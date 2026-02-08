Colombia

Abren inscripciones para la primera feria del programa Oferta Preferente en Bogotá: dirigida a subsidios para vivienda social

Las familias podrán optar a varios incentivos ofrecidos por distintas entidades, siempre que cumplan los parámetros establecidos

Guardar
Bogotá lanza feria de vivienda
Bogotá lanza feria de vivienda con subsidios exclusivos para población vulnerable - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá continúa avanzando en su propósito de facilitar el acceso a vivienda digna y de calidad para las familias de menores ingresos en la capital, a través de su programa Oferta Preferente.

La estrategia permite separar unidades de vivienda de interés prioritario (VIP, hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes) y de interés social (VIS, hasta 150 smmlv), para luego asignarlas a hogares que cumplan con los requisitos y así otorgarles un subsidio que facilite su adquisición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para 2026, el monto del subsidio oscila entre $17.509.050 (10 smmlv) y $52.527.150 (30 smmlv), dependiendo de la modalidad y las condiciones del hogar. Con el fin de focalizar el impacto social, la administración de Bogotá anunció la primera Feria de Vivienda del año, dirigida especialmente a la población víctima del conflicto armado.

Los subsidios de la Secretaría
Los subsidios de la Secretaría del Hábitat aplican únicamente para viviendas previamente seleccionadas bajo Oferta Preferente - crédito Alcaldía de Bogotá

La feria se llevará a cabo el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. Las inscripciones para participar se realizarán del 9 al 11 de febrero a través de la página web oficial de la Secretaría del Hábitat (www.habitatbogota.gov.co) o de manera presencial en los SuperCade de la ciudad, garantizando el acceso a quienes no cuenten con conectividad. Es importante resaltar que la inscripción es totalmente gratuita y no requiere intermediarios.

El funcionamiento de la feria está diseñado en varias etapas. Durante los días de inscripción, las personas interesadas y que cumplan la condición de víctimas del conflicto armado deberán diligenciar un formulario y seleccionar uno de los proyectos de vivienda disponibles bajo el programa Oferta Preferente.

Posteriormente, entre el 23 y el 25 de febrero, las familias habilitadas recibirán la confirmación de su participación junto a los requisitos, fechas y horarios para la atención presencial en la sala de ventas del proyecto elegido. La atención los días 28 de febrero y 1 de marzo será personalizada, con el acompañamiento de la constructora y del equipo de la Secretaría del Hábitat, garantizando un proceso transparente y eficiente.

La inscripción a la Feria
La inscripción a la Feria de Vivienda es gratuita, sin necesidad de intermediarios y enfocada en la transparencia del proceso - crédito Secretaría de Hábitat

Un aspecto relevante del programa es que el subsidio solo aplica para las unidades de vivienda previamente separadas por la Secretaría de Hábitat, lo que asegura focalización y evita intermediaciones no autorizadas. Además, se permite la concurrencia de varios subsidios de vivienda otorgados por distintas entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre que las modalidades lo permitan y sean aplicables a una misma solución habitacional.

Para aplicar a Oferta Preferente, los hogares deben cumplir los siguientes requisitos:

  • El jefe o la jefa de hogar debe ser mayor de edad.
  • Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620 (equivalentes a 4 smlv en 2026).
  • Ningún miembro del hogar puede ser propietario de vivienda en el territorio nacional.
  • No haber sido beneficiario de ningún tipo de subsidio de vivienda anteriormente.
  • No tener sanciones en procesos de asignación de subsidio.
  • Contar con un cierre financiero, es decir, reunir el monto total necesario para adquirir la vivienda nueva sumando recursos propios, créditos otorgados por entidades financieras y los subsidios a los que tenga derecho.
Para acceder al subsidio, el
Para acceder al subsidio, el jefe de hogar debe ser mayor de edad, sin propiedad previa ni antecedentes de subsidios de vivienda - crédito Secretaría de Hábitat

El programa promueve la suma de beneficios, facilitando que los hogares puedan acceder al monto total de su solución de vivienda a través de la combinación de distintos apoyos. La Secretaría del Hábitat insistió en que todos los procesos de inscripción se anuncian previamente en las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la entidad, y que cualquier convocatoria se realiza bajo estrictos criterios de transparencia y focalización.

La administración distrital reafirmó así su compromiso con la población más vulnerable, especialmente aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, impulsando oportunidades reales de acceso a vivienda en Bogotá y promoviendo el bienestar y la estabilidad de los hogares beneficiados.

Temas Relacionados

Subsidio de ViviendaOferta PreferenteVivienda de Interés SocialSecretaría Distrital del HábitatFeria de vivienda BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El equipo de Massachusetts de ganar se convertiría en el más veces campeón con siete anillos de campeonato

Super Bowl LX - EN

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

El clásico añejo será por la fecha 5 de la liga colombiana; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

EN VIVO: Deportivo Cali vs.

El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

Los reconocidos cantantes le dedicaron palabras llenas de orgullo al jugador

El emocionante mensaje de J

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

Con un gol de Maithé López, la Tricolor ganó sus primeros tres puntos en el certamen y dio un paso importante en la lucha por la clasificación

Colombia superó a Venezuela en

Ejército desactivó explosivos del ELN en la vía Ocaña-Cúcuta tras ola de violencia en Norte de Santander

Las labores coordinadas con la policía y el CTI permitieron la remoción de artefactos instalados en respuesta a operativos recientes en Catatumbo, habilitando uno de los corredores principales para la movilidad en la región del Catatumbo

Ejército desactivó explosivos del ELN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

El emocionante mensaje de J

El emocionante mensaje de J Balvin y Ryan Castro a Christian González antes del Super Bowl

J Balvin defendió la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX: “Solo tienen que subirse al flow”

Mario Muñoz contó por qué Doctor Krápula no toca en eventos públicos de Medellín y cuestionó la participación del alcalde Fico

My Chemical Romance en Colombia: este sería el posible setlist de la banda norteamericana en el Vive Claro

Michelle Char celebró la diversidad y se vistió de ‘drag queen’ en el Carnaval de Barranquilla

Deportes

Super Bowl LX - EN

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

EN VIVO: Deportivo Cali vs. Millonarios; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca por la Liga BetPlay

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino

No son solo boletos y hoteles, hay gastos extra que se deben tener en cuenta para el Mundial 2026: colombianos necesitarán varios millones

Jarlan Barrera se aproximó a Millonarios y Tolima: no hay buenas noticias para el jugador