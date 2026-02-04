Colombia

Disidencias respondieron condiciones de Petro para no extraditar a alias Araña: “Ratificamos nuestra voluntad”

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano señala que las metas de erradicación siguen vigentes, siempre que se respeten los plazos establecidos en los acuerdos pactados con el Gobierno Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Andrés Rojas, alias Araña - crédito Colprensa/Colombia+20/Facebook

Luego de que se efectuara la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”, señalado cabecilla de la organización delincuencial La Inmaculada, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) para que demuestren su cumplimiento en la erradicación de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el departamento de Putumayo.

El anuncio del mandatario, hecho en la red social X, fue dirigido a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, uno de los líderes de dicha facción guerrillera que se desligo de la Segunda Marquetalia, y que permanece detenido en Bogotá.

El señor alias “Araña” tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de Coca en el Putumayo, se cumple (sic)“, señaló el jefe de Estado en sus redes sociales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre extradición de Pipe Tuluá - crédito @petrogustavo/X

Ante ello, el grupo liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza emitió un comunicado donde, pese a que no menciona directamente a Araña ni el plazo impuesto por el Ejecutivo, la organización reconoce los desafíos presentes en el proceso y ratifica su voluntad de avance en el punto establecido en las mesas de negociación.

“Independientemente de las dificultades que se han venido presentando en la Mesa de Diálogos de paz con el Gobierno Nacional; se ha logrado llegar acuerdos entre las partes”, señaló el Cneb en un comunicado revelado por El Espectador.

La organización enfatizó que el compromiso de erradicar 30 mil hectáreas de cultivos de coca permanece inalterado, pero exigió cumplir “los tiempos y términos pactados”. Insistió en que no controla directamente las plantaciones, sino que estas pertenecen a campesinas y campesinos que dependen del cultivo para sobrevivir.

Teniendo en cuenta que la Cneb, no es dueño de estas plantaciones; los verdaderos poseedores, son las y los agro cocaleros que subsisten de esto. Consideramos que la lucha contra las economías derivadas del cultivo de hoja de coca debe ir más allá de un programa de sustitución o erradicación, que se debe abordar en el contexto internacional de la oferta y la demanda, en esa vía buscar una salida sólida y concertada”, manifestaron.

La CNEB reafirma su compromiso
La CNEB reafirma su compromiso con los acuerdos de sustitución de cultivos de coca y la negociación de paz - crédito Captura de pantalla El Espectador

En este sentido, la Cneb reiteró públicamente su compromiso con los acuerdos vigentes de sustitución y su disposición de continuar en la mesa de negociación de paz.

Hoy ratificamos nuestra voluntad de continuar avanzando en la Mesa de Diálogos hasta llegar a un acuerdo de paz con plenas garantías políticas, económicas, sociales y jurídicas, para las y los integrantes de esta insurgencia; en esa misma dirección para las comunidades que habitan estos territorios”, indicaron.

Además, extendieron una garantía a las comunidades del sur y occidente colombiano, con énfasis en Tumaco (Nariño), una de las zonas históricamente más afectadas por el narcotráfico.

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El grupo subraya que la erradicación de 30 mil hectáreas de coca sigue siendo una meta vigente en sus compromisos - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por seguir consolidando la paz y la unidad en este territorio; aplicando a la realidad practica las Normas de DIH y de los DDHH, en defensa de la población civil”, declararon.

Finalmente, la organización dirigió un mensaje a la comunidad internacional, solicitando respaldo a los diálogos en desarrollo y subrayando su intención de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos.

“Nuestro anhelo es continuar el proceso de Diálogos por la Paz, y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes; a la vez que invitamos a las organizaciones acompañantes y países garantes de la comunidad internacional, no dejarnos solos en esta gesta por la vida y la paz en los territorios”, puntualizaron.

Captura de alias Araña -
Captura de alias Araña - crédito CTI

Situación judicial de alias Araña

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder del grupo Comandos de Frontera, facción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) fue detenido el 12 de febrero de 2025 por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en el hotel Marriott Courtyard, en el norte de Bogotá.

La operación se produjo después de que se culminará un ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el grupo guerrillero.

Su detención se basó en una circular Roja de Interpol y a solicitud de la Corte Federal del Distrito Sur de California (Estados Unidos), la cual prevaleció sobre la suspensión de órdenes de captura nacionales que tenía como negociador de paz.

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue
Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa

De acuerdo al expediente judicial, la organización dirigida por alias Araña operó entre 2017 y 2025 controlando rutas de envío de cocaína que incluían a México y Estados Unidos. Un cargamento de cerca de 1.500 kilos confiscado por autoridades mexicanas en marzo de 2024 destacó la magnitud de las operaciones.

Las investigaciones estadounidenses sostienen que los Comandos de Frontera ya no poseen legitimidad política y funcionan estrictamente como una estructura criminal. Rojas, según la Corte Suprema, además de coordinar la producción y transporte de cocaína, imponía cobros a otros narcotraficantes situados en los departamentos de Putumayo y Caquetá.

El 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición del líder guerrillero al país norteamericano.

