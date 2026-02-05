Colombia

El del Corvette azul volvió a hacerlo: ahora el conductor abusivo bloqueó la entrada de su edificio en Bogotá con una Mercedes-Benz y desafió sanciones de movilidad

Un nuevo video difundido en febrero muestra un vehículo de alta gama obstruyendo durante horas el acceso a un conjunto residencial en La Castellana

En un nuevo video difundido en febrero de 2026 se observa cómo una Mercedes Benz GLE Coupé 53 es remolcada por agentes de tránsito en La Castellana; el vehículo estaría vinculado al mismo conductor del Corvette azul que protagonizó el escándalo vial de diciembre de 2025 - crédito Juan David Quintero/X

La polémica alrededor del conductor del Corvette azul que protagonizó un escándalo con agentes de tránsito en el norte de Bogotá, en diciembre de 2025, volvió a tomar fuerza en febrero de 2026 tras una nueva denuncia pública por presuntas infracciones reiteradas y bloqueo del acceso a un conjunto residencial en el barrio La Castellana.

El nuevo episodio fue revelado por el concejal Juan David Quintero, quien difundió un video en el que se observa cómo un vehículo de alta gama, una Mercedes Benz GLE Coupé 53, permanece estacionado durante varias horas frente a la portería de un edificio residencial, impidiendo el ingreso y la salida de los residentes.

Según el concejal, el automóvil pertenecería al mismo propietario del Corvette azul que fue noticia meses atrás por desacatar a las autoridades de tránsito.

“¿Recuerdan el personaje del Corvette aquí en La Castellana? Pues vuelve y juega. Dejó desde la una de la tarde, ya son las tres y media, el carro parqueado en todo el frente de la portería y no deja entrar ni salir a ningún residente”, señala Quintero en el video, mientras muestra la presencia de agentes de tránsito en el lugar.

La Mercedes Benz GLE Coupé
La Mercedes Benz GLE Coupé 53, avaluada en cerca de 500 millones de pesos, fue remolcada por agentes de tránsito tras permanecer bloqueando la entrada de un edificio en La Castellana - crédito Juan David Quintero/X

Ante la situación, los residentes alertaron a las autoridades, quienes procedieron a verificar la infracción.

En las imágenes se observa cómo finalmente se adelanta el procedimiento para remolcar la camioneta, cuyo valor comercial ronda los 500 millones de pesos, una acción que fue celebrada por la comunidad como una respuesta efectiva frente a un comportamiento reiterado.

“Se las pagó mil veces”

Este nuevo caso revive la controversia generada en diciembre de 2025, cuando se hizo viral un video grabado en el mismo sector en el que un hombre, identificado como Bryan Bohórquez, se negó a mover un Chevrolet Corvette C8 Stingray mal estacionado y enfrentó verbalmente a agentes de tránsito.

En esa ocasión, el conductor lanzó insultos, se burló de los funcionarios y afirmó ante las cámaras que podía pagar la multa “mil veces”.

Tras ese primer episodio, se conoció que el vehículo acumulaba multas por más de cinco millones de pesos, incluyendo infracciones en Bogotá y Medellín, una de ellas por estacionar en zona prohibida, con una sanción superior a los 600.000 pesos.

El video fue ampliamente rechazado entre los internautas capitalinos - crédito X

Además, el automóvil fue inmovilizado luego de que se comprobara que el conductor no portaba licencia de conducción.

El caso escaló cuando se reveló que las autoridades analizaban si el protagonista del altercado era la misma persona con antecedentes penales, entre ellos una condena de tres años por hurto agravado en 2017 y otra de diez años por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto en 2019.

De confirmarse la identidad, el comportamiento podría derivar en la revocatoria de su libertad condicional, otorgada en junio de 2025, según registros judiciales citados por El Tiempo.

En el nuevo incidente de febrero de 2026, aunque no se presentó un enfrentamiento directo con la Policía, el hecho de bloquear completamente la entrada de un edificio durante horas reavivó el debate sobre el trato a infractores con alto poder adquisitivo y la efectividad de las sanciones frente a conductas reincidentes.

Desde la Secretaría de Movilidad han reiterado que el mal parqueo es una de las principales problemáticas de la ciudad.

Momento en que agentes de
Momento en que agentes de tránsito abordan al conductor del Corvette que se negó a acatar sus órdenes en Bogotá - crédito red social X (AlejoTSolucionamos/X)

Entre enero y septiembre de 2025, más de 43.000 conductores fueron sancionados por esta infracción, la cual puede reducir hasta en un 30 % la velocidad del transporte público, afectando la movilidad general.

Sectores como Chapinero, Teusaquillo y Fontibón concentran la mayor cantidad de comparendos, pero casos como el ocurrido en La Castellana han puesto el foco en situaciones donde la infracción no solo afecta el tráfico, sino también la convivencia ciudadana y el acceso a servicios básicos.

Las autoridades continúan evaluando si existe una relación directa entre el conductor involucrado en el nuevo episodio y el caso del Corvette azul.

