Carolina Corcho tildó al CNE de “irregular” y “negligente” tras revocatoria de Iván Cepeda y aval de Daniel Quintero

Carolina Corcho cuestionó la decisión del CNE de permitir la participación de Daniel Quintero en consulta política, pero no la de Iván Cepeda - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Pacto Histórico)

Carolina Corcho, exministra de Salud y candidata al Senado por el Pacto Histórico, expresó fuertes críticas hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión de impedir la participación de Iván Cepeda en una consulta interna, mientras que sí autorizó la de Daniel Quintero.

Durante una entrevista con Blu Radio, Corcho calificó la actuación del CNE como irregular y señaló que, a su juicio, se han vulnerado los derechos políticos del Pacto Histórico al modificar las condiciones previamente notificadas para la selección de su precandidatura presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Corcho explicó que el Pacto Histórico solicitó formalmente realizar una consulta interna para definir su precandidatura presidencial, seguida de una nueva consulta el 8 de marzo, ruta que fue comunicada tanto al CNE como a la Registraduría Nacional.

Carolina Corcho señala problemas estructurales en el CNE por la elección de sus miembros por parte de los mismos partidos que vigila - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Federación Nacional de Departamentos)

“No entendemos y nos parece que aquí hay una vulneración a nuestros derechos políticos, al derecho a elegir y ser elegidos”, declaró, al precisar que la negativa respecto a la participación de Iván Cepeda altera reglas previamente pactadas.

La dirigente política también argumentó en la entrevista que el Consejo Nacional Electoral presenta un problema estructural. Según sus palabras, el CNE es una institución irregular porque quienes la conforman son elegidos por los mismos partidos que el organismo debe vigilar.

“El CNE en sí mismo como institución es una institución irregular. Un organismo que se encarga de la inspección, vigilancia y control de los partidos políticos no puede ser elegido por los mismos partidos”, sostuvo Corcho.

Agregó que las decisiones del CNE responden a militancias políticas y no a criterios técnicos o jurídicos claros, aunque aclaró que no posee pruebas para indicar que figuras como Roy Barreras hayan influido directamente en la decisión que afectó a Cepeda.

Frente al nuevo escenario que genera la exclusión de Cepeda de la consulta, Corcho señaló que el Pacto Histórico podría ir directamente a la primera vuelta presidencial, aunque esa no era la vía inicialmente acordada por la coalición. Reconoció la necesidad de dialogar con todos los sectores que integran la alianza del presidente Gustavo Petro, incluidos Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Daniel Quintero.

“Las personas que mencionan hacen parte de la coalición política que lidera el presidente Gustavo Petro. Eso no es una decisión de nosotros, eso es una realidad política”, indicó.

Corcho reiteró que la postura del mandatario ha sido resolver las candidaturas por voto popular y enfatizó que tanto la consulta realizada el 26 de octubre como la prevista para el 8 de marzo seguían ese principio. Denunció que las decisiones del CNE interfieren con la dinámica democrática establecida por el partido.

Carolina Corcho denunció la revocatoria de listas del Pacto Histórico a la Cámara en Valle del Cauca y Cundinamarca a pocos días del cierre electoral - crédito Colprensa

Además de la controversia presidencial, la exministra alertó sobre la revocatoria de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en Valle del Cauca y Cundinamarca, así como la amenaza sobre otras 14 listas.

Corcho denunció que estas decisiones se tomaron pocos días antes del cierre del proceso electoral, afectando la igualdad en la contienda y anunció que su colectividad interpuso una tutela solicitando medidas cautelares. “El Consejo Nacional Electoral ha mostrado negligencia y luego esa negligencia nos la cobran a nosotros revocando listas a pocos días del cierre”, expresó.

CNE negó la demanda contra la inscripción de la candidatura de Carolina Corcho al Senado

En cuanto a su situación como candidata, Corcho informó que el CNE negó la demanda que buscaba la revocatoria de su inscripción como cabeza de lista al Senado.

Según comunicó en su cuenta personal en la red social X, la decisión fue adoptada con nueve votos favorables, lo que mantiene vigente su candidatura dentro del Pacto Histórico.

“Informo que acaba de ser negada la demanda y solicitud que se presentó ante el CNE para revocar mi cabeza de lista al Senado de la República, con nueve de nueve votos a nuestro favor; sigo en firme como cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Enfrentaremos el recurso de reposición del denunciante”, publicó, aclarando que el proceso no ha finalizado debido a la interposición de un recurso adicional.

Carolina Corcho anunció que el CNE negó la demanda en su contra por su candidatura al Senado - crédito Colprensa

En paralelo, Luis Guillermo Pérez, apoderado de Corcho y también candidato al Senado, compartió un video del momento en que el CNE adoptó la decisión de negar la demanda. Pérez explicó que el demandante presentó recurso que será resuelto en la próxima audiencia y afirmó: “No hay posibilidad alguna de que prospere, responderemos a sus alegaciones”.

La demanda negada hacía referencia a cuestionamientos sobre la inscripción de Corcho como cabeza de lista al Senado, asunto que quedó sin efectos inmediatos tras la votación del CNE. No obstante, el proceso continuará con el estudio del recurso anunciado, mientras la candidatura permanece vigente para los comicios legislativos de 2026, en los que se renovará el Congreso de la República.