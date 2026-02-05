Colombia

Laura Sarabia se refirió de nuevo a su enfrentamiento con Gustavo Petro por supuesto desfalco a la salud: “Me han puesto a pelear con el Presidente”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido negó categóricamente haber solicitado contrataciones en el Ejecutivo y designado interventores al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal

Laura Sarabia insistió que Petro es víctima de desinformación sobre caso de desfalco a la salud en el que resultó salpicada - crédito @laurisarabia/X - Presidencia

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, habló sobre el escándalo en el sector salud en el que resultó salpicada por la supuesta entrega irregular de hojas de vida y emisión de información dudosa dentro del Gobierno nacional, un hecho que amenaza con oscurecer su trayectoria.

La alta funcionaria negó categóricamente haber solicitado contrataciones en el Ejecutivo y designado interventores, que propiciaron el desvío de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud colombiano, al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

En ese contexto, Sarabia insistió en que el presidente Gustavo Petro es víctima de desinformación y explicó que, en su calidad previa como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), estableció una resolución en junio de 2024 que precisó: “No se envían emisarios y toda instrucción debe provenir directamente de ella”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

La embajadora de Colombia en el Reino Unido negó categóricamente haber solicitado contrataciones en el Ejecutivo y designado interventores al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal - crédito Colprensa

Sarabia también puso en cuestión la actuación de Leal por no verificar la idoneidad y proveniencia de los interventores, ni buscar contacto directo con ella. Destacó que, en la gestión pública, la responsabilidad recae en el cumplimiento estricto de las funciones asignadas por ley. Indicó, además, que los interventores mencionados no contaban con presencia reconocida en el sector salud, aunque los planes de recuperación de las entidades bajo su control sí fueron aprobados por la Superintendencia de Salud.

La diplomática reveló que no se trata de una solicitud de transparencia reciente. Detalló que, hace un año, ya había propuesto una declaración juramentada al presidente Petro para que identificara la fuente de la información inexacta y que todas las partes involucradas, incluido Leal, comparecieran ante las autoridades competentes.

Sarabia recordó una reunión celebrada a finales de 2024, donde participaron el propio Leal, su exasesor Jaime Ramírez Cobo, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y el presidente Gustavo Petro, destinada a esclarecer el origen de las hojas de vida y el procedimiento de selección de los interventores.

Laura Sarabia aseguró que mantiene una buena realción con el presidente Petro - crédito Presidencia

La embajadora reiteró de manera enfática al medio citado: “Nunca recibí una hoja de vida ni instrucción alguna para designar interventores”. Sobre la figura de Ramírez Cobo, señalado por Leal como responsable de entregar las hojas de vida, Sarabia explicó que no es su portavoz y que él se encuentra ejerciendo su defensa. Añadió que desconoce los pormenores de su proceso.

En la parte final de la entrevista, Laura Sarabia abordó el ambiente de alta tensión que predomina en el Gobierno, marcado por enfrentamientos entre ministros. En ese contexto, para ilustrar los desencuentros internos, recurrió a una canción popular de J Balvin Ay vamos: “Nos peleamos y nos arreglamos”.

Al mismo tiempo, reconoció que esa percepción es la que se refleja ante la opinión pública, pero subrayó: “La han puesto a pelear con el presidente no sé cuántas veces, pero nunca he peleado con él”. Y admitió que existen diferencias, como ocurre en toda relación profesional, aunque negó episodios de maltrato y señaló que los rumores de pasillos contribuyen a distorsionar la realidad.

El mensaje de Laura Sarabia a Luis Carlos Leal

Laura Sarabia afirmó que Luis Carlos Leal sabía, quienes eran los inerventores que contrató - crédito Supersalud/Cancilleria

La excanciller de Colombia, Laura Sarabia, en la misma entrevista, se dirigió directamente a Luis Carlos Leal,aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, del que dijo que tenía pleno conocimiento del historial de los interventores contratados por el Ministerio de Salud.

“El señor Leal sabe de dónde venían esos interventores, el ministro de Salud y por eso es cuál es, o sea, ninguno de ellos conocía ni eran reconocidos esos interventores en el círculo de salud. Yo lo único que puedo hablar es por mí; yo no puedo hablar ni por mis amigos, ni por mi familia, ni nada. Yo hablo por las cosas que hace Laura Sarabia. Las otras personas, si cometieron o tienen alguna responsabilidad, son las personas que tendrán que responder”, manifestó al medio citado.

