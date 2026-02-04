De Nanis Ochoa a Johanna Fadul: así fueron las expulsiones en ‘La casa de los famosos Colombia’

Cuatro participantes fueron expulsadas en la historia de 'La casa de los famosos Colombia'. Nanis Ochoa fue la primera, y Johanna Fadul la más reciente - crédito Canal RCN

La cuarta semana de La casa de los famosos Colombia avanza, pero la polémica no se detiene luego de los comentarios de la actriz Johanna Fadul durante el posicionamiento contra Campanita, que fueron tachados por los televidentes como racistas, llevando a exigir que la actriz fuese expulsada de la casa estudio en la noche del lunes 2 de febrero.

Esta determinación tomada por el Jefe es la primera vez que sucede esta temporada, pero no en las tres temporadas que lleva al aire el reality show del Canal RCN.

Ya fuese por incumplir las reglas o por superar los límites de lo tolerado por la producción, la de Fadul es la cuarta vez que el Jefe toma esta determinación. A continuación un repaso por las circunstancias que rodearon todas las expulsiones en las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia.

Nanis Ochoa, la primera expulsada

Nanis Ochoa reveló información del exterior dentro de la casa estudio, motivo por el que 'El Jefe' ordenó su expulsión inmediata - crédito @nanis8a/IG

Durante la primera temporada emitida en 2024, hubo algunos participantes que hicieron su ingreso a mitad de temporada. Unos dejaron un impacto duradero como Camila (entonces Cami) Pulgarín, y otros fueron un recuerdo fugaz, como Nanis Ochoa.

La paisa venía precedida por su reputación como modelo y presentadora y se sumó a la casa estudio el 5 de abril. Sin embargo, al día siguiente fue tomada por sorpresa por el Jefe cuando anunció su expulsión inmediata, cuando todavía no se habían cumplido 24 horas de su llegada. El motivo de la drástica decisión fue que la participante dio información del exterior con quienes llevaban allí desde el inicio del encierro.

“Hay que aceptar que me expulsaron y no creo que me vayan a volver a integrar. Me afecto muchísimo, fue una exageración”, expresó poco después en el programa Buen día, Colombia. “La sanción es una cosa, la expulsión es otra cosa, yo cometí un error, yo dije cosas así no hubieran sido trascendentales, cometí un error y tenía que pagarlo, pero no entiendo por qué la expulsión”, expresó.

El escándalo de Isabella Santiago: la segunda expulsión

Isabella Santiago armó escándalo luego de una fiesta temática, hecho por el que fue expulsada en la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @dvsiresoul / X

Unas semanas después se produjo la segunda expulsión, cuando la actriz protagonizó una controversia durante una fiesta temática centrada en el Carnaval de Río de Janeiro. Cuando la fiesta concluyó, la venezolana no quiso parar, provocando situaciones que quedaron en la retina de los televidentes que siguieron la emisión 24/7.

Entre los incidentes reportados se destacaron conflictos físicos y verbales que incluyeron tirar y romper pertenencias, además de alterar la tranquilidad de sus compañeros. En su día, un usuario de redes sociales los enumeró de la siguiente manera:

“Para los que quieran saber por esto Isabella debe ser sancionada y eso que hizo más cosas de las que se muestran en el vídeo. 1.Le jaló el pelo a Karen 2. Acosó a Melfi y le bajó los bóxer (eso no se ve en el vídeo) 3. Tiró y rompió la maleta de Karen. 4. Se tiró encima de La Segura y la lastimó, ella misma lo dijo “mi columna” 5. Se jaló el pelo con Camilo 6. Sacó de la cama a Ornella 9. Despertó a todo el mundo... Varias razones para una sanción, no justifico a Camilo porque él también le jalo el pelo a Isabella”.

Su comportamiento llevó a la producción a suspender temporalmente las festividades dentro de la casa. Tras esta situación, el Jefe ordenó su expulsión.

Kata Otálvaro: tercera expulsada sin pisar la casa estudio

Una de las expulsiones más extrañas tuvo lugar el primer día de la segunda temporada. Kata Otálvaro, DJ y modelo, no se reportó con el resto de participantes en el programa de estreno, y los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le dieron un plazo de 20 minutos para presentarse, tras lo cual el Jefe anunció que quedaba expulsada.

Kata Otálvaro fue expulsada sin haber entrado, debido a que no llegó al programa inaugural. La DJ acusó a RCN de mentir, pues aseguró que ya habían hablado previamente y ella no iba a ser de la partida - crédito kataotalvaro/Instagram

Días después, Otálvaro se defendió en redes sociales y acusó a RCN de mentirle al público acerca de los motivos por lo que finalmente no entró a la competencia, argumentando que la producción tenía pleno conocimiento de que ella no llegaría al estreno.

“No llegué por qué tuve un problema gigante... Y el canal lo sabe, no entiendo por qué están diciendo que no saben dónde estoy y Por qué no ingresé... si hablamos hasta anoche, intentamos solucionar, pero no pudimos...”, contó Otálvaro a sus seguidores.

Johanna Fadul vs. Campanita, y la cuarta expulsada

La actriz Johanna Fadul fue expulsada de 'La casa de los famosos Colombia' luego de sus comentarios racistas hacia Campanita - crédito cortesía Canal RCN

La noche del lunes 2 de febrero, la producción de La casa de los famosos Colombia anunció la expulsión inmediata de la actriz tras un comentario dirigido a su compañero, Campanita, que fue calificado por la audiencia y sus propios compañeros como racista, durante un posicionamiento.

En ese contexto, Fadul expresó que el alma y la mente de Campanita estaban “igual de oscuras que su color de piel”, una frase que generó una ola de indignaciónen redes sociales y dentro del propio set.

Según lo transmitido por RCN, el anuncio oficial lo realizó el Jefe del programa, quien subrayó que la producción mantiene un “compromiso innegociable con la diversidad” y que no se permitirán actos de discriminación dentro del reality.

“Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johana, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”, sentenció.