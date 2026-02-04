La ‘quemada’ que se pegó Enrique Peñalosa se convirtió en memes en redes sociales: usuarios hicieron de las suyas por su descarga eléctrica

Por lo menos, los residentes del edificio confirmaron que la reja de seguridad funciona - crédito Enrique Peñalosa / Instagram

El video en el que Enrique Peñalosa sufre una descarga eléctrica durante un acto de campaña cuando se iba a tomar una fotografía con dos ciudadanas en Bogotá se convirtió en fenómeno viral, alimentando una ola de comentarios y memes en redes sociales.

El caso evocó momentos previos de exposición pública del político y exalcalde de Bogotá.

La secuencia, captada el 2 de febrero de 2026 por acompañantes y difundida luego por el propio candidato, muestra cómo Peñalosa, en su recorrido para la Presidencia de Colombia, dejó un momento para la posteridad que se reportó desde una zona de conjuntos residenciales ubicado en el barrio Bochica, localidad de Engativá.

Las bromas y reacciones de los usuarios rápidamente dominaron las plataformas digitales. Frases como “Peñalosa siempre siendo un meme” y “El único corrientazo que habrá probado ese señor” ilustraron el tono humorístico predominante.

En solo dos días, ya el 4 de febrero de 2026 se conocieron decenas de memes, e Infobae Colombia se tomó la tarea de elegir los mejores.

El equipo de campaña del candidato no dejó pasar la oportunidad y desde los perfiles oficiales compartió el material, señalando con ironía: “Enrique Peñalosa se electrocutó haciendo campaña. ¿Qué otro candidato se electrocutaría por usted?”.

La publicación potenció la viralidad, generando cientos de respuestas que, en su mayoría, reivindicaron a Peñalosa como inspiración involuntaria de incontables memes y momentos recordados con humor.

El episodio se desató mientras el candidato interactuaba con dos simpatizantes en un conjunto residencial.

Estas mujeres, ubicadas detrás de una reja, le solicitaron una fotografía con su teléfono celular. Peñalosa tomó el móvil y se aproximó a la reja sin advertir la presencia de un alambre electrificado, parte del sistema de seguridad habitual en unidades residenciales colombianas.

Al intentar tomarse la foto, recibió una fuerte descarga que lo hizo gritar y retirarse de inmediato, generando alarma inicial y posteriormente risas entre los presentes al confirmarse que no sufrió consecuencias físicas de gravedad.

El episodio previo del exalcalde de Bogotá y candidato presidencial, Enrique Peñalosa

Las evocaciones a situaciones previas no demoraron. Varios internautas recordaron el episodio de 2018 cuando Peñalosa, entonces alcalde de Bogotá, se extravió junto a su equipo en los Cerros Orientales durante un recorrido de evaluación ambiental.

Aquel hecho también originó memes masivos y fue rememorado en los comentarios ante la reciente descarga:

“Ese video de Peñalosa pegándose tremendo corrientazo me ha tenido riéndome por horas hoy, ese man si no es perdido en una montaña es generando humor con corrientazos” y “Creía que ya lo había visto todo de Peñalosa después de perderse en los Cerros Orientales, y sale con esta joya. El video del año”, fueron algunos de los mensajes en aquella ocasión.

Durante el incidente de los Cerros Orientales, tras varias horas sin rumbo, Peñalosa y su equipo debieron ser auxiliados por Bomberos Bogotá, documentando el entonces alcalde la odisea en redes sociales: “Explorando la ruta del Sendero de las Mariposas nos perdimos entre Monserrate y Guadalupe, saliendo por el río San Francisco. Gracias a Bomberos Bogotá no dormimos en el cerro... ocho horas de caminada entre vegetación tupida, barrancos, quebradas”.

El momento de la caída de Peñalosa ese día consolidó su figura como objeto de humor digital, y en plena carrera presidencial en 2026 volvió a ser tendencia, y no por sus propuestas de campaña.

