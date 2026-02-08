Colombia

Colombia Humana prepara su defensa jurídica ante posibles demandas tras la reinscripción de la lista del Pacto Histórico al Congreso

El representante Gabriel Becerra anunció que la colectividad cuenta con evidencias y argumentos constitucionales para responder a eventuales demandas por doble militancia

La declaración se produce tras
La declaración se produce tras la revocatoria del Consejo Nacional Electoral y la reinscripción de la lista del Pacto Histórico en Bogotá

La lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá fue reinscrita en la tarde del domingo 8 de febrero ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de ajustes derivados de decisiones administrativas previas.

Tras las modificaciones, todos los aspirantes quedaron avalados por la colectividad, con María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán “Lalis” y María del Mar Pizarro encabezando la candidatura para el periodo 2026-2030.

En este contexto, el representante a la Cámara Gabriel Becerra se refirió a los cuestionamientos jurídicos que podrían presentarse por presunta doble militancia contra candidatos de la Colombia Humana.

El representante Gabriel Becerra afirmó
El representante Gabriel Becerra afirmó que Colombia Humana tiene preparada su defensa jurídica ante posibles demandas por doble militancia

Durante sus declaraciones, Becerra sostuvo que en el escenario democrático no debería existir impedimento para la participación electoral de su sector político. “En democracia no debería haber ninguna dificultad para que quienes representamos la primera opción política del país podamos estar en el tarjetón y los ciudadanos puedan elegir si están o no con nosotros”, expresó.

El congresista agregó que los cuestionamientos legales forman parte del contexto político actual. “Sabemos que hay una serie de cuestionamientos jurídicos. Sería extraño que no fuera así, porque contra nosotros hay realmente un ensañamiento desde ese punto de vista”, afirmó, al referirse a posibles demandas relacionadas con doble militancia.

Becerra también señaló que la colectividad dispone de elementos jurídicos para responder en los escenarios que se presenten. “Pero nosotros tenemos nuestra defensa y tenemos las evidencias que ratifican que la Colombia Humana, como ningún otro partido, es el partido en el cual ha participado el presidente de la República, ha estado en todo el proceso de unión”, manifestó.

El Consejo Nacional Electoral ordenó
El Consejo Nacional Electoral ordenó a la Registraduría aceptar la inscripción individual de Pacto Histórico y Colombia Humana en Bogotá y Valle del Cauca

En ese mismo sentido, indicó que cuentan con argumentos constitucionales para respaldar la decisión de mantener las candidaturas. “Entonces, frente a los escenarios jurídicos futuros que se puedan presentar, nosotros tenemos la defensa, las evidencias y los argumentos constitucionales que nos permiten blindar esta decisión”, dijo, al mencionar además que en varios territorios se presentaron dificultades con las listas que posteriormente fueron revocadas tras superar el umbral del 15%.

La reinscripción ante la autoridad electoral confirmó la continuidad de la lista del Pacto Histórico en Bogotá. De acuerdo con el formulario oficial de modificación y aceptación de candidatos, los firmantes declararon bajo juramento no haber participado en consultas de otros partidos y no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, conforme a la Constitución y la ley.

Reacciones a la inscripción de la lista

María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán
María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán y María del Mar Pizarro encabezan la candidatura para el periodo 2026-2030

Tras la reinscripción, la candidata María Fernanda Carrascal publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló: “¡Lo logramos! Nos vemos el 8 de marzo”. En la misma comunicación agregó que las y los aspirantes realizaron el proceso ante la Registraduría “reafirmando nuestro compromiso con la unidad, la confianza y el mandato ciudadano”.

Carrascal también afirmó: “Queda claro que aquí no hubo fuego interno. Vamos con una sola lista. Dieciséis candidatos y candidatas nos hemos reinscrito para que las y los bogotanos puedan elegirnos como sus representantes a la Cámara. Hemos resuelto los procesos jurídicos, sabemos enfrentar la adversidad y seguimos adelante con una sola lista”. Finalmente, invitó a la jornada electoral indicando: “Este 8 de marzo, votemos 2 veces Pacto y en primera vuelta por Iván Cepeda”.

Por su parte, María del Mar Pizarro también se pronunció tras la inscripción oficial de la candidatura. “¡Inscrita la lista del Pacto a la Cámara por Bogotá! Quienes intentan torpedear nuestro proyecto en los estrados saben que no nos pueden ganar en las urnas ni en las calles. Aunque muchas mentiras se han dicho, sabemos que la victoria se logra en unidad”, expresó.

