La Superintendencia de Servicios Públicos dicta medidas para enfrentar emergencias por lluvias en Colombia

El organismo regulador instó a las empresas suministradoras de energía y gas a reforzar procedimientos preventivos ante el aumento de incidentes, priorizando la seguridad de usuarios y trabajadores en zonas vulnerables por las intensas precipitaciones

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió una Circular Externa dirigida a los prestadores de energía eléctrica y gas combustible en Colombia, en respuesta al aumento de lluvias atípicas que se registra en varias regiones del país, según una publicación de la Revista Semana.

La medida se adoptó en medio de alertas emitidas por autoridades ambientales y meteorológicas, que advierten sobre la presencia de un frente frío que ha intensificado las precipitaciones en zonas donde no son habituales para esta época del año.

Según la entidad de vigilancia, el fenómeno climático ha generado riesgos para la infraestructura de servicios públicos, especialmente en municipios cercanos a ríos, embalses y áreas con antecedentes de deslizamientos.

En ese contexto, la Superintendencia indicó que el objetivo de la circular es prevenir emergencias mayores, reducir afectaciones a la población y asegurar la prestación continua de los servicios esenciales.

La decisión se produce mientras distintas regiones del país enfrentan inundaciones, desbordamientos y afectaciones a vías y viviendas, situaciones que también han impactado instalaciones relacionadas con la generación, transporte y distribución de energía y gas.

De acuerdo con reportes oficiales, el comportamiento del clima ha mostrado características similares a las registradas en otros países, donde eventos extremos han provocado interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

En el documento, la Superintendencia solicitó a las empresas “identificar y reducir los riesgos en infraestructuras ubicadas en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones”, con el fin de anticipar posibles daños en redes, subestaciones, gasoductos y demás activos críticos. La entidad recalcó que estas acciones deben realizarse de manera inmediata, teniendo en cuenta la evolución del fenómeno climático.

Asimismo, la circular pidió “garantizar una atención oportuna a las fallas e interrupciones del servicio de energía eléctrica ocasionadas por condiciones climáticas adversas, bajo estrictos protocolos de seguridad”. En este punto, el ente de control subrayó la importancia de proteger tanto al personal técnico que atiende las contingencias como a las comunidades ubicadas en áreas de riesgo.

En relación con el gas combustible, la Superintendencia indicó que los prestadores deben mantener activos sus planes de contingencia para asegurar la continuidad del suministro a los usuarios que puedan verse afectados por emergencias derivadas de las lluvias.

La circular también menciona la necesidad de evaluar permanentemente el estado de los gasoductos y de las instalaciones asociadas, especialmente en zonas donde se han reportado movimientos de tierra o socavaciones.

Otro de los puntos destacados del requerimiento es el fortalecimiento de la coordinación con autoridades territoriales y organismos de emergencia.

La entidad señaló que la articulación con alcaldías, gobernaciones, cuerpos de socorro y entidades de gestión del riesgo es clave para lograr una respuesta eficaz ante eventuales incidentes que comprometan la operación de los servicios públicos.

La Superintendencia recordó que los prestadores deben permanecer atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de las lluvias y “adoptar las medidas oportunas para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y las comunidades, la protección del medio ambiente, la infraestructura y garantizar la prestación eficiente del servicio”. Este llamado incluye la actualización de protocolos internos y la disposición de recursos técnicos y humanos suficientes.

Las alertas se concentran en regiones donde las precipitaciones han mostrado un incremento significativo. Según datos citados por las autoridades, en promedio, las lluvias han aumentado un 64,4 %, con mayor impacto en el norte, centro y occidente del país.

En estos territorios se han reportado afectaciones tanto en zonas urbanas como rurales, así como presiones adicionales sobre embalses destinados a la generación de energía.

Incluso áreas tradicionalmente asociadas a climas más estables, como San Andrés y Providencia, han registrado cielos nublados y lluvias persistentes. En regiones del Caribe y el Pacífico, la influencia directa del frente frío ha estado acompañada de vientos más fuertes, lo que incrementa los riesgos para las redes aéreas de energía y otras infraestructuras expuestas.

De acuerdo con los balances de las entidades encargadas de la atención de desastres, las lluvias recientes han provocado 256 emergencias en 172 municipios.

Este panorama llevó a la Superintendencia a considerar que la circular permitirá una mayor focalización de las acciones preventivas en los territorios con mayores afectaciones, en coordinación con los prestadores de servicios públicos domiciliarios

