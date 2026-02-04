MiLoto volvió a caer en menos de una semana: esta vez el millonario está en un lugar donde nadie había ganado antes

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 3 de febrero de 2026 - crédito cortesía

La suerte llegó al municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, después de que el Operador Nacional de Juegos (ONJ) que, durante el sorteo adelantado en la noche del martes 3 de febrero, se confirmara un nuevo ganador del premio mayor de MiLoto.

Según informó el organizador, es la primera vez que el acumulado mayor de la mecánica de juego cae en este municipio, y la suerte le entregó al ganador un acumulado de 200 millones de pesos.

Según el más reciente sorteo, los números que otorgaron el millonario premio fueron 08, 09, 17, 22 y 24. Además, fueron entregadas recomensas menores a otros 13.461 apostadores de todo el país que le atinaron a 4,3 y 2 cifras.

Entretanto, el ONJ señaló que, gracias a la creciente venta de tiquetes, han logrado aportar al sistema de salud de Colombia más de 18.403 millones de pesos entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de enero de este año.