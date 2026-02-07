Colombia

Taliana Vargas está hospitalizada: compartió foto en sus redes sociales y envió advertencia

La exreina de belleza envió un mensaje contando lo que le pasó y advirtiendo a sus seguidores sobre la gravedad del brote actual, mientras sus fans la rodean de buenos deseos

La salud de Taliana Vargas
La salud de Taliana Vargas impulsa alerta por brote de influenza - crédito talianav / Instagram

La exreina de belleza, activista social y primera dama de Cali, Taliana Vargas, volvió a generar conversación en las redes sociales tras aparecer desde un centro médico, donde permanece hospitalizada debido a una fuerte influenza que la obligó a frenar de manera abrupta su rutina diaria.

La noticia fue confirmada por la propia Vargas a través de sus redes sociales, pues compartió una imagen desde la camilla del hospital acompañada de un mensaje directo y de advertencia para sus seguidores.

Ojo con la influenza, que está dando duro. Por acá me tumbó”, escribió la también modelo en una de sus historias de Instagram, dejando en evidencia que el cuadro viral que enfrenta fue lo suficientemente severo como para requerir atención clínica especializada.

El mensaje, breve pero contundente, encendió las alarmas entre sus seguidores y se convirtió rápidamente en un llamado colectivo a no subestimar los síntomas respiratorios que circulan actualmente en el país.

Taliana Vargas sorprende con mensaje
Taliana Vargas sorprende con mensaje desde el hospital y alerta sobre los riesgos de la influenza - crédito @talianav/IG

La hospitalización de Taliana Vargas en tiempos en que las autoridades sanitarias han advertido sobre el aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios en Colombia. Su caso, lejos de quedarse en el plano personal, se transformó en una alerta pública, especialmente por tratarse de una figura con alta visibilidad y una agenda activa tanto en lo social como en lo institucional.

La publicación generó una ola inmediata de reacciones, ya que cientos de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y recomendaciones médicas inundaron sus redes sociales.

Muchos seguidores destacaron la importancia de que una figura pública como Vargas visibilice este tipo de situaciones, recordando que nadie está exento de complicaciones de salud, incluso cuando se trata de afecciones que suelen considerarse comunes.

Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, mantiene una presencia constante en actividades sociales, comunitarias y familiares. Su trabajo al frente de la Fundación Casa del Árbol, así como su rol activo en la crianza de sus hijos, Alicia y Antonio, hacen que su ausencia temporal sea notoria.

Taliana Vargas envía un mensaje
Taliana Vargas envía un mensaje directo desde el hospital tras ser hospitalizada por una fuerte influenza - crédito @talianav/IG

De acuerdo con información conocida por medios nacionales, personas cercanas a la familia aseguraron que, aunque el cuadro de influenza fue fuerte, la evolución ha sido favorable y se espera que la exreina retome gradualmente sus actividades en los próximos días, siempre bajo estricta supervisión médica.

No es la primera vez que Taliana Vargas habla abiertamente sobre su salud, en 2020, la ex señorita Colombia reveló públicamente que fue diagnosticada con vitiligo, una enfermedad autoinmune que provoca despigmentación en la piel y, desde entonces, ha asumido una postura pedagógica y empoderadora frente al tema, buscando romper estigmas y normalizar la conversación alrededor de condiciones médicas que suelen ser malinterpretadas.

“Tengo vitiligo, es una falta de despigmentación en la piel… me salen manchitas blancas en las manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, pero yo no la siento enfermedad, existen más graves”, expresó en su momento, dejando claro que su enfoque siempre ha sido quitarle dramatismo y miedo a este diagnóstico.

En varias oportunidades, Vargas ha recalcado que, a diferencia de otras patologías, el vitiligo no representa un riesgo para su salud general: “No me afecta en nada, solo son manchas. No duelen, no pican”, afirmó, insistiendo en que se trata de una condición estética y dermatológica que no limita su vida cotidiana ni sus responsabilidades.

La influenza obliga a Taliana
La influenza obliga a Taliana Vargas a pausar sus actividades - crédito @talianav/Instagram

Sin embargo, el episodio actual con la influenza sí puso en evidencia los riesgos reales que pueden representar otras enfermedades como los virus respiratorios cuando no se les presta la debida atención.

Mientras tanto, su mensaje desde el hospital ya cumplió un propósito claro: recordar que la salud no debe darse por sentada y que incluso una “simple” influenza puede convertirse en un llamado de alerta cuando golpea con fuerza.

