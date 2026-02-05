Colombia

Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’ luego doble nominación

La dinámica del programa dio un giro con la llegada de la nominación doble, que dejó a varias parejas de concursantes en riesgo de eliminación y generó nuevas estrategias y tensiones en el ‘reality’

Guardar
La cuarta semana en La
La cuarta semana en La casa de los famosos Colombia sorprendió con la implementación de la nominación doble. - crédito cortesía Canal RCN

La cuarta semana en La casa de los famosos Colombia arrancó con un giro inesperado para los concursantes: la implementación de una nominación doble, lo que transformó por completo la dinámica del reality.

El anuncio, realizado por el Jefe, implicó que tanto las nominaciones como las salvaciones y las eliminaciones se llevaran a cabo en parejas durante esta etapa del juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valentino y Beba de la Cruz asumieron el liderazgo de la semana y, bajo la nueva modalidad, formaron las duplas entre los participantes. La noticia generó inquietud en la casa, ya que el destino de cada concursante quedó ligado al desempeño y estrategia de su compañero.

La jornada de nominación estuvo marcada por la tensión y las polémicas. Alexa Torres se posicionó en el centro de los comentarios y recibió varias nominaciones, principalmente de Nicolás Arrieta, Maiker, Juanda y Beba de la Cruz. Los argumentos de quienes la nominaron señalaron su supuesta participación “innecesaria” en asuntos ajenos a su propio juego, lo que habría incomodado a varios de sus compañeros.

Otro de los momentos destacados se dio con la nominación de Marilyn Patiño a Mariana Zapata. Patiño expresó su deseo de que su compañera “se ahorre sus comentarios”, dejando en evidencia los roces y estrategias que atraviesan la convivencia en el reality.

Así quedó la placa en
Así quedó la placa en 'La casa de los famosos' tras la nominación doble - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Al finalizar la jornada, se definieron las parejas que quedaron en riesgo de eliminación. Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron nominadas por los líderes de la semana; Manuela Gómez y Campanita, así como Alexa Torres y Yuli Ruíz, recibieron la nominación de la casa; Juan Palau y Jay Torres fueron elegidos por el público; y la dupla integrada por Juanse Laverde y Lorena Altamirano fue nominada por la eliminada más reciente, Sofía Jaramillo.

Por fuera de placa lograron quedar Mariana Zapata, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta, Maiker Smith, Eidevin López, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Beba de la Cruz y Valentino Lázaro, quienes por ahora permanecen a salvo en la competencia.

La nominación doble no solo aumentó la presión sobre los participantes, también modificó las estrategias y alianzas dentro de la casa, dejando a varias parejas en una posición vulnerable de cara a la próxima eliminación.

Temas Relacionados

La casa de los famosos Colombiaplaca de nominadosplaca de nominados La casa de los famososnominación dobleColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Director del Gimnasio Campestre habló de la crisis en los colegios privados y los cambios que vienen con su integración con el Marymount: “La lista de diferencias es larguísima”

En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Juan Antonio Casas, director general del Gimnasio Campestre, explica qué cambiará, qué se mantendrá y cómo será el proceso hasta 2029

Director del Gimnasio Campestre habló

Así fue la relación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: las figuras de Colombia y Portugal se volverían a ver las caras en el Mundial de 2026

El astro portugués y el capitán de la selección Colombia se volverían a ver las caras en Miami por la tercera fecha del grupo K de la Copa del Mundo, programado para el 27 de junio

Así fue la relación de

Nuevas imágenes y detalles del accidente de tránsito en Bogotá donde murió una mujer protegiendo a sus nietos

El drama registrado en la intersección dejó a un motociclista lesionado y expuso la imprudencia vial en la capital

Nuevas imágenes y detalles del

Gustavo Bolívar lanzó pullas contra candidatos tras salida de Iván Cepeda de la consulta de la izquierda: “Que se queden con su 1%”

El exsenador denunció que la exclusión de Cepeda beneficia a sectores interesados en manipular la consulta presidencial y advirtió sobre intentos de imponer una fórmula vicepresidencial sin respaldo

Gustavo Bolívar lanzó pullas contra

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Este 5 de febrero se corren las pruebas individuales contrarreloj en todas las categorías que buscan ganar el maillot con la bandera de Colombia con la que disputarán las competencias de la temporada 2026

Prueba Contrarreloj Individual - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker le respondió a Karina

Tiktoker le respondió a Karina García tras despachada por su relación con Kris R

⁠La Valdiri habría lanzado indirecta a Sofía Jaramillo y sus hermanas tras polémica de hace años con Michael Ortega: “Los toros desde la barrera”

Viralizan video de Feid en 2016 hablando de cómo se veía en 2026 y con quién: esto predijo

Johanna Fadul apareció en un en vivo y habló de su expulsión de ‘La casa de los famosos’: “Me sentí superhumillada, me tiraron con una patada”

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Deportes

Así fue la relación de

Así fue la relación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: las figuras de Colombia y Portugal se volverían a ver las caras en el Mundial de 2026

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Jhon Jáder Durán es nuevo jugador del Zenit de Rusia, según la prensa europea: “Lille nunca fue una opción”

Fluminense no fichará de nuevo a Jhon Arias: el colombiano ya habló con la presidenta de Palmeiras

Jhon Arias tuvo contactos con el Flamengo, pero el colombiano rechazó la oferta: hay millones en juego