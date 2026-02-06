Colombia

El Carnaval de Barranquilla 2026 despega con fuerza: más de 107.000 viajeros llegarán por vía aérea

La temporada de fiestas movilizará pasajeros entre el 6 y el 18 de febrero, con picos en eventos clave como La Guacherna y la Coronación de los Reyes del Carnaval

Guardar
El Carnaval de Barranquilla proyecta
El Carnaval de Barranquilla proyecta más de 107.000 pasajeros movilizados por vía aérea durante la celebración de 2026 - crédito Carnaval de Barranquilla

El pulso del Carnaval de Barranquilla también se mide en pistas de aterrizaje, salas de espera y vuelos llenos. Para 2026, la fiesta más emblemática del Caribe colombiano volverá a poner a prueba la capacidad aérea de la ciudad, con una proyección que supera los 107.000 pasajeros movilizándose por vía aérea durante la temporada de celebraciones.

La magnitud de estas cifras confirma que el carnaval ya no se concentra en unos pocos días, sino que se transformó en una experiencia extendida que atrae visitantes antes, durante y después de los eventos centrales. El movimiento de viajeros comenzará a sentirse desde el viernes 6 de febrero y se prolongará hasta el miércoles 18, reflejando un interés creciente por disfrutar no solo de los desfiles tradicionales, también de los actos previos y del ambiente que se vive en la ciudad semanas antes del cierre oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los turistas modifican sus rutinas
Los turistas modifican sus rutinas y llegan con anticipación a Barranquilla para participar en la Guacherna, las coronaciones y conciertos del Carnaval 2026 - crédito redes sociales/X

Este patrón de llegada anticipada revela un cambio en el comportamiento turístico. Cada vez más personas optan por aterrizar con tiempo para participar en La Guacherna, las coronaciones y los conciertos, y luego quedarse algunos días adicionales para recorrer Barranquilla y otros destinos cercanos. La ciudad deja de ser un punto de visita fugaz y se consolida como un destino para estancias más largas.

Dentro del calendario de movilización, hay jornadas que concentran el mayor flujo de pasajeros. El viernes 13 de febrero, fecha de la coronación de los Reyes del Carnaval, se proyecta como el día con más tráfico aéreo, con más de 12.000 viajeros. Muy cerca aparece el viernes 6 de febrero, cuando se celebra La Guacherna, con una cifra que supera los 11.700 pasajeros.

Estos picos evidencian el peso simbólico de los eventos más tradicionales, que siguen siendo el principal gancho para turistas nacionales e internacionales. La Guacherna, como apertura popular de la fiesta, y la coronación, que concentra la atención cultural y mediática, funcionan como verdaderos disparadores de la llegada masiva de visitantes.

Eventos tradicionales como La Guacherna
Eventos tradicionales como La Guacherna y la Gran Parada mantienen un alto flujo de viajeros, distribuyendo la asistencia turística a lo largo de varias fechas - crédito AP

Aun así, el comportamiento del tráfico no se reduce a esos momentos específicos. Durante días como la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas, el flujo de pasajeros se mantiene alto y estable. Esto sugiere que los asistentes distribuyen su estadía para vivir diferentes momentos del carnaval, evitando concentrar toda la experiencia en una sola fecha.

El final de las fiestas tampoco implica un éxodo inmediato. El Entierro de Joselito y el día posterior siguen registrando volúmenes importantes de viajeros, lo que indica que la salida se da de manera gradual. Muchos visitantes aprovechan las últimas jornadas para descansar, recorrer la ciudad o desplazarse a otros puntos del Caribe antes de regresar a sus lugares de origen.

Este comportamiento tiene efectos directos en la economía local. La ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, el transporte y el comercio se sostienen durante casi dos semanas, convirtiendo al carnaval en un ciclo económico continuo y no en un evento aislado de pocos días. Además, el volumen proyectado posiciona a Barranquilla como uno de los principales nodos aéreos del país durante febrero, reforzando su rol estratégico dentro de la red de conectividad nacional y su atractivo como destino turístico.

El reto de la operación aérea

La movilización de más de 107.000 pasajeros en un periodo corto representa un desafío operativo significativo. Aerolíneas, aeropuerto y autoridades deben coordinarse para garantizar que cada vuelo, cada equipaje y cada proceso de embarque funcione con precisión, especialmente en los días de mayor demanda.

El seguimiento constante de la operación aérea es clave para evitar congestiones, retrasos o afectaciones en la experiencia del viajero. La planificación anticipada y la articulación entre los distintos actores del sector permiten responder de forma oportuna a cualquier contingencia.

La operación aérea frente al
La operación aérea frente al Carnaval de Barranquilla representa un reto logístico para aerolíneas y autoridades por la concentración y constancia del alto flujo de pasajeros - crédito ANI

Para los pasajeros, este contexto implica recomendaciones claras tales como, planear los viajes con antelación, llegar con suficiente tiempo a los aeropuertos y estar atentos a posibles ajustes operativos derivados del alto flujo. En Barranquilla, el carnaval comienza desde el momento en que se toma el vuelo. Las proyecciones para 2026 ratifican que el Carnaval de Barranquilla sigue creciendo en alcance, impacto y capacidad de convocatoria. Cada pasajero que aterriza o despega lleva consigo una historia y una conexión directa con la cultura del Caribe.

Temas Relacionados

Carnaval de BarranquillaBarranquillaTurismoAeropuerto Ernesto CortissozEventos del Carnaval de BarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

La Andeg aplaudió freno a decreto que imponía nuevas cargas fiscales a generadoras de energía: “Se esperaba”

El presidente del gremio energético celebró la determinación judicial que detuvo la aplicación del tributo parafiscal. Dijo que las empresas no están obligadas a asumir ese costo, pero sí el Gobierno nacional

La Andeg aplaudió freno a

Consejo de Estado admitió demanda contra resolución de la Cancillería que eliminó el conocimiento de idiomas para los embajadores

El alto tribunal estudia una acción de nulidad parcial presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 10142 de 2025, que modificó el manual de funciones del servicio exterior

Consejo de Estado admitió demanda

Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron: acordaron tomar medidas para garantizar la seguridad en la frontera

Las ministras de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio conversaron sobre la relación entre las naciones, que enfrenta tensiones por decisiones que se han tomado unilateralmente

Cancilleres de Colombia y Ecuador

María del Mar Pizarro confrontó a Roy Barreras tras decisión del CNE sobre listas del Frente Amplio: le exigió retractarse; “¡No sea mentiroso!”

La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá desató un choque público dentro del oficialismo, luego de que Barreras atribuyera la medida a una demanda relacionada con Pizarro

María del Mar Pizarro confrontó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia