Gustavo Petro arremetió contra las Naciones Unidas durante su visita a Estados Unidos: “¿Para qué sirven entonces?”

El presidente de la República ofreció un discurso en la Universidad de Georgetown, en el que criticó la ineficacia de los organismos internacionales como la ONU y el derecho internacional humanitario frente a los conflictos globales - crédito Presidencia

En afirmaciones que causaron toda clase de reacciones en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el jueves 5 de febrero en Washington la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y propuso transformaciones profundas frente a la crisis global. Una afirmación que no es nueva en el primer mandatario, pero que se hizo pública justo en el momento en el que Colombia se convirtió en miembro del Consejo de Seguridad.

Durante su visita oficial a los Estados Unidos, el mandatario colombiano Gustavo Petro protagonizó una intervención en la Universidad de Georgetown , que se destacó -entre otras- por su tono crítico hacia el organismo multilateral, fundado en 1945, y que afronta serios señalamientos. “¿Para qué sirve entonces Naciones Unidas?”, planteó Petro ante estudiantes y académicos, en una reflexión sobre la capacidad del sistema internacional para responder a las crisis.

El presidente Gustavo Petro se ha vuelto en un crítico recurrente de la misionalidad de la Organización de las Naciones Unidas - crédito Alexandros Michailidis/Shutterstock y Iván Valencia/AP

Asimismo, el presidente colombiano sostuvo que “todo lo que construimos como civilización, tratados internacionales, sumun de la discusión humana sobre los derechos de gentes de la humanidad, el derecho internacional humanitario, los tratados internacionales. Hay ya facultades dedicadas a ese tema, ¿para qué sirvieron? El genocida anda suelto, la boleta de captura no funciona, la justicia no puede operar. Lo que construimos hoy no sirve”.

Así, con indirectas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que ha responsabilizado de cometer un genocidio contra la población palestina, Petro denunció la inoperancia de la diplomacia internacional, refiriéndose a la ONU como un “testigo mudo” en crisis humanitarias recientes. De esta forma, sostuvo que el derecho a veto de las grandes potencias paraliza el Consejo de Seguridad, impidiendo respuestas ante situaciones como la de Gaza.

Gustavo Petto, una vez más, hizo mención de primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - crédito EFE - REUTERS

En sus declaraciones, el mandatario también puso en duda la coherencia de la comunidad internacional frente a este tipo de hechos y trajo a colación los ataques de EE. UU. en el Caribe. “Quienes murieron fueron gente muy pobre. Yo conocí una de esas familias, una, no pude saber de más. Pudimos detenerlos...”, expresó el presidente al referirse al ataque con misiles en la región. Un episodio que, según Petro, refleja la incapacidad del sistema para proteger a los vulnerables.

Las propuestas de reforma de Gustavo Petro al sistema internacional

Petro expuso una serie de propuestas con el objetivo de transformar la ONU en un organismo más democrático y efectivo. Entre sus iniciativas, el primer mandatario sugirió eliminar el veto en el Consejo de Seguridad para que las decisiones sean vinculantes y reflejen la voluntad de la mayoría. Además, propuso la creación de un “Ejército de Salvación Mundial” bajo mandato de la Asamblea General, destinado a intervenir en crisis humanitarias y climáticas.

Otra de las ideas centrales de Petro frente a los organismos de índole multilateral es subordinar instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a las decisiones de una ONU reformada, con el objetivo de priorizar la vida sobre los intereses del capital. “El sistema actual no escucha a la ciencia”, advirtió el presidente, al referirse a la falta de acciones concretas en las cumbres climáticas y a estos entes.

Tras su visita a Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro sigue en su gira por Washington, en donde ha ofrecido diferentes declaraciones - crédito Europa Press

Como era de esperarse, las declaraciones del jefe de Estado han generado reacciones no solo en la capital estadounidense, sino también en las plataformas digitales. Mientras tanto, la agenda oficial del presidente colombiano continúa en Washington, donde se esperan nuevos encuentros con autoridades y representantes académicos, en el cierre de este periplo que empezó el domingo 1 de febrero y tuvo como punto central su encuentro con Donald Trump.

Petro, cabe destacar, en su más reciente visita a EE. UU., en septiembre de 2025, causó una fuerte controversia por su discurso a las afueras de la ONU, en Nueva York, en la que retó a los soldados estadounidenses a desconocer las órdenes de Donald Trump. Ese discurso fue interpretado como una injerencia en la política nacional del país norteamericano y lo llevó a perder su visa americana, tras la fuerte reprimenda diplomática proveniente de la Casa Blanca.