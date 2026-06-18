Paloma Valencia recibió condecoración en el Congreso tras 12 años de labor legislativa: “La oposición no se hace desde la ferocidad”

Reconocieron a Paloma Valencia en el Congreso: “Este camino ha sido una aventura vital llena de cosas positivas” - crédito @PalomaValenciaL/X

El 17 de junio de 2026, el Congreso de la República entregó una condecoración a la senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia en reconocimiento a sus 12 años de servicio en el Legislativo.

La ceremonia protocolaria, celebrada en el recinto parlamentario, reunió a representantes de diferentes bancadas, quienes destacaron su trayectoria y la influencia de su labor en debates clave para el país, recibiendo la Orden de la Gran Cruz con Placa de Oro y Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salavarrieta.

PUBLICIDAD

Durante el acto, la senadora dirigió unas palabras a sus colegas y al público presente, recalcando el carácter vital de su experiencia en el Congreso.

“Este camino de hace 12 años que empezamos en el Congreso, para mí ha sido una aventura vital llena de cosas positivas”, expresó la parlamentaria al inicio de su intervención.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia destacó la importancia de defender los límites del poder y el Estado de derecho - crédito @PalomaValenciaL/X

La legisladora agradeció de manera especial a la representante Marelen Castillo, al senador Esteban Quintero y a su bancada del Centro Democrático. “Muchísimas gracias a mi bancada y a todos. Uno se puede poner nostálgico en las despedidas, pero como esto no es una despedida, no tengo ninguna nostalgia”, afirmó la senadora.

Valencia recordó los inicios del Centro Democrático, aludiendo a los desafíos que enfrentó el partido en sus primeros años. Relató el proceso de recolección de firmas en distintos municipios y la resistencia social que experimentaron quienes se identificaban como uribistas.

PUBLICIDAD

“Era tal el sentimiento que había en contra de quienes alzábamos la voz contra esos acuerdos de La Habana, que a la gente le daba pena decir que era uribista”, apuntó la congresista.

La senadora subrayó la importancia de la seguridad como base para la paz en Colombia. “El concepto más básico de la paz es la seguridad. Es que no te maten, es que no te extorsionen, es que no dinamiten los pueblos ni se tomen las carreteras”, señaló.

PUBLICIDAD

Durante su periodo legislativo, Paloma Valencia defendió la oposición democrática, primero frente al gobierno de Juan Manuel Santos y luego durante la administración de Iván Duque. La parlamentaria destacó que la oposición debe ejercerse con argumentos y debate, más allá de la confrontación.

Paloma Valencia fue condecorada en el Congreso de la República - crédito Prensa Esteban Quintero

“La oposición no se hace desde la ferocidad de buscar derrocar el presidente, sino que se tiene que hacer con argumentos, con discurso, para que sacáramos adelante las cosas que son buenas”, indicó en su alocución.

PUBLICIDAD

Al referirse a la administración actual, la senadora valoró el papel de la oposición en temas como la reforma a la salud y el sistema pensional. “La reforma a la salud la vendían como la gran reforma, pero cuando uno la miraba era entregarle a la politiquería los recursos de la salud”, sostuvo Valencia.

La congresista también mencionó el debate en torno a la reforma pensional, resaltando el impacto potencial en los ahorros de los trabajadores y en las generaciones futuras. “Como lo agradecerán en el futuro los niños de este país, que iban a tener que aportar en el 2045, 30% más de sus ingresos para sostener un sistema pensional insostenible”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Valencia hizo referencia al intento del gobierno de impulsar una consulta popular para desplazar la función del Congreso, describiendo ese episodio como un punto de inflexión institucional. “Fue la defensa de los límites y del estado de derecho, que consiste en que haya un poder público capaz de decirle al otro: ‘No’”, declaró la senadora.

Durante su discurso, Valencia defendió el valor del Congreso como espacio de representación política plural. “Esta es la institución donde están representadas todas las fuerzas políticas que viven en Colombia, no solamente las mayoritarias”, explicó.

PUBLICIDAD

“El futuro de Colombia depende de enfrentar diferencias sin odio”, resaltó Paloma Valencia en su discurso - crédito Prensa Esteban Quintero

La senadora también resaltó la importancia de construir alianzas entre partidos para sacar adelante proyectos en beneficio del país. “Eso es construir puentes, que tal vez es lo que necesita Colombia en los momentos más difíciles”, manifestó.

En referencia a su paso por la política nacional y su campaña presidencial, la parlamentaria reafirmó la necesidad de dialogar pese a las diferencias. “Claro que podemos pensar una Colombia con diferencias políticas de fondo, que es capaz de hablar, que es capaz de mirarse a los ojos y tener discusiones y decidir a través de las mayorías democráticas lo que corresponde”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Valencia concluyó su intervención reiterando su compromiso con el país y con los sectores más vulnerables. “El quehacer más importante de la política es cuidar a los colombianos más vulnerables”, subrayó la senadora saliente.

La ceremonia finalizó con un llamado a la resiliencia y al trabajo conjunto para enfrentar los desafíos nacionales. “Aquí seguiremos por siempre, hasta el último respiro que tengamos, trabajando por esa Colombia que nos merecemos”, cerró Paloma Valencia.