Angélica Lozano cuestionó al CNE por habilitar a Daniel Quintero para participar en la consulta de marzo: “Absurda decisión”

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, dejó ver su molestia por la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de habilitar al exalcalde de Medellín y candidato a la Presidencia Daniel Quintero para que participe en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026. Este resultado surgió por una votación de 7 a 1, siendo la magistrada Maritza Martínez la única que votó en contra.

La congresista rechazó la determinación de la autoridad electoral, toda vez que, contrario a lo que pasó con Quintero, el senador y candidato Iván Cepeda Castro quedó por fuera de la consulta: el CNE revocó la inscripción de su candidatura a ese proceso electoral. En ese sentido, el aspirante no participará en la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida e irá directamente a la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con Lozano, las decisiones distintas que se tomaron en cada caso serían incoherentes, puesto que tanto Cepeda como Quintero se inscribieron a una consulta anterior (octubre de 2025), aunque el último renunció en días anteriores.

“Absurda decisión del @CNE_COLOMBIA Que Cepeda no pueda ir a consulta y Quintero sí es incomprensible. ¡Participaron en la misma consulta! Tendrían que poder participar ambos o ninguno. Incomprensible decisión”, señaló la senadora en su cuenta de X.

La determinación del CNE difiere de la que tomó en su momento la Registraduría Nacional del Estado Civil, que a través de la Resolución 899 del 27 de enero de 2026, negó la participación a Quintero. De igual manera, solicitó entonces a la autoridad electoral pronunciarse sobre la participación en la consulta de los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

“Rechazar por las razones expuestas la inscripción del ciudadano Daniel Quintero Calle por parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO y el Partido del Trabajo de Colombia para participar en la consulta popular a realizarse el 8 de marzo de 2026 con la finalidad de escoger el candidato del denominado ‘FRENTE POR LA VIDA’ a la Presidencia de la República para las elecciones que se realizarán el 31 de mayo de 2026″, se lee en el documento de la Registraduría.

Quintero se pronunció al respecto en un video publicado en sus redes sociales, indicando que la entidad cerró “las puertas a la democracia” con su decisión, por lo que también solicitó al CNE exponer un concepto sobre el tema y definir su participación en la consulta interpartidista.

“Bien es sabido que es el Consejo Nacional Electoral la máxima autoridad en este caso, y por eso he pedido a ellos que decidan en relación a este tema y de fondo, de modo que lo más pronto posible podamos inscribir nuestra candidatura”, señaló el exalcalde de Medellín y candidato presidencial.

Iván Cepeda reaccionó a la decisión del CNE

A través de un video, el candidato Iván Cepeda se pronunció sobre la revocatoria de su inscripción a la consulta, indicando que, a su juicio, se trató de una determinación arbitraria y presuntamente antidemocrática. En ese sentido, confirmó que continuará en su aspiración a la Presidencia y que irá directamente a primera vuelta.

“Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, cómo no pueden derrotarnos en el debate político democrático, cómo no han podido derrotarnos en las urnas; apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, precisó.

El Pacto Histórico, por su parte, se retiró de la consulta e informó que la Registraduría aceptó su decisión, la cual quedó consignada en la Resolución 1291 de 2026.