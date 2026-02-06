La hermana de Karol G se casó y celebró la boda en el Caribe colombiano: así fue la sencilla ceremonia

La hermana de Karol G eligió el Caribe colombiano para celebrar su boda en un ambiente sencillo y rodeada de seres queridos - crédito @yegiraldo_/ Instagram

La familia Giraldo celebró un momento especial con la boda de Jessica Giraldo Navarro, hermana y mánager de la reconocida cantante Karol G.

El enlace se realizó en una ceremonia privada y sencilla en la costa del Caribe colombiano, específicamente en Bahía Solano, Chocó, en compañía de familiares y amigos cercanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jessica compartió en su cuenta de Instagram un video de la celebración, mostrando detalles de la ceremonia a la orilla del mar y la posterior fiesta que mantuvo un ambiente tradicional, con música y sonidos característicos de la región. La pareja de la hermana de Karol G, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, también apareció en la grabación, aunque la discreción marcó el tono del evento.

En la publicación, Jessica expresó su felicidad y gratitud con un mensaje cargado de emotividad: “Celebrar rodeado de las personas que amamos, y en el lugar con el que más conectamos, es una bendición de Diosito! Y una oportunidad de ser feliz. Bahía Solano, un lugar que llevaré en mi corazón, los recuerdos de un fin de semana con mi familia, disfrutando de la naturaleza, de lo sencillo, de mirarnos y estar agradecidos de tenernos, el mayor tesoro y milagro”.

Jessica y su pareja compartieron los emotivos momentos junto a sus familiares - crédito @yegiraldo_/ Instagram

Las imágenes del evento, aunque sin posibilidad de comentarios en la publicación original, rápidamente se volvieron virales en otras plataformas y recibieron numerosas muestras de felicitación y buenos deseos. La boda, lejos de los lujos y excentricidades habituales en celebraciones de figuras del entretenimiento, destacó por su sencillez y la conexión con la naturaleza, reflejando el carácter íntimo que Jessica Giraldo quiso imprimir a la ocasión.

Algunos usuarios en redes sociales notaron la ausencia de Feid, pareja de Karol G, en las imágenes compartidas, alimentando rumores sobre una posible ruptura entre la cantante y el artista. También surgieron comentarios expresando el deseo de ver próximamente a Karol G casándose.

Jessica Giraldo se casó en una ceremonia conmovedora junto a su familia - crédito @yegiraldo_/ Instagram

Por su parte, la cantante se mantiene enfocada en su familia y en su carrera musical, trabajando en los proyectos relacionados con su reciente álbum Tropicoqueta y en la preparación de su próxima gira, cuyas fechas aún no han sido anunciadas. Los seguidores de Karol G esperan con expectativa próximas noticias sobre sus presentaciones y la evolución de su vida personal.

Jessica Giraldo, la hermana y mánager que ha ayudado al impulso de la carrera global de Karol G

Jessica Giraldo Navarro, hermana mayor de Karol G, se ha consolidado como una figura fundamental en el desarrollo y proyección internacional de la artista.

Abogada de formación y emprendedora, Jessica asumió en 2023 el rol de co-mánager de Karol G, aportando una visión estratégica y un enfoque profesional que han sido clave en el crecimiento sostenido de la carrera de “La Bichota”. Su trabajo fue reconocido en 2025 por Billboard, que la destacó como una de las mánagers del año en la industria musical, y subrayó su capacidad para equilibrar autenticidad, proyección comercial y liderazgo femenino en un entorno altamente competitivo.

Además de su labor en la música, Jessica Giraldo dirige la marca de joyería Amorfa Gemz, con presencia en Medellín y Miami, y desempeña un papel relevante en la fundación Con Cora, una organización creada por Karol G para acompañar y empoderar a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Dentro de la fundación, Jessica ostenta el cargo de directora general suplente, reforzando su compromiso con causas sociales y el desarrollo de proyectos con enfoque de género.

Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, ha sido una pieza clave en el crecimiento y proyección internacional de la artista - crédito @yegiraldo_/ Instagram

El vínculo familiar, la confianza y la visión de negocio han sido determinantes en la relación laboral entre ambas. Karol G ha manifestado públicamente su admiración por la dedicación y tenacidad de su hermana, asegurando en redes sociales: “No me cabe el orgullo en el pecho de ver cómo esta mujer, con su sabiduría y tenacidad, maneja a detalle el día a día de este proyecto, el amor y la bondad con que hace cada cosa y la forma en cómo me cuida porque, como sea, la familia va primero”.

Jessica Giraldo también ha sido responsable de la planeación de exitosas giras, como el Mañana Será Bonito Tour, que recaudó más de 300 millones de dólares y se consolidó como una de las más relevantes en la historia de la música latina. Además, lidera Bichota Agency, una compañía creativa especializada en branding y proyectos musicales. A pesar de su rol público, Jessica ha optado por mantener un bajo perfil en lo personal, enfocándose en el trabajo y en fortalecer la presencia de Karol G en la industria global.