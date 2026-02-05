Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Así se habría registrado el ataque contra la caravana del senador Jairo Castellanos - crédito Redes sociales/X

Hay una fuerte tensión en el departamento de Arauca tras el violento ataque de hombres fuertemente armados contra una camioneta que hacía parte del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el policía Esmeli Manrique, que formaban parte de la seguridad del senador del Partido ASI y se dirigían desde Norte de Santander a encontrarse con el político en Yopal (Casanare), pasando por una región marcada por la presencia de grupos armados al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones preliminares señalan que los vehículos omitieron un retén ilegal instalado por hombres armados, debido a la condición de integrante de la Policía de una de las víctimas.

Los sujetos portaban armas de largo alcance - crédito Redes sociales/X

Imágenes difundidas muestran a sujetos disparando ráfagas con armas largas, sin que se distinga claramente el blanco de los ataques. Además, una segunda camioneta, vinculada a la campaña del senador, permanece desaparecida y no se ha obtenido información sobre su destino, según conoció el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Armando Bendetti habló de lo afligido que quedó el senador por las pérdidas humanas y la desaparición de parte de su equipo - crédito @ArmandoBenedetti/X

“Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal. El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él. Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto”, dijo puntualmente. Al parecer, la camioneta desaparecida llevaba cuatro integrantes de la campaña del político.

En su pronunciamiento público, el funcionario del Gobierno agregó que logró comunicación con Castellanos, notando que se encontraba muy afectado por lo sucedido. “Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos. Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su seguridad (sic)”, afirmó.

Reacciones de políticos e instituciones del Gobierno

La candidata presidencial Paloma Valencia expresó su solidaridad con las familias de los escoltas y con Castellanos.

Paloma Valencia lamentó lo ocurrido y responsabilizó la política de paz de Petro con grupos criminales - crédito Prensa Paloma Valencia

Asimismo, criticó la política de seguridad del Gobierno y advirtió que “la realidad es que su paz total le ha entregado el territorio a los violentos y cada vez son más difíciles las circunstancias de seguridad que estamos viviendo quienes estamos haciendo política en el país”.

También reclamó que el Gobierno actúe con contundencia contra los responsables y rechace cualquier complacencia con el narcoterrorismo.

El candidato Juan Carlos Pinzón tildó como “inaceptable” lo sucedido en las carreteras de Arauca: “Lo de Arauca es inaceptable. Mi absoluta solidaridad con el senador @JairoSenador22 y su equipo —con versiones preliminares de muertos— este atentado es terrorismo puro. Colombia no puede normalizar que la política se haga bajo balas. La gente buena de Arauca no puede seguir viviendo esta violencia. Acá no tendremos tolerancia con el crimen".

Las reacciones por este grave hecho violento no se hicieron esperar - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/X)

Por su parte, el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Dignidad y Compromiso Camilo Enciso señaló: “Mi más sentido pésame a las familias de los dos miembros del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, que fueron asesinados en un retén del ELN. ¡No podemos volver a esto! La expansión y fortalecimiento del ELN en el país es responsabilidad de este gobierno y la fallida ‘Paz total’. Urge cambiar el rumbo".

Desde el Ministerio de Justicia, hablaron del trabajo conjunto para identificar los responsables del atroz hecho: “Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho rechazamos de manera categórica el atentado contra el esquema de seguridad del senador @JairoSenador22 en Arauca, en el que fallecieron dos de sus escoltas. Expresamos nuestra profunda solidaridad con sus familias y acompañamos las acciones ordenadas por el presidente @petrogustavo para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables (sic)”.