Colombia

Justicia condena a exdirectivo de hospital público de Cali por abuso sexual durante 10 años contra varias trabajadoras

Las denuncias de varias empleadas y la investigación de la Fiscalía permitieron que un exdirectivo de hospital público en Cali fuera condenado a más de trece años de cárcel por acoso y abusos sexuales reiterados en el entorno laboral

Guardar
Un juez penal de Cali
Un juez penal de Cali condenó a 13 años y nueve meses de prisión a un exjefe de área hospitalaria por abusos sexuales cometidos durante una década contra varias empleadas - crédito Colprensa / Sergio Acero

Un juez penal del circuito de Cali sentenció a 13 años y nueve meses de prisión a un exjefe de área de un hospital público de la ciudad, tras hallarlo responsable de abusos sexuales cometidos contra varias empleadas durante un periodo de diez años.

La decisión judicial se basó en la solidez de los testimonios presentados por las víctimas y en la evidencia recabada por la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la investigación, el condenado, identificado como Diego Ramiro Cortés Arismendi, de 44 años, se desempeñó como jefe de una de las áreas administrativas del centro médico, donde habría utilizado su posición para acosar y violentar sexualmente a trabajadoras de la institución.

De acuerdo con la Fiscalía, “las pruebas recaudadas permitieron que un juez penal del circuito condenara a 13 años y 9 meses de prisión a Diego Ramiro Cortés Arismendi, quien fue encontrado responsable de comportamientos que atentaban contra la integridad sexual de varias empleadas del centro médico”.

La sentencia se basó en
La sentencia se basó en testimonios de las víctimas y en pruebas recabadas por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa.

El expediente judicial detalla que, entre 2010 y 2020, Cortés Arismendi sostuvo conversaciones de carácter sexual con las víctimas, además de someterlas a tocamientos íntimos sin su consentimiento. Los relatos presentados por las afectadas describen cómo el exfuncionario aprovechaba espacios cerrados dentro del hospital para encerrarse con las mujeres, quienes luego eran acosadas mediante comentarios obscenos y presionadas para sostener relaciones sexuales.

“Se demostró que entre 2010 y 2020, el hombre aprovechaba espacios cerrados para encerrarse con las mujeres y acosarlas con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, al tiempo que hacía comentarios obscenos sobre los cuerpos y la intimidad de las víctimas”, señala la investigación citada por El Tiempo.

A pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas, el acusado nunca aceptó los cargos y se declaró inocente durante todo el proceso judicial. Las declaraciones de las víctimas fueron clave para esclarecer los hechos y consolidar la acusación de la Fiscalía, que insistió en la gravedad de los comportamientos del exjefe de área y su impacto sobre las trabajadoras.

Cortés Arismendi nunca aceptó los
Cortés Arismendi nunca aceptó los cargos y se declaró inocente durante todo el proceso, pero los testimonios de las víctimas fueron determinantes para la condena EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El reciente caso de abuso sexual cometido por un exjefe de área en un hospital público de Cali no es un hecho aislado en la ciudad, que en los últimos años ha registrado situaciones de violencia sexual con alto impacto judicial y social. En enero de 2026, la justicia impuso una de las penas más severas en la historia reciente de la ciudad al condenar a 57 años de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, declarado responsable de secuestrar y agredir sexualmente al menos a nueve mujeres en Cali y municipios cercanos como Palmira, Candelaria y Jamundí.

Según la investigación, Prado Cabezas operaba mediante el uso de plataformas virtuales para contactar a sus víctimas, mujeres de entre 20 y 40 años. Una vez ganada su confianza, las citaba o las convencía de aceptar un falso servicio de transporte en motocicleta para luego trasladarlas a zonas apartadas, donde las sometía bajo amenazas, violencia física y abuso sexual. En varios de los casos, el agresor mantuvo retenidas a las víctimas y exigió pagos de rescate a sus familiares, con montos que iban desde tres hasta tres mil millones de pesos, según detalló la Fiscalía.

Wilson Alexander Prado Cabezas, condenado
Wilson Alexander Prado Cabezas, condenado pro abuso sexual a varias mujeres en Cali - crédito Fiscalía

El proceso judicial incluyó análisis técnicos y pruebas genéticas practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “El perfil genético de Wilson Alexander Prado Cabezas coincide en un 99,99 % con las muestras obtenidas de las víctimas”, indicó el dictamen pericial, aportando evidencia clave para la condena por secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión. La sentencia también contempló una multa de casi 44.000 salarios mínimos legales mensuales y la obligación de cumplir la pena en un centro penitenciario.

Estos hechos han generado preocupación y alarma en la comunidad caleña, que reclama mayor eficacia en los mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual. La reiteración de casos graves, tanto en el ámbito público como privado, evidencia la necesidad de fortalecer las redes de denuncia y protección, así como la coordinación entre autoridades, instituciones de salud y organismos judiciales.

Temas Relacionados

abuso sexual Calicondena exjefe hospital Caliviolencia de género Colombiajusticia sexual Colombiadelitos sexuales en hospitalescasos de abuso en CaliColombia-Noticias

Más Noticias

El Super Bowl impulsa exportaciones desde Colombia de aguacate, café y flores a Estados Unidos

El crecimiento de la demanda en Estados Unidos durante la final de la NFL permitió que la fruta (aguacate) colombiana alcanzara cifras récord y contribuyera a un contexto de mayor competencia con productores de México, Chile y Perú

El Super Bowl impulsa exportaciones

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano

La declaración de Cadavid introduce un elemento de autocrítica poco usual, pues son escasos los casos en que jugadores en actividad o retirados abordan abiertamente este tipo de acciones

Exjugador de Millonarios reconoció que

Colfuturo abrió convocatoria 2026 para estudiar maestrías y doctorados en el exterior: así puede postularse

La Fundación financiará hasta USD 50.000 para posgrados en las mejores universidades del mundo y otorgará una beca del 25% a quienes regresen al país

Colfuturo abrió convocatoria 2026 para

“Populismo y cifras incompletas”: expertos desmienten al Ministerio de Hacienda por efecto del salario mínimo en la inflación

Aunque el Ministerio de Hacienda aseguró que el aumento del salario mínimo no presionó los precios en enero, economistas y académicos cuestionaron el mensaje

“Populismo y cifras incompletas”: expertos

Las candidaturas para representar a la diáspora colombiana alcanzaron su mayor número histórico y estas serían las dos cartas del Centro Democtrático

Más de un millón de personas podrán votar fuera del país el 8 de marzo de 2026 para elegir el escaño reservado en la Cámara

Las candidaturas para representar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Los próximos eliminados de ‘La

Los próximos eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia’: según encuestas en redes sociales solo alcanzarían el 15% de las votaciones

Yina Calderón no metió las manos en la pelea de su hermana Juliana con Aida Victoria Merlano: “Yo ya estoy a otro nivel”

Valentino Lázaro recordó cuando estuvo en coma tras sufrir una sobredosis: “Tomé decisiones equivocadas”

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Deportes

Exjugador de Millonarios reconoció que

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano

James Rodríguez jugará en la MLS: así será el calendario y el formato de competencia con Minnesota United

El colombiano Jhon Arias es nuevo refuerzo del Palmeiras de Brasil: llega proveniente de la Premier League

Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto