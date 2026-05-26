Colombia

La Registraduría respondió a Petro por señalamientos de supuestas anomalías en elecciones en Chinú: “Lo invitamos a no desinformar”

La entidad defendió la rigurosidad en el traslado y custodia del material en Córdoba, luego de que el mandatario expresara dudas sobre la vigilancia y transparencia del proceso que involucra a la fuerza pública y a contratistas

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La Registraduría Nacional responde a Gustavo Petro y pide evitar desinformación sobre la custodia del material electoral en Chinú - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa
La Registraduría Nacional responde a Gustavo Petro y pide evitar desinformación sobre la custodia del material electoral en Chinú - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de manera enfática al presidente Gustavo Petro tras los cuestionamientos públicos del mandatario sobre el traslado de material electoral en el municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba.

El organismo electoral instó al jefe de Estado a no contribuir a la desinformación respecto al proceso, aclarando que se cumplieron todos los protocolos de seguridad y custodia durante la operación.

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Respuesta oficial tras los señalamientos

La entidad emitió un comunicado dirigido a Petro en el que enfatizó: “Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación”. La declaración surge luego de que el mandatario publicara en su cuenta de X un mensaje en el que citaba una denuncia del periodista José Jorge Otero, de NotiChinú.

En ese mensaje, se aseguraba que contratistas de la empresa Thomas Greg y miembros de la Policía habrían descargado material electoral antes de que este llegara a la sede local de la Registraduría.

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Petro cuestiona públicamente la seguridad del software electoral y solicita explicaciones al director de la Policía Nacional - crédito @petrogustavo / X
Petro cuestiona públicamente la seguridad del software electoral y solicita explicaciones al director de la Policía Nacional - crédito @petrogustavo / X

El presidente solicitó públicamente explicaciones al director de la Policía Nacional por las supuestas acciones de los uniformados en Chinú y reiteró sus dudas sobre la seguridad del software electoral. Petro expresó que, a su juicio, “solo la vigilancia física de las personas por millones puede vencer las alteraciones de algoritmos que la Registraduría no quiso evitar”.

El operativo de traslado y la versión de la Registraduría

La Registraduría, liderada por Hernán Penagos, explicó que el material electoral trasladado en Chinú estuvo bajo resguardo permanente de la fuerza pública y siguió los protocolos establecidos.

La entidad precisó que el desplazamiento del material se realizó hacia la sede municipal de la Registraduría, con monitoreo constante mediante georreferenciación, lo que, según la institución, garantiza la trazabilidad y seguridad del proceso.

El organismo electoral confirma que se cumplieron todos los protocolos de seguridad durante el traslado del material en Córdoba - crédito prensa Registraduría
El organismo electoral confirma que se cumplieron todos los protocolos de seguridad durante el traslado del material en Córdoba - crédito prensa Registraduría

Durante el operativo se presentó una congestión vehicular de cerca de tres minutos. Durante ese lapso, el periodista José Jorge Otero solicitó a los uniformados que habilitaran el paso, pero recibió como respuesta la indicación de esperar hasta que culminara el traslado seguro del material. Por desacatar la instrucción y proferir improperios, la Policía impuso un comparendo al comunicador.

La Registraduría Nacional recalcó que cada kit electoral cuenta con seguimiento en tiempo real y que el material llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo custodia de la Policía Nacional.

El contexto de los cuestionamientos presidenciales

Petro ha manifestado en varias ocasiones preocupación sobre la protección del voto y la transparencia del proceso electoral en Colombia.

La entidad electoral destaca el uso de monitoreo por georreferenciación para asegurar la trazabilidad del proceso en Chinú - crédito @Registraduria / X
La entidad electoral destaca el uso de monitoreo por georreferenciación para asegurar la trazabilidad del proceso en Chinú - crédito @Registraduria / X

En su mensaje en X, reiteró la importancia de garantizar la vigilancia ciudadana, sugirió que al menos un millón de personas permanezcan en los puntos de votación durante el cierre de mesas y recomendó a los electores llevar su propio esfero para votar, aludiendo a prácticas irregulares detectadas en procesos de otros países.

La Registraduría respondió directamente a los señalamientos presidenciales, subrayando la necesidad de evitar la difusión de información imprecisa que pueda afectar la confianza en los procedimientos electorales.

“Le pedimos no hacer eco de la desinformación que circula en redes acerca del proceso electoral”, se lee en el documento oficial.

Detalles del incidente y las garantías del proceso

La Registraduría difunde el acta oficial que certifica la recepción del material electoral en condiciones adecuadas en Chinú - crédito @Registraduria / X
La Registraduría difunde el acta oficial que certifica la recepción del material electoral en condiciones adecuadas en Chinú - crédito @Registraduria / X

La entidad, además de publicar el comunicado, difundió el acta que firmó el registrador municipal de Chinú en la que se deja constancia de la recepción del material electoral en condiciones adecuadas. La Registraduría insistió en que la custodia y el cumplimiento de los protocolos se mantuvieron en todo momento.

El episodio en Chinú amplificó las preocupaciones sobre la integridad del proceso y motivó el pronunciamiento inmediato del organismo electoral para brindar transparencia. Según la Registraduría, las acciones de control y custodia buscan preservar la integridad del voto y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.

“El material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos”, reiteró la entidad en su respuesta.

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