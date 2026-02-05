Colombia

Ejército denunció intento de estafa a aspirantes a Escuela Militar de Cadetes: piden plata por el proceso de inscripción

La institución informó que personas inescrupulosas consiguen los números telefónicos de los candidatos para solicitarles dinero a cambio de favorecerlos en el proceso

El Ejército Nacional de Colombia emitió una advertencia dirigida a los aspirantes que buscan ingresar a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, tras detectar que personas ajenas a la institución han logrado pedir dinero a cambio de cupos, carpetas y avances en el proceso de inscripción.

El Ejército afirmó que se trata de presuntos delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de la institución que trabajan para la Escuela Militar de Cadetes ubicada en Bogotá.

Las autoridades enfatizaron que la Escuela Militar no exige dinero por asesorías, cupos ni exámenes, e instaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes suplantan a oficiales de incorporación.

La institución aclaró que los pagos relacionados con el proceso de incorporación solo deben realizarse a través del portal oficial www.esmic.edu.co.

El Ejército además recomendó a los interesados consultar únicamente los canales de información institucional autorizados y “revisar en nuestras redes sociales los centros médicos autorizados para realizar los exámenes, las fechas y los costos de su proceso de incorporación”.

La advertencia busca evitar que más personas sean víctimas de estafas durante el proceso de selección para futuros oficiales.

La institución mostró una captura de pantalla de una de las denuncias. En el chat se lee, ante una consulta de información, la solicitud de documentos personales con los que los delincuentes podrían acceder a información relevante:

“Gracias por comunicarte con Escuela Militar De Cadetes. ¿Cómo podemos ayudarte? Si Cumples Con Los Requisitos Envíame: Cédula De Ciudadanía Por Ambos Costados, Acta De Grado, Diploma De Bachiller, Resultado De Las Pruebas Saber 11, Correo electrónico icb (sic)“.

Adicionalmente, solicitaron a los aspirantes no contestar a estos números, que no son autorizados para el proceso de incorporación: 310 335 41 27 - 311 467 07 78.

Denuncia masiva contra mujer estafadora que usaba falsa identidad de psicóloga del Ejército, en Casanare

En la mañana del 4 de febrero, un grupo de ciudadanos de Yopal presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación contra Linda Alejandra Rubiano Rodríguez, mujer a la que acusan de múltiples estafas cometidas al hacerse pasar por psicóloga y neurocirujana del Ejército Nacional.

Los denunciantes advierten que la mujer habría utilizado documentos, carnés y uniformes falsificados para crear la impresión de pertenencia a la institución militar y así captar víctimas, asegurando que la cifra de afectados ya asciende a unas veinte personas.

La preocupación entre quienes han denunciado se intensifica porque, mientras avanza la investigación judicial, la presunta estafadora continúa ocupando una vivienda cuyo propietario, Manuel Valencia Estrada, relata que arrendó la propiedad a Rubiano Rodríguez bajo la creencia de que laboraba en el área de salud mental militar.

Valencia Estrada expuso al medio regional CasanareOnline.co que ella no solo dejó de pagar el arriendo, sino que intentó comprar la vivienda mediante un contrato con cláusulas irregulares, que tampoco cumplió.

Según explicó, debió instalar cadenas para recuperar el inmueble; sin embargo, ante la ley, está obligado a permitir la entrada de la acusada y sus dos hijos hasta que ella decida desocupar el lugar.

A este caso se suman otros episodios de presuntos fraudes económicos. Varios testimonios recogidos por el medio detallan cómo la mujer logró que una persona le prestara más de doce millones de pesos, además de captar fondos de al menos dos personas más, quienes entregaron entre 5 y 12 millones de pesos motivados por promesas de empleo como escoltas o docentes en instituciones militares.

Las sumas eran entregadas tras procesos simulados de contratación que Rubiano Rodríguez desarrollaba mediante la creación de perfiles falsos en redes sociales, y usaba un discurso convincente y asegurando tener vínculos inexistentes con altos mandos del Ejército.

El modus operandi, detallan los afectados, consistía además en la desaparición de la acusada luego de recibir el dinero, dejando sin respuesta tanto los compromisos de empleo como el retorno de los fondos entregados.

No solo se limitaba a la oferta de ocupaciones: una médica especialista aseguró al diario local que Rubiano Rodríguez le prometió solucionar un proceso judicial a través de contactos con magistrados, lo que motivó la entrega de veinticinco millones de pesos.

