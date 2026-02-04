Tras reunión con Donald Trump, Gustavo Petro reveló qué hará tras abandonar la Presidencia en el 2026: “Tendré tiempo”

Gustavo Petro reveló qué hará luego de que deje la Presidencia de la República en 2026 gracias a su reunión con Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits POLITICA INTERNACIONAL Juan Cano/Presidencia Colombia/d / DPA

El encuentro bilateral entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, llevó a la mesa una agenda estratégica que destacó la cooperación energética e iniciativas conjuntas para la lucha antidrogas en la región.

Al finalizar la reunión en Washington D.C., del 3 de febrero de 2026, el gobernante de los colombianos confirmó, en rueda de prensa en la embajada de Colombia en Estados Unidos, que el eje central de la relación binacional es la libertad, principio que definió como “el punto común entre las naciones”. Para Gustavo Petro, las decisiones tomadas podrían traducirse en transformaciones significativas en materia de seguridad, desarrollo energético y diplomacia regional.

Entre otros aspectos, habló sobre sus planes de cara a 2026 cuando abandone la casa de Nariño el 7 de agosto. Petro sostuvo que tiene la firme intención de dedicar tiempo para aprender inglés, puesto que durante la reunión con el republicano tuvo que utilizar un traductor.

El jefe de Estado afirmó que su reunión con su homólogo estadounidense fue un éxito - crédito Reuters

“Me comprometo a aprender inglés después de que salga de la presidencia, porque tendré tiempo”, afirmó el jefe de Estado colombiano.

El presidente Petro detalló el alcance de los temas tratados en la capital estadounidense, puntualizando el impacto que su propuesta energética podría tener más allá de las fronteras de Colombia. “La energía limpia podría activar el occidente de Venezuela que nos permita quitar los campos de hoja de coca del Catatumbo”, destacó en entrevista con Caracol Radio.

Desde su perspectiva, avanzar en energías renovables en el departamento de La Guajira representa la oportunidad de reinsertar al occidente venezolano en los circuitos económicos legales, al tiempo que favorece el desmonte de cultivos ilegales en el noreste colombiano.