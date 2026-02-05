Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Los famosos habían tenido desacuerdos en varias oportunidades - crédito @andreavaldirisos @valentinolazaroh / Instagram

La disputa entre los creadores de contenido Andrea Valdiri y Valentino Lázaro en redes sociales cruzó el ámbito digital y terminó en acciones judiciales emprendidas por parte de la famosa que recurrió a un equipo legal para asesorarse.

De acuerdo con un comunicado publicado por los abogados Víctor Mosquera y Sócrates Saavedra, la Fiscalía General de la Nación anunció la formulación de acusación formal contra Valentino Lázaro por supuestas conductas de violencia de género, luego de que la representante legal de Valdiri presentara una denuncia tras semanas de enfrentamientos públicos.

Cabe mencionar que el polémico participante de La casa de los famosos, antes de ingresar al reality sugirió que el equipo de Valdiri habría tratado de bloquear su cuenta de Instagram, y la reacción de la creadora de contenido incluyó declaraciones en las que anticipó que, de rencontrarlo, lo enfrentaría personalmente.

Los roces y la exposición de asuntos privados alcanzaron tal magnitud, que la discusión sobrepasó los límites de la privacidad y la mediación digital ante una audiencia de millones de seguidores.

Comunicado oficial de la acusación de Valdiri contra Lázaro publicado el 4 de febrero - crédito Instagram

La acusación formal de la Fiscalía fue confirmada por la defensa de Valdiri. Según explicaron las firmas de abogados en un comunicado distribuido en las cuentas oficiales de la creadora de contenido: “El proceso se origina en la exposición pública de material en plataformas digitales que habría lesionado la integridad de nuestra representada dentro del marco legal correspondiente”.

La defensa de Valdiri insistió en reiterar que la evolución de este proceso sienta precedente sobre la importancia de establecer fronteras claras frente a la llamada “violencia simbólica o mediática”.

En sus palabras, “Este avance procesal reafirma que el uso de entornos digitales no puede convertirse en un mecanismo para obtener beneficios económicos, visibilidad o posicionamiento público a costa de la integridad, los derechos y la dignidad de las mujeres, ni para la reproducción de narrativas que perpetúan estereotipos y formas de violencia basadas en género”.

El comunicado de los abogados Mosquera y Saavedra se refirió también al carácter innegociable de los derechos fundamentales y la responsabilidad que asumen al liderar esta defensa: “La actuación de la Fiscalía ratifica que toda forma de violencia, incluida la simbólica y mediática, no debe ser normalizada ni justificada bajo el argumento de la exposición pública, y que la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre cualquier interés personal, comercial o económico”.

Los representantes legales de Andrea Valdiri concluyeron: “Como sus abogados, reiteramos nuestro compromiso con la defensa integral de los derechos de las mujeres y con el acompañamiento jurídico riguroso de las víctimas de violencia de género, confiando en que las instituciones del Estado continuarán actuando con firmeza, legalidad y responsabilidad en la protección de la dignidad humana”.

El comunicado del proceso fue publicado el 4 de febrero de 2026, mientras Lázaro seguía en la competencia - crédito @andreavaldirisos/IG

¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro?

Valentino Lázaro reveló en La casa de los famosos detalles del historial de conflictos y demandas que mantuvo con Andrea Valdiri. En diálogo con Nicolás Arrieta, el creador de contenido trazó un recorrido por los episodios de tensión que marcaron la relación.

“La Valdiri me demandó por violencia de género y por el rol que tendría con una pareja y por algunas diferencias”, afirmó Lázaro en el set del popular reality, demostrando así que estaba enterado de la denuncia antes de ingresar.

Valentino Lázaro creía que las cosas con Andrea Valdiri estaban mucho mejor - crédito cortesía Canal RCN

El creador de contenido aseguró lo siguiente: “yo siento que ella hizo eso en un momento que estaba enojada”, según afirmó durante la emisión. La temporalidad del distanciamiento pasó a un escenario distinto, y Lázaro aseguró: “Pero, en la actualidad, Andrea Valdiri y yo ya estamos superbién”, por lo que sus seguidores están a la espera de su regreso a la realidad tras el comunicado emitido por el equipo legal de la bailarina.