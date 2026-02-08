3 jóvenes fueron asesinados en menos de 24 horas en el municipio de Soledad, Atlántico

Habitantes exigen mayor presencia policial tras el aumento de ataques armados en distintos barrios del municipio - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El municipio de Soledad, Atlántico, vivió dos episodios violentos con un saldo trágico.

El más reciente ocurrió la noche del sábado 7 de febrero de 2026, cuando un ataque sicarial en el barrio Normandía cobró la vida de un joven repartidor y dejó a otra persona herida.

El hecho ocurrió cuando la víctima, dedicada a la entrega de domicilios, fue sorprendida por disparos mientras realizaba una entrega.

Testigos indicaron que las balas también alcanzaron al cliente que recibía el pedido, que debió ser trasladado a un centro asistencial. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía su estado de salud.

Repartidor asesinado y dos jóvenes muertos en hechos separados en Soledad, Atlántico - crédito X

La noche anterior, el viernes 6 de febrero, otro hecho de sangre estremeció al municipio. Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en el barrio Don Bosco, en circunstancias igualmente violentas.

El ataque se produjo alrededor de las 8:30 p. m., cuando las víctimas se movilizaban en una motocicleta y fueron interceptadas por dos hombres a bordo de otro vehículo similar. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y huyeron de inmediato.

Uno de los fallecidos fue identificado como Kevin Andrés Caro Whiteman, de 22 años. La segunda víctima, un joven de entre 20 y 25 años, aún no ha sido identificada por las autoridades.

De acuerdo con información de la Policía, Kevin Caro presentaba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) como indiciado en un caso de hurto registrado en junio de 2025.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a posibles disputas internas dentro del grupo delincuencial Los Costeños, que mantiene presencia en sectores como La Central y Las Moras, también en Soledad.

Autoridades señalaron que la reciente ola de violencia puede estar relacionada con enfrentamientos entre facciones de esta organización por el control territorial y actividades ilícitas.

Fin de semana violento en Soledad: dos ataques armados dejan tres víctimas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Los hechos han generado preocupación entre los habitantes de Soledad, quienes han manifestado su inquietud ante el aumento de los ataques armados y la inseguridad en distintas zonas del municipio.

Vecinos del barrio Normandía y de Don Bosco reclaman mayor presencia de las fuerzas de seguridad y acciones concretas para frenar la violencia.

Las autoridades han anunciado el refuerzo de patrullajes y operativos de control en los sectores donde se han registrado estos crímenes, mientras continúan las labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Asesinado joven con antecedentes judiciales en Baranoa tras ataque armado

Camilo Andrés Rodríguez Ripoll, de 22 años, perdió la vida tras un ataque armado registrado la tarde del viernes 6 de febrero en Baranoa, Atlántico.

El hecho ocurrió a un costado del puente que separa los barrios Topacio y 20 de Julio, donde sujetos armados sorprendieron al joven y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las primeras informaciones suministradas por la Policía de Atlántico indicaron que Rodríguez Ripoll contaba con antecedentes judiciales por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Camilo Rodríguez Ripoll, vinculado a crímenes recientes, murió baleado en Atlántico - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Las autoridades recordaron que el 20 de noviembre de 2025, el joven fue capturado luego de ser sorprendido portando dos pistolas sin permiso, lo que sumó una anotación más a su historial delictivo.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que la víctima estaría relacionada con el asesinato de Edgardo Luis Prentt Caraballo, alias El Gordo Prentt, quien fue ultimado el 19 de noviembre del año pasado en el sector Altos de Buenavista, zona periférica de Baranoa.

Prentt Caraballo también tenía tres anotaciones judiciales previas, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas dentro de redes criminales que operan en la región.

A su vez, Rodríguez Ripoll figuraba como uno de los principales señalados en la muerte de Ariana Sofía Lozada Ruíz, una menor de 11 años, en hechos ocurridos en el barrio La Primavera.

La implicación del joven en estos sucesos violentos llamó la atención de las autoridades, que ahora investigan si el homicidio de este viernes está vinculado a esas investigaciones previas.