Defensoría del Pueblo alertó por riesgos humanitarios en el Catatumbo tras operación con bombardeos contra el ELN en Tibú y El Tarra

El organismo advirtió posibles desplazamientos y confinamientos de población civil luego de enfrentamientos que dejaron varios muertos y pidió medidas urgentes de protección

Una intervención nocturna en una zona de crisis permitió incautar armas, explosivos y material adaptado para uso con drones, en una acción amparada en el Derecho Internacional Humanitario - crédito X

La Defensoría del Pueblo alertó sobre riesgos humanitarios en el Catatumbo tras una reciente operación militar en los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, que dejó al menos siete presuntos miembros del ELN muertos, causó un herido y derivó en la incautación de material de guerra, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

El organismo advirtió que familias debieron refugiarse durante la madrugada en una institución educativa del sector para buscar protección ante los enfrentamientos, y manifestó temor a que persistan o aumenten los desplazamientos forzados y confinamientos.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a autoridades independientes que garanticen el levantamiento e identificación de los cuerpos con respeto a la dignidad humana, preservación de la escena y cadena de custodia. Además, pidió el alistamiento de medidas humanitarias para atender a la población civil potencialmente afectada a raíz de estas operaciones en el Catatumbo.

A pesar del parte de tranquilidad del Gobierno, la entidad insistió en que deben adoptarse todas las medidas necesarias de conducción de hostilidades para prevenir daños a la población civil.

La Defensoría del Pueblo alertó, a través de un comunicado oficial, sobre los riesgos humanitarios para la población civil en el Catatumbo tras los enfrentamientos registrados en Tibú y El Tarra - crédito red social X

La Defensoría indicó que realizará seguimiento permanente junto con las autoridades y actores humanitarios para minimizar riesgos y acompañar a las comunidades inmersas en la crisis de seguridad por la presencia y enfrentamiento de grupos armados ilegales en la zona.

El presidente Gustavo Petro confirmó que el bombardeo realizado en Tibú y El Tarra corresponde al ataque aéreo número catorce ejecutado durante su mandato, y que la acción permitió la muerte de siete presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la captura de otro más.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado aseguró que las Fuerzas Militares han actuado bajo directrices orientadas a minimizar afectaciones a la población civil, en especial a menores de edad. “Hemos procurado evitar al máximo la caída de menores”, afirmó Petro, aludiendo a antecedentes en los que niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente por organizaciones armadas ilegales murieron en operaciones militares.

Petro y el Catatumbo - crédito @petrogustavo/X

Según el reporte oficial del Ejército Nacional, la operación comenzó en horas de la madrugada y fue desarrollada de manera conjunta por la Segunda División del Ejército, la División de Aviación Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El despliegue concluyó con la incautación de una considerable cantidad de material bélico, entre el que se encuentran armas largas y cortas, municiones, artefactos explosivos y drones acondicionados con granadas, los cuales fueron destruidos en el terreno por las tropas.

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que se trata de una acción de alta precisión dirigida contra el ELN y la estructura 33 de los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr).

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”, señaló el oficial, al subrayar que el objetivo es debilitar las capacidades armadas y logísticas de estas organizaciones.

Armas, municiones, explosivos y drones adaptados con granadas hacen parte del material de guerra incautado por las Fuerzas Militares durante la operación en Tibú y El Tarra, Norte de Santander - crédito Ejército de Colombia

Paralelo al balance militar, el presidente Petro reiteró su llamado al ELN para retomar el camino de la negociación.

El mandatario propuso la conformación de una misión de verificación científica e internacional que supervise la entrega de infraestructura utilizada para el narcotráfico, como condición para avanzar hacia un escenario de paz. En esta iniciativa, también solicitó el acompañamiento de la Iglesia católica como garante del proceso.

Asimismo, el jefe de Estado instó a la población campesina del Catatumbo a avanzar en la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y aseguró que desde la Presidencia se deben redoblar esfuerzos en programas de sustitución.

“Desnarcotizar la frontera colombo-venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad”, expresó, al insistir en la necesidad de transformar las economías ilegales que alimentan el conflicto armado en la región.

