Gerente del Banco Mundial en Colombia advirtió sobre la urgencia de un ajuste fiscal: “Una bomba de tiempo”

La advertencia de una crisis fiscal inminente en Colombia y su impacto como desafío de primer orden para la próxima administración gubernamental, estuvo en el centro del análisis presentado por Peter Siegenthaler, gerente del Banco Mundial en Colombia, durante el Gran Foro Colombia 2026.

De acuerdo con Siegenthaler, la situación de los recursos públicos y el funcionamiento del sistema tributario representan un “problema urgente”, donde el ajuste fiscal exigirá medidas drásticas y reformas profundas para garantizar la sostenibilidad del Estado de lo contrario sería “una bomba de tiempo”.

En las conclusiones del foro, recogidas por la revista Semana, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, sumó un matiz alentador: la economía nacional aún dispone de oportunidad para capitalizar su posición geográfica estratégica, siempre que logre avanzar en las reformas esenciales y garantizar la seguridad física y jurídica que demandan los inversionistas.

El propio Siegenthaler insistió en el reto de modernizar el Sistema General de Participaciones (SGP), reforma que ya tramita el Congreso de la República y que, si se ejecuta de manera adecuada, podría permitir una redistribución más equitativa de los recursos nacionales hacia los territorios, aumentando su autonomía y fomentando el desarrollo regional. No obstante, advirtió que una implementación deficiente implica riesgos considerables para la cohesión fiscal y social.

El contexto tributario, según describió Banco Mundial en la voz de Siegenthaler, se caracteriza por un retroceso continuado de los ingresos estatales durante tres años consecutivos.

El directivo consideró que el sistema vigente es “complicado, ineficiente e injusto”, dadas las dificultades para recaudar recursos de manera proporcional y por los obstáculos que impone tanto para la administración como para la atracción de inversión.

En palabras del directivo, “no todos aportan según sus capacidades”, reflejando la percepción de un reparto desigual de la carga impositiva.