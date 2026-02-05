Qué sigue para ‘Pipe Tuluá’ tras declarase ‘No culpable’ de narcotráfico en una Corte de Texas: definido el lugar donde será recluido

Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, señalado líder de la organización delincuencial La Inmaculada, se declaró “no culpable” ante la Corte del Distrito Este de Texas, enfrentando graves acusaciones por tráfico internacional de cocaína.

Según información revelada por La FM de RCN Radio, el hombre, previamente extraditado el martes 3 de febrero desde Bogotá, fue acusado por los delitos de concierto para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución, conspiración para traficar cocaína con conocimiento de que sería ingresada ilegalmente a Estados Unidos y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con destino final en territorio estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la imputación, las autoridades estadounidenses dispusieron la reclusión de Marín Silva en el Centro de Detención del condado de Collin (Texas, EE.UU.), que cuenta con una capacidad para aproximadamente 1.082 reclusos.

el Centro de Detención del condado de Collin (Texas, EE.UU.), que cuenta con una capacidad para aproximadamente 1.082 reclusos - crédito Collin College/X

Mientras tanto, su defensa exigió el acceso exhaustivo a los elementos probatorios, entre ellos grabaciones y comunicaciones interceptadas, que constituyen uno de los mayores respaldos incriminatorios.

Qué dice el informe

Como parte del expediente, un antiguo miembro de la organización La Inmaculada se erigió en principal testigo. Según el documento judicial citado por el medio de comunicación, este colaborador aportó información clave y grabaciones de conversaciones donde se negocian transacciones de cocaína en Texas.

La validez de su declaración se verificó cruzando detalles concretos aportados con información obtenida en intervenciones legales de comunicaciones de otros miembros del grupo.

Alias “Pipe Tuluá” fue extraditado a los Estados Unidos - crédito @Aidarragaf/X

“La información obtenida de las comunicaciones interceptadas legalmente estableció que Marín Silva estaba involucrado en los cargamentos de cocaína incautados por las autoridades policiales”, se lee en el escrito de acusación revelado por La FM. De acuerdo con este testimonio, Marín Silva mantuvo su actividad criminal aun estando preso en la penitenciaría de La Picota, ubicada en Bogotá.

Las investigaciones policiales identificaron la colaboración entre La Inmaculada y el Cartel de la Línea con base en Juárez, México. Juntos organizaron operaciones para abastecer el territorio estadounidense. En julio de 2024, se confirmó que La Inmaculada tenía al menos diez kilogramos de cocaína listos para la venta en Colorado, según el indictment.

El escrito de acusación destaca otro episodio relevante, ocurrido en agosto de 2024. Por indicaciones directas de Marín Silva, un traficante de Sinaloa contactó a un agente encubierto para pactar nuevas entregas en Texas.

Este operativo permitió el decomiso de tres kilogramos de cocaína y el arresto de dos miembros del cartel de Sinaloa que, según las investigaciones, buscaban sellar una nueva alianza con La Inmaculada para ampliar su dominio en Estados Unidos.

El líder de La Inmaculada aseguró que el efectivo le fue entregado al hermano del presidente - crédito PolicíaNacional/Reuters

Supuesto aporte a la campaña Petro

En paralelo a su proceso judicial, la defensa intenta negociar con la justicia estadounidense una eventual colaboración, a cambio de intercambiar pruebas sensibles, incluyendo material sobre supuestos aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro, tal como lo reveló la candidata presidencial Vicky Dávila.

“Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos (...) Las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos”, se escucha en la grabación difundida por la periodista colombiana.

Juan Fernando Petro rechazó rotundamente cualquier vínculo, asegurando que el material divulgado junto al narcotraficante era un montaje. Si bien nunca tuvo un cargo oficial ni participó formalmente en la campaña de gobierno, los medios le identifican como arquitecto de la “paz total” y lo relacionan con ofertas extraoficiales a criminales encarcelados dentro del conocido Pacto de la Picota, aunque el asunto carece hasta ahora de desarrollo judicial.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano, negó cualquier vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio o la gestión de asilo para Daniel Salcedo a cambio de un millón de dólares. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó en entrevista con Caracol Radio, donde afirmó: “Yo hablé con él y eso no existe” en referencia a su hermano, subrayando también: “Si alguien cometió un error, que lo pague. No me hago elegir por asesinos”.

Entre tanto, la candidata presidencial Vicky Dávila pidió una investigación exhaustiva. “Le entrego al país este audio para que los colombianos lo conozcan y para que las autoridades hagan la debida investigación”, puntualizó.