Colombia

MiLoto volvió a caer en menos de una semana: esta vez el millonario está en un lugar donde nadie había ganado antes

El Operador Nacional de Juegos aseguró que es la cuarta vez del 2026 en el que la mecánica deja un máximo ganador, con el que se completa más de 1.500 millones de pesos en premios mayores

Guardar
El sorteo MiLoto, de Baloto,
El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 3 de febrero de 2026 - crédito cortesía

La suerte llegó al municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, después de que el Operador Nacional de Juegos (ONJ) que, durante el sorteo adelantado en la noche del martes 3 de febrero, se confirmara un nuevo ganador del premio mayor de MiLoto.

Según informó el organizador, es la primera vez que el acumulado mayor de la mecánica de juego cae en este municipio, y la suerte le entregó al ganador un acumulado de 200 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el más reciente sorteo, los números que otorgaron el millonario premio fueron 08, 09, 17, 22 y 24. Además, fueron entregadas recomensas menores a otros 13.461 apostadores de todo el país que le atinaron a 4,3 y 2 cifras.

Entretanto, el ONJ señaló que, gracias a la creciente venta de tiquetes, han logrado aportar al sistema de salud de Colombia más de 18.403 millones de pesos entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de enero de este año.

Temas Relacionados

Cayó MiLotoMiLotoResultados MiLotoBalotoOperador Nacional de JuegosApuestas ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

El aumento en el salario por partido de los jueces del fútbol colombiano fue del 6% en comparación al 2025

Esta es la millonada que

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz serían la primera pareja de ‘La casa de los famosos′: este es el beso que lo confirmaría

Un juego grupal en la casa derivó en un beso entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, un gesto que sorprendió tanto a los compañeros como a la audiencia y que abrió espacio para nuevas interpretaciones sobre su vínculo en el ‘reality’

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz

Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos: piense en su viaje a Disney

La apreciación del peso frente al dólar ha reducido de forma significativa el costo de viajar a Estados Unidos, permitiendo a los colombianos acceder a destinos turísticos como Orlando, Miami o Nueva York con presupuestos más bajos que los de hace un año

Por qué ahora es más

El Consejo de Estado negó el registro de marca de una iglesia cristiana similar a ‘El Lugar de Su Presencia’: así fue el litigio

La decisión del alto tribunal responde a una controversia de años sobre la protección de identidades distintivas dentro del ámbito religioso, ante el riesgo de que los fieles confundan el origen de los servicios ofrecidos por cada institución

El Consejo de Estado negó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz serían la primera pareja de ‘La casa de los famosos′: este es el beso que lo confirmaría

La Segura se molestó por las comparaciones con Vicky Berrio por su participación en ‘El After’: “Me incomoda bastante”

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, cuestionó a Valentino tras la expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’: “Hiciste la de Poncio Pilatos”

Karina García le hizo una súplica al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre su labor como jueza: “Por favor, yo hago lo que sea”

Johanna Fadul se pronunció en redes sociales tras su expulsión de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó medida ante los ataques

Deportes

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano

Cuándo volverá el fútbol a El Campin: este será el partido que terminará la suspensión del estadio de Bogotá

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería Nacional vs. América: la fecha de su esperado debut sigue en suspenso