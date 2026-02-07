El Ministerio de Transporte impuso nuevas restricciones en el puerto de Buenaventura

Las autoridades nacionales informaron que los operadores logísticos deberán cumplir normas estrictas que buscan agilizar la gestión portuaria, limitar la ocupación y eliminar cargos adicionales a los transportadores en la principal terminal del Pacífico colombiano - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de Colombia anunció nuevas medidas regulatorias para enfrentar la congestión de contenedores en el puerto de Buenaventura, considerado estratégico para el comercio marítimo nacional.

Mediante una resolución y una circular, el ministerio estableció límites estrictos para la operación de los patios de contenedores, con normas de cumplimiento obligatorio.

Según informó el Ministerio de Transporte, los patios de contenedores en Buenaventura deberán operar de forma continua, asegurando la prestación permanente de servicios claves como recepción, carga, descarga, entrega e inspección de mercancías. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el porcentaje de ocupación en estos patios no podrá superar el 70%.

La ministra Rojas señaló que estas decisiones se adoptaron tras visitas al puerto y un proceso de consultas con los diferentes actores logísticos, en particular con los transportadores y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Destacó que las nuevas normas prohíben recargos indebidos a los transportadores, con el objetivo de organizar la interacción entre todas las partes y aportar a una descongestión inmediata de la zona.

Las resoluciones emitidas imponen sanciones para navieros y operadores logísticos en caso de incumplimiento. Adicionalmente, buscan optimizar el enturnamiento y garantizar una logística más eficiente en el puerto.

Buenaventura, en su calidad de principal puerto del Pacífico colombiano, tiene un papel fundamental en la cadena de abastecimiento nacional. Las autoridades reconocen que la congestión prolongada impacta tanto a los operadores logísticos como a quienes consumen productos en el resto del país.

De acuerdo con la ministra María Fernanda Rojas, el gobierno mantiene su compromiso de diálogo activo con todos los sectores involucrados, y asegura que los transportadores recibirán una retribución justa en este proceso de transformación portuaria que promueve una logística más eficiente a nivel nacional.

El Gobierno nacional implementa plan de choque en el puerto de Buenaventura

El Gobierno nacional lanzó un plan de choque en el puerto de Buenaventura, el mayor sobre el Pacífico colombiano, con la meta de optimizar la logística, reforzar la seguridad para los transportadores y preservar la competitividad del comercio exterior.

Las congestiones y demoras generan sobrecostos y afectan directamente la economía nacional, por lo que el Ministerio de Transporte, bajo el liderazgo de María Fernanda Rojas, estableció una operación ininterrumpida las 24 horas, los siete días de la semana, así como controles y monitoreo permanentes.

Dendede esta intervención, el Ministerio de Trabajo, la Dian, la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (Dimar), el Ministerio de Defensa y otras entidades implementaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para responder a las situaciones críticas y coordinar acciones a nivel nacional.

Uno de los compromisos adquiridos por la Dian consiste en reducir a tres meses la permanencia de los contenedores en el puerto, lo que permitirá optimizar el flujo de la carga y liberar espacio en patios actualmente desbordados.

El plan fijó reglas para la apertura total de los accesos, el refuerzo de personal operativo y la dotación suficiente de equipos como grúas y básculas, con el objetivo de agilizar el ingreso y salida de mercancías. El monitoreo de las vías a Buenaventura por parte del Ministerio de Defensa busca garantizar la seguridad de los transportadores, quienes han denunciado afectaciones económicas por las demoras y la falta de coordinación logística.

Las demoras en la entrega y evacuación de contenedores vacíos constituyen uno de los principales cuellos de botella en la terminal. Para enfrentarlos, el Ministerio de Transporte dictará órdenes administrativas para que las empresas navieras aceleren la evacuación de estos contenedores.

“Todos tenemos corresponsabilidad en esta cadena y todos debemos aportar un grano de arena para la solución”, señaló la ministra Rojas al Infobae, exhortando a las navieras a adoptar medidas inmediatas para aliviar la operación portuaria.

La ministra Mafe Rojas explicó las medidas acordadas tras el recorrido por instalaciones portuarias y el diálogo con el sector transportador - crédito @MinTransporteCo/X

La Superintendencia de Transporte adelantará seguimiento e investigaciones para garantizar el cumplimiento del plan, asegurando así el respeto por la normativa vigente y la protección de los derechos de los transportadores. Por otra parte, el trabajo técnico que desde el año pasado busca reglamentar los tiempos de permanencia de contenedores vacíos en el puerto continúa en desarrollo. Se prevé que dicho proceso derive en un decreto que establezca reglas claras y justas para los distintos actores del sistema.

La estrategia responde a los reclamos del sector transportador, afectados por largos tiempos de espera y fallas operativas en patios y zonas de enturnamiento. La participación de entidades como la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el concesionario vial aporta una perspectiva integral para destrabar la logística y reducir los impactos negativos en la economía.