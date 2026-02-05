⁠La Valdiri habría lanzado indirecta a Sofía Jaramillo y sus hermanas tras polémica de hace años con Michael Ortega: “Los toros desde la barrera”

La Valdiri habría enviado indirecta a las hermanas Jaramillo tras declaraciones de Sofía en La casa de los famosos - crédito @andreavaldirisos/ Instagram - cortesía Canal RCN

La relación que mantuvo hace años Andrea Valdiri y el futbolista Michael Ortega generó uno de los conflictos más mediáticos de la farándula colombiana, especialmente por las implicaciones directas en la familia Jaramillo.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que Sofía Jaramillo, durante su participación en La casa de los famosos Colombia 3, insinuara que la creadora de contenido barranquillera habría sido la amante de Ortega mientras él aún estaba casado con su hermana, Laura Jaramillo.

Aunque Sofía evitó mencionar nombres directamente, dejó entrever que la ruptura matrimonial coincidió con el inicio del vínculo entre Ortega y Valdiri. Sofía relató que Ortega, entonces esposo de su hermana, “la dejó por una vieja de Barranquilla”, dijo ante las camaras del programa.

En este contexto y tras su reciente salida del reality, Sofía Jaramillo se ha mantenido en el centro de la conversación pública. Andrea Valdiri, por su parte, utilizó sus redes sociales para publicar mensajes que seguidores interpretaron como indirectas dirigidas a las hermanas Jaramillo, en aparente respuesta a los señalamientos de Sofía.

La polémica se intensificó cuando, al poco tiempo de la salida de Sofía del programa, se hizo viral un enfrentamiento en vivo entre la modelo y el empresario español Martín Moreno, quien la acusó de buscar influencias para ingresar al reality.

Este episodio habría sido aprovechado por Valdiri para publicar nuevas indirectas en redes, alimentando aún más la tensión entre ambas partes. “Consejo de esta tarde y mirando los toros desde la barrera, les voy a dar un consejo para esas mujeres que te tiran palo; pasan los años y te siguen dando duro. Esas son las mujeres efecto espejo; ellas se ven en ti, ellas en un momento fueron peores que tú,. Tú las ves con las caras angelicales, pero ellas son terribles”, dijo la La Valdiri como supuesta respuesta a las Jaramillo.

La barranquillera copartió un mensaje en redes sociales que los internautas aosciaron con el altercado que tiene desde hace años con las hermanas Jaramillo - crédito @andreavaldirisos/ Instragram

En el video que compartió desde su cuenta de Instagram y sin dar nombres, pide a “esas mujeres” que no la mencionen más. “Hay que recordarles que venimos de la misma escuela, solo que unas aceptamos la realidad, esas son las retiradas, las llamamos ‘Las yo jamás’. Me estoy gozando los babados, pero ya sácame que tu boca, que te llegó tu hora”, añadió.

El momento también fue aprovechado para lanzarle un indirecta a Sofía y el reciente enfrentamiento con Martín Moreno, la barranquillera bromeó diciendo: “Señor Martín, bájele a la velocidad, no ve que usted donde acelere se lleva a un poco... Esos Martín son peligrosos, salen todas esas gatas y se lo pelean, se quejan de ellos, pero están las maricas peleándose entre ellas”, dijo entre risas La Valdiri.

El conflicto entre Laura Jaramillo y Andrea Valdiri viene de años atrás y se originó cuando surgieron rumores y evidencias públicas de la relación entre el futbolista y la influencer, mientras él aún estaba casado.

Según versiones recogidas por medios nacionales, Laura y Michael Ortega se separaron tras más de seis años de matrimonio en medio de un escándalo que incluyó la filtración de fotografías y videos que mostraban un supuesto vínculo de Ortega con Valdiri. La propia Sofía Jaramillo ha señalado en televisión que la enemistad entre su hermana y Valdiri se mantiene desde entonces, y que la creadora de contenido fue señalada en su momento como “quita maridos”, un apodo que Valdiri desestimó públicamente.

El futbolista Michael Ortega confirmó que conoció a Andrea Valdiri mientras aún tenía una relación con Laura Jaramillo, y reconoció en una entrevista que la relación con la barranquillera comenzó de manera discreta, pero se hizo pública cuando su entonces esposa divulgó pruebas en redes sociales.

Años después, y pese a que ambas familias han seguido caminos distintos, la tensión persiste. Laura Jaramillo ha hecho referencia en redes sociales al episodio, mientras que Valdiri ha respondido en varias ocasiones que no le afectan las críticas y que prefiere no alimentar la polémica. “Que Laura siga hablando, no me importa; me da pena por ella”, dijo Valdiri sobre las acusaciones de la familia Jaramillo.

El escándalo no solo marcó el final de la relación entre Laura Jaramillo y Michael Ortega, sino que dejó una enemistad pública entre las hermanas Jaramillo y Andrea Valdiri, la cual sigue siendo un punto de referencia en las discusiones sobre farándula y vida privada en Colombia.