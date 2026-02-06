Colombia

María del Mar Pizarro confrontó a Roy Barreras tras decisión del CNE sobre listas del Frente Amplio: le exigió retractarse; “¡No sea mentiroso!”

La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá desató un choque público dentro del oficialismo, luego de que Barreras atribuyera la medida a una demanda relacionada con Pizarro

La confrontación evidenció tensiones internas
La confrontación evidenció tensiones internas dentro del oficialismo en medio de la definición de listas y alianzas electorales - crédito X y Senado de la República

La representante María del Mar Pizarro confrontó públicamente a Roy Barreras luego de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la inscripción de listas vinculadas al denominado Frente por la Vida y al Pacto Histórico, en un episodio que generó reacciones dentro del oficialismo y reavivó tensiones internas en esa coalición política.

El CNE negó la inscripción de Iván Cepeda en la consulta interpartidista y revocó la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá, mediante una determinación emitida el 4 de febrero de 2026. La decisión se sustentó en el límite del 15 % de votos válidos establecido por la Constitución para la conformación de alianzas electorales, umbral que, según el organismo electoral, fue superado en las elecciones legislativas de 2022 por la coalición entre el Pacto Histórico y Colombia Humana.

De acuerdo con el CNE, al exceder ese porcentaje, la coalición incumplió los requisitos legales para participar en varias circunscripciones mediante listas conjuntas, lo que impide que fuerzas políticas que superan dicho límite convoquen nuevamente alianzas en la siguiente elección.

Reacciones en el oficialismo tras la decisión electoral

El debate ocurrió mientras sectores
El debate ocurrió mientras sectores del Pacto Histórico plantean recomponer listas o avanzar en una fusión partidaria - crédito Colprensa

Tras conocerse la determinación, surgieron distintas reacciones dentro de sectores afines al Gobierno. Algunas voces cuestionaron el alcance de la interpretación del CNE, mientras que otras señalaron que la revocatoria no habría sido impulsada por la oposición, sino por una acción jurídica proveniente del mismo entorno del Pacto Histórico.

En ese contexto se mencionó una demanda interpuesta por Claudia Patricia Calao González, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante María del Mar Pizarro. La congresista, integrante del Pacto Histórico, había ocupado el tercer lugar en la consulta interna del 26 de octubre de 2025, por detrás de María Fernanda Carrascal y Laura Beltrán, conocida como Lalis.

El embajador Roy Barreras reaccionó a la decisión del CNE a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: “Nos acaban de tumbar en el CNE otra lista de nuestro Frente Amplio ! La del MAIS del Meta ! Vamos a recomponerla ! Igual que la de Bogotá por la demanda de María del Mar Pizarro y la del Valle. Insisto en que el CNE resuelva inmediatamente la fusión de Colombia Humana y la del Pacto Histórico. Es su derecho y las listas quedan en pie! Las otras hay que recomponerlas ! Y les aseguro que en el próximo gobierno lo primero que radicaremos será la reforma política-electoral. Este relajo no aguanta más !”

Pizarro negó haber demandado la
Pizarro negó haber demandado la lista y exigió retractación pública, con advertencia de acciones judiciales por injuria - crédito @delmarpizarro/X

La respuesta de la representante María del Mar Pizarro se produjo también en redes sociales, donde rechazó haber promovido la demanda mencionada por Barreras y exigió una retractación pública. En su pronunciamiento señaló: “¡No sea mentiroso! Al parecer, usted no sabe lo que es la lealtad ni la honestidad. Le exijo que se retracte: yo nunca he demandado la lista. De lo contrario, nos veremos en los juzgados”.

Posteriormente, en otra publicación dirigida directamente al exsenador, reiteró: “Juego sucio, deslealtad y falta de honestidad la suya. Usted me culpa de decisiones del CNE. Retráctese o lo demandaré por injuria y calumnia. Su estrategia belicosa busca romper la unidad. No se lo permitiremos”.

El CNE revocó la lista
El CNE revocó la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá y negó la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida - crédito Luisa González/REUTERS

Estas declaraciones evidenciaron un choque público entre dos figuras vinculadas al mismo espectro político, en medio de un proceso electoral en el que las decisiones del CNE han tenido efectos sobre la conformación de listas y alianzas. El episodio se desarrolla en un momento clave del calendario político, en el que dichas determinaciones administrativas y judiciales sobre la inscripción de listas pueden redefinir la participación de las fuerzas políticas en las elecciones legislativas.

