Gobierno Petro se metió en la polémica por suspensión de partidos debido al mal estado de la cancha de El Campín en Bogotá: “Por la seguridad humana”

Gabriel Rendón, viceministro del Diálogo Social, indicó que el Gobierno nacional está dispuesto a brindar asistencia técnica y a elaborar protocolos para mejorar las condiciones de los estadios en el país

Los administradores de El Campín
Los administradores de El Campín han sido duramente criticados por el estado de la cancha - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@GabrielRondonO/X

El estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín sigue generando preocupación después de que jugadores, directores técnicos y presidentes de Millonarios y Santa Fe expresaran críticas sobre el terreno de juego.

De hecho, el Ministerio del Interior, a través del Viceministerio del Diálogo Social, que lidera Gabriel Rendón, respaldó la decisión de suspender los partidos en Bogotá ante el deterioro reciente de la grama del estadio.

Asimismo, exigieron estadios seguros para jugadores y asistentes en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional respaldó la
El Gobierno nacional respaldó la decisión de suspender los partidos en Bogotá ante el deterioro reciente de la grama del estadio - crédito Colprensa

A través de su cuenta oficial de X, Rendón señaló que en calidad de presidente de la Comisión Nacional de Fútbol siguen con la disposición de trabajar por la seguridad de los jugadores.

Afirmó que los jugadores y los espectadores deben contar con buenas condiciones en las instalaciones y los escenarios, especialmente cuando está en juego la salud de las personas.

“Desde el Ministerio del Interior y en mi calidad de presidente de la Comisión Nacional de Fútbol (Ley 1270 de 2009) seguimos con toda la disposición de trabajar por la seguridad humana, tanto de jugadores como de asistentes a los estadios del país, quienes deben disfrutar de un buen espectáculo mediado por las buenas condiciones de las instalaciones y de los escenarios, más aún cuando los jugadores pueden poner en riesgo su salud”, indicó Rendón a través de su cuenta de X.

El viceministro respaldó la decisión de la Dimayor de suspender los tres partidos en Bogotá para recuperar la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín y aseguró que cuentan con el respaldo institucional.

“Decisiones como la de suspender los tres partidos en Bogotá son prudentes y cuentan con nuestro respaldo institucional. No debería pasar esto, pero la desnaturalización del principal objetivo de los estadios para fútbol en nuestro país, nos lleva tomar estas difíciles opciones”, indicó el funcionario.

Rendón hizo un llamado a los encargados de los escenarios donde se juega el futbol profesional, así como a las alcaldías distritales y municipales para tener escenarios deportivos acordes.

“Hacemos un llamado a los administradores de los escenarios de fútbol profesional y las alcaldías distritales y municipales a trabajar para tener instalaciones de calidad y seguras”, expresó

Asimismo, precisó que el Gobierno nacional está a disposición de llevar a cabo las asistencias técnicas y el diseño de protocolos para mejorar la situación de los estadios en el territorio nacional.

Gabriel Rendón precisó que el
Gabriel Rendón precisó que el Gobierno nacional está a disposición de llevar a cabo las asistencias técnicas y el diseño de protocolos para mejorar la situación de los estadios en el territorio nacional - crédito @GabrielRondonO/X

“El Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro estará a disposición de las asistencias técnicas necesarias y el diseño de protocolos que conduzcan a mejorar la lamentablemente situación de algunos estadios y apoyar a revertir el daño a los mismos que las lógicas egoístas capitalistas están causando en la actualidad”, aseveró Gabriel Rendón, viceministro del Diálogo Social en el Ministerio del Interior.

Decisión de Sencia

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Daniel García, encabezó una inspección técnica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido al deterioro que presenta la cancha principal de la ciudad. Durante la visita estuvo acompañado por Mauricio Hoyos, máximo directivo de Sencia, y Juan Carlos Salamanca, experto en mantenimiento de grama de la empresa Equiver.

Tras el encuentro, el responsable del consorcio que administra El Campín y lidera el proyecto del nuevo estadio de Bogotá decidió suspender la programación de eventos culturales en febrero. El objetivo es permitir que el césped se recupere y asegurar condiciones óptimas para los encuentros de la liga local de fútbol.

El Idrd, junto al consorcio Sencia, realiza un seguimiento detallado al estado de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Conozca las explicaciones técnicas sobre el proceso de hibridación y el plan de choque implementado para garantizar las mejores condiciones para el fútbol bogotano - crédito Idrd

“De aquí al 27 de febrero no vamos a hacer ningún evento distinto a fútbol, es un compromiso desde Sencia. El segundo compromiso es estar trabajando 7 por 24 en las mejoras y el otro compromiso es que vamos a hacer una mesa técnica acompañados por Equiver para encontrar las mejores prácticas internacionales cuando el clima es adverso”, expresó Mauricio Hoyos.

