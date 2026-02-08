Abren inscripciones para la primera feria del programa Oferta Preferente en Bogotá: dirigida a subsidios para vivienda social

Bogotá lanza feria de vivienda con subsidios exclusivos para población vulnerable - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá continúa avanzando en su propósito de facilitar el acceso a vivienda digna y de calidad para las familias de menores ingresos en la capital, a través de su programa Oferta Preferente.

La estrategia permite separar unidades de vivienda de interés prioritario (VIP, hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes) y de interés social (VIS, hasta 150 smmlv), para luego asignarlas a hogares que cumplan con los requisitos y así otorgarles un subsidio que facilite su adquisición.

Para 2026, el monto del subsidio oscila entre $17.509.050 (10 smmlv) y $52.527.150 (30 smmlv), dependiendo de la modalidad y las condiciones del hogar. Con el fin de focalizar el impacto social, la administración de Bogotá anunció la primera Feria de Vivienda del año, dirigida especialmente a la población víctima del conflicto armado.

Los subsidios de la Secretaría del Hábitat aplican únicamente para viviendas previamente seleccionadas bajo Oferta Preferente - crédito Alcaldía de Bogotá

La feria se llevará a cabo el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Las inscripciones para participar se realizarán del 9 al 11 de febrero a través de la página web oficial de la Secretaría del Hábitat (www.habitatbogota.gov.co) o de manera presencial en los SuperCade de la ciudad, garantizando el acceso a quienes no cuenten con conectividad. Es importante resaltar que la inscripción es totalmente gratuita y no requiere intermediarios.

El funcionamiento de la feria está diseñado en varias etapas. Durante los días de inscripción, las personas interesadas y que cumplan la condición de víctimas del conflicto armado deberán diligenciar un formulario y seleccionar uno de los proyectos de vivienda disponibles bajo el programa Oferta Preferente.

Posteriormente, entre el 23 y el 25 de febrero, las familias habilitadas recibirán la confirmación de su participación junto a los requisitos, fechas y horarios para la atención presencial en la sala de ventas del proyecto elegido. La atención los días 28 de febrero y 1 de marzo será personalizada, con el acompañamiento de la constructora y del equipo de la Secretaría del Hábitat, garantizando un proceso transparente y eficiente.

La inscripción a la Feria de Vivienda es gratuita, sin necesidad de intermediarios y enfocada en la transparencia del proceso - crédito Secretaría de Hábitat

Un aspecto relevante del programa es que el subsidio solo aplica para las unidades de vivienda previamente separadas por la Secretaría de Hábitat, lo que asegura focalización y evita intermediaciones no autorizadas. Además, se permite la concurrencia de varios subsidios de vivienda otorgados por distintas entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre que las modalidades lo permitan y sean aplicables a una misma solución habitacional.

Para aplicar a Oferta Preferente, los hogares deben cumplir los siguientes requisitos:

El jefe o la jefa de hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620 (equivalentes a 4 smlv en 2026).

Ningún miembro del hogar puede ser propietario de vivienda en el territorio nacional.

No haber sido beneficiario de ningún tipo de subsidio de vivienda anteriormente.

No tener sanciones en procesos de asignación de subsidio.

Contar con un cierre financiero, es decir, reunir el monto total necesario para adquirir la vivienda nueva sumando recursos propios, créditos otorgados por entidades financieras y los subsidios a los que tenga derecho.

Para acceder al subsidio, el jefe de hogar debe ser mayor de edad, sin propiedad previa ni antecedentes de subsidios de vivienda - crédito Secretaría de Hábitat

El programa promueve la suma de beneficios, facilitando que los hogares puedan acceder al monto total de su solución de vivienda a través de la combinación de distintos apoyos. La Secretaría del Hábitat insistió en que todos los procesos de inscripción se anuncian previamente en las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la entidad, y que cualquier convocatoria se realiza bajo estrictos criterios de transparencia y focalización.

La administración distrital reafirmó así su compromiso con la población más vulnerable, especialmente aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, impulsando oportunidades reales de acceso a vivienda en Bogotá y promoviendo el bienestar y la estabilidad de los hogares beneficiados.