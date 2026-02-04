Colombia

Quince horas aferrado a un árbol: esta es la historia de Arturo Hernández, el menor de 15 años que sobrevivió a una inundación en Necoclí

La odisea dejó incomunicadas varias zonas y provocó el cierre de rutas clave en Necoclí, mientras la comunidad enfrenta uno de los peores episodios de inundaciones en Antioquia

Arturo Hernández Flórez, de catorce años, estuvo quince horas aferrado a la rama de un árbol tras ser arrastrado por la crecida súbita del río Mulatos, en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño.

El rescate del menor ocurrió en medio de una emergencia grave de inundaciones en Antioquia que ha dejado más de 1.200 familias damnificadas y daños a infraestructura clave.

El incidente comenzó la tarde del lunes, cuando la crecida sorprendió a Arturo en una finca platanera próxima al río. El adolescente fue arrastrado por la corriente y, para salvarse, escaló hasta una rama. Desde la orilla, su familia le animó a resistir mientras esperaban la llegada de ayuda.

Durante la noche y las horas siguientes, la situación de Arturo se convirtió en símbolo de resistencia local. Según Semana, el joven relató cómo alternaba entre sujetarse de la rama y sumergirse parcialmente en el agua, soportando el cansancio y el temor: “Yo siempre llegaba y me sostenía con las manos, cuando me cansaba, me bajaba, cuando los zancudos, me metía al agua, me sentía cansado, porque me estaba esforzando ahí, con miedo porque pedía auxilio y ni panga ni helicóptero apareció”.

La operación de auxilio culminó cuando un grupo de pobladores alcanzó al joven en una canoa, después de que una súbita crecida del río Mulatos y condiciones climáticas adversas impidieran antes el acceso de lanchas y helicópteros - crédito Bomberos de Cundinamarca

La espera se volvió más larga porque las condiciones climáticas y el nivel del agua impedían la llegada de lanchas o helicópteros. Hacia las 9:00 del martes, un grupo de pobladores logró acercarse en una canoa de madera y rescató a Arturo Hernández Flórez.

A pesar del agotamiento, no resultó lesionado ni requirió atención médica.

El menor explicó a 24/7 Noticias, citado por ambos medios, que “llegué por la corriente. Estaba en una mata de plátanos y la corriente me arrastró. La solución que encontré fue la de montarme a un árbol”. Añadió que sus padres le daban fuerza desde la orilla y le pedían que no saltara para que pudieran ayudarle a salir con vida.

La funcionaria Yaned Macías, secretaria de Gobierno de Necoclí, indicó a Semana que la emergencia fue especialmente angustiante debido a la falta de acceso al lugar: “No dormí, era la esperanza de vida para todos, me hubiera frustrado toda la vida pensando en la muerte de ese niño. Vos sabías que estaba ahí, pero no había cómo rescatarlo, era la impotencia de todos”. Además, Macías explicó que las labores de rescate complicaron la respuesta a otras familias atrapadas en los techos y viviendas inundadas.

La emergencia de Arturo Hernández Flórez ocurrió en un contexto de crisis regional. Semana informó que Necoclí enfrenta lluvias persistentes asociadas al fenómeno de La Niña y a un frente frío.

El desbordamiento de los ríos ha provocado que calles enteras resulten anegadas y que se habiliten al menos diez albergues temporales para quienes perdieron sus viviendas y cultivos. “Acá la gente perdió todo. Si tenían sembrado diez cebollas, diez cebollas perdieron”, declaró Macías a Semana.

Entre las necesidades urgentes se encuentran alimentos, productos de aseo y utensilios básicos.

La situación es compleja también por la destrucción del puente de Mulatos, que ha dejado incomunicadas varias zonas rurales y ha dificultado el paso hacia Montería.

Dagran mantiene alertas ante el
Dagran mantiene alertas ante el incremento del nivel de ríos y quebradas, y recomienda vigilar el color y el caudal de los afluentes en Urabá - crédito Redes sociales/X

La Autoridad Marítima Colombiana suspendió totalmente la navegación en el Golfo de Urabá hasta nuevo aviso, lo que condiciona aún más la llegada de ayuda y las labores de evacuación.

La inundaciones en Antioquia también ha dejado comercios, poblaciones y ciudadanos afectados, todo por motivo del fenomeno de la Niña, pues de hecho, el Dagran afirmó que: “Las lluvias han estado por encima de los promedios climatológicos desde finales del año debido, principalmente, a la influencia del fenómeno de La Niña”

