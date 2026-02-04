Colombia

Youtuber colombiano reveló las transformaciones y el silencio de El Salvador de Bukele

La exploración realizada por un generador de contenido en San Salvador expone percepciones de seguridad y prosperidad, pero también la persistencia de inquietudes sobre derechos y el papel de las autoridades en la vida cotidiana

El colombiano habló con varios
El colombiano habló con varios locales que calificaron al Gobierno Bukele - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Desde que asumió la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele ha asegurado que sus políticas de seguridad han cambiado por completo al país centroamericano, principalmente las zonas que eran azotadas por la violencia generada por las pandillas.

Debido a que también se han registrado denuncias sobre extralimitaciones de las autoridades en esa nación, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, decidió visitar El Salvador para conocer “si es verdad todo lo que se habla”.

Durante su estadía en San Salvador, el colombiano sostuvo que El Salvador es el epicentro de uno de los experimentos más grandes de Latinoamérica. “Detrás de la foto perfecta hay preguntas incómodas: ¿Hasta cuándo esta nueva cara de El Salvador puede durar?“, se cuestionó el creador de contenido.

La cara que no se muestra de El Salvador

Díaz recordó cómo era El
Díaz recordó cómo era El Salvador la primera vez que visitó este país - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Díaz recorrió los sitios que más se han transformado de la capital salvadoreña tras la llegada de Bukele al poder, comenzando con la infraestructura del centro de la ciudad, que el colombiano había visitado años atrás.

“Es una nueva cara, una que sigue en construcción”, afirmó Díaz, que recordó lo que se vivía en El Salvador antes del auge de las Mara Salvatrucha. El influenciador recordó que esta nación se independizó en 1821 junto con otras, que se separaron años más tarde, situación similar a la registrada con la Gran Colombia.

El colombiano ingresó a un mercado local en San Salvador, en donde entrevistó a varios comerciantes sobre la seguridad en el lugar, destacando la cantidad de militares que se ven en las calles.

“Hoy usted puede hacer turismo, todo bonito, pero eso no era así hace unos años. De un año para otro la cara cambió. Es especial caminar por las calles de un país que tanto hemos visto por noticias”.

El colombiano recorrió las calles
El colombiano recorrió las calles del centro histórico que antes eran peligrosas - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Díaz entrevistó a una creadora de contenido salvadoreña que mencionó que antes de Bukele vivían con “caos y miedo”, mientras que en la actualidad se hace con tranquilidad en la mayoría de las calles; sin embargo, el colombiano aseguró que él “no tragaba entero” sobre todo lo que se dice en la prensa.

A pesar de ello, los locales le hablaron positivamente de la administración actual. En el centro de la ciudad, locales recordaron que, antes de tener un pasaje comercial, la zona fue intervenida y en estos lugares encontraron bóvedas en las que había cadáveres de víctimas de las pandillas.

Al preguntar sobre el estado de excepción, que fue la intervención militar que se registró a nivel nacional con capturas masivas de sospechosos, Díaz escuchó a ciudadanos que destacaron la caída de las cifras de inseguridad, mientras que otros mencionaron las denuncias por casos de posibles detenciones de inocentes.

Ese tema no pudo ser abordado por el colombiano, puesto que la mayoría de locales evitaron hablar sobre las denuncias, lo que el creador de contenido mencionó como una consecuencia de la presencia militar que hay en la mayoría de las calles.

El youtuber destacó la presencia
El youtuber destacó la presencia de militares que hay en las calles de San Salvador - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Por último, el colombiano recordó que en su momento se registró la captura de más de 100.000 “pandilleros”, y aunque mencionó que no es posible calificar de manera positiva o negativa la intervención del Gobierno Bukele, al no tener conocimiento completo del contexto previo, indicó que como turista es imposible no halagar el cambio que ha tenido El Salvador, puesto que no se parece al que en una ocasión visitó.

“Hoy tenemos seguridad real, inversión urbana, incrementó el turismo y el desarrollo del país parece no tener frenos. Eso viene con muchas críticas porque muchos entraron a la cárcel sin un juicio y la oposición habla de una deuda externa que sigue creciendo. Aún no se sabe de cuánto es la factura final”, puntualizó el colombiano al respecto.

