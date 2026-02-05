Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’ luego doble nominación

La cuarta semana en La casa de los famosos Colombia sorprendió con la implementación de la nominación doble. - crédito cortesía Canal RCN

La cuarta semana en La casa de los famosos Colombia arrancó con un giro inesperado para los concursantes: la implementación de una nominación doble, lo que transformó por completo la dinámica del reality.

El anuncio, realizado por el Jefe, implicó que tanto las nominaciones como las salvaciones y las eliminaciones se llevaran a cabo en parejas durante esta etapa del juego.

Valentino y Beba de la Cruz asumieron el liderazgo de la semana y, bajo la nueva modalidad, formaron las duplas entre los participantes. La noticia generó inquietud en la casa, ya que el destino de cada concursante quedó ligado al desempeño y estrategia de su compañero.

La jornada de nominación estuvo marcada por la tensión y las polémicas. Alexa Torres se posicionó en el centro de los comentarios y recibió varias nominaciones, principalmente de Nicolás Arrieta, Maiker, Juanda y Beba de la Cruz. Los argumentos de quienes la nominaron señalaron su supuesta participación “innecesaria” en asuntos ajenos a su propio juego, lo que habría incomodado a varios de sus compañeros.

Otro de los momentos destacados se dio con la nominación de Marilyn Patiño a Mariana Zapata. Patiño expresó su deseo de que su compañera “se ahorre sus comentarios”, dejando en evidencia los roces y estrategias que atraviesan la convivencia en el reality.

Al finalizar la jornada, se definieron las parejas que quedaron en riesgo de eliminación. Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron nominadas por los líderes de la semana; Manuela Gómez y Campanita, así como Alexa Torres y Yuli Ruíz, recibieron la nominación de la casa; Juan Palau y Jay Torres fueron elegidos por el público; y la dupla integrada por Juanse Laverde y Lorena Altamirano fue nominada por la eliminada más reciente, Sofía Jaramillo.

Por fuera de placa lograron quedar Mariana Zapata, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta, Maiker Smith, Eidevin López, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Beba de la Cruz y Valentino Lázaro, quienes por ahora permanecen a salvo en la competencia.

La nominación doble no solo aumentó la presión sobre los participantes, también modificó las estrategias y alianzas dentro de la casa, dejando a varias parejas en una posición vulnerable de cara a la próxima eliminación.