas del gobierno del Cambio.

En cuanto a la región de Antioquia, el candidato advirtió sobre una campaña en su contra por parte de Fico Gutiérrez y el uribismo, asegurando que enfrentará estos desafíos “sin miedo” y con el objetivo de movilizar el voto en los veintinueve días que restan de campaña. Finalizó su mensaje invitando de manera directa a solicitar el tarjetón y votar por él en la consulta del Frente Amplio.

Daniel Quintero anunció que participará
Daniel Quintero anunció que participará en el mayor número posible de entrevistas y debates a nivel nacional para exponer sus ideas - crédito @QuinteroCalle/X

El jueves 5 de febrero de 2026, se informó que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, podrá participar en la consulta del Frente por la Vida, tras la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tarjetón electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó un sorteo para definir el orden en que aparecieron las consultas interpartidistas y los nombres de sus candidatos en las papeletas utilizadas el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, además de las consultas, se eligieron los nuevos miembros del Congreso de la República.

Como resultado del sorteo, la papeleta de consultas mostró en primer lugar la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación, identificada con el centro político. En el segundo espacio se ubicó la Gran Consulta por Colombia, asociada con el centro-derecha.

Así quedó la tarjeta electoral
Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

El Frente por la Vida, identificado con el centro-izquierda, ocupó la tercera posición en la papeleta. De esta forma, el orden establecido por la Registraduría buscó garantizar transparencia y equidad en el proceso electoral.

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación:

  1. Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables)
  2. Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)

Gran Consulta por Colombia

  1. Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia)
  2. David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino)
  3. Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes)
  4. Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo)
  5. Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático)
  6. Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno)
  7. Aníbal Gaviria Correa (Unidos)
  8. Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia)
  9. Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida

  1. Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza)
  2. Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia)
  3. Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos)
  4. Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza)
  5. Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)

