Con alabaos y trajes tradicionales, así fue el matrimonio africano que convirtió en fiesta a San Basilio de Palenque

Esto no es África, ¡es la vibrante cultura de San Basilio de Palenque! Acompaña a esta comunidad en una fiesta matrimonial que honra sus raíces con danzas, trajes típicos y la alegría contagiosa del Caribe colombiano - crédito eldannycartagena / TikTok

La unión matrimonial de Andrys y Keila en San Basilio de Palenque marcó un momento significativo para la comunidad. Esta celebración trascendió lo personal y se consolidó como un acto colectivo que reafirma la memoria y la herencia afrocolombiana.

Ambos, reconocidos como Afroneto y KR, llevan años impulsando el arte, la lengua y la tradición palenquera a través del colectivo Kombilesa Mi. En esta ocasión, la ceremonia de boda integró prácticas católicas y expresiones ancestrales, mostrando el sincretismo que caracteriza al pueblo.

La jornada incluyó vestimenta típica, bailes propios, cocina local y una intensa presencia musical. Artistas invitados como Jader Tremendo y Robe L Ninho se sumaron al talento de la región, ampliando el alcance y la repercusión del evento.

La viralización en redes sociales confirmó la relevancia del festejo y cómo la cultura de Palenque sigue generando interés nacional.

Uno de los momentos más comentados fue cuando los novios optaron por el bullerengue sentado en lugar del vals para el primer baile, destacando la originalidad del ritual.

Durante la bosa se resaltaron las raíces africanas - crédito kr_kombilesa / Instagram

En las fotos y videos se pudo observar como las calles de San Basilio de Palenque se llenaron de música y alegría cuando Keila Regina Miranda y Afroneto celebraron su matrimonio con una ceremonia que fusionó tradición y modernidad.

La boda, que marcó el cierre de una década de relación y proyectos conjuntos, se convirtió en una verdadera fiesta colectiva, donde el bullerengue y la tambora invadieron cada rincón del municipio.

Durante la celebración, la comunidad local participó activamente, mostrando una vez más la fuerza y el orgullo de la herencia africana que caracteriza a este lugar.

Los asistentes, vestidos también con colores y trajes tradicionales, registraron el evento en videos que rápidamente se volvieron virales, y las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración.

EL matrimonio contó con una comitiva que acompañó toda la ceremonia - crédito kr_kombilesa / Instagram

Frases como “Bendiciones en su matrimonio, carrera y familia”, “Nos dieron, tradición, riqueza cultural, vestuario, peinado, baile, alegría, unión, gastronomía y amor” y “Hermosos todos, qué bella unión conservando tradiciones” reflejaron el entusiasmo del público.

Otros usuarios en las redes sociales destacaron la magnitud de la celebración y la autenticidad de la cultura afrodescendiente. Algunos comentarios, como “Ella hermosa pero él es icónico!” y “Quien me invita a una boda de allá por favor y gracias”, subrayaron la admiración por la pareja y el deseo de ser parte de futuras celebraciones.

El matrimonio de Keila y Afroneto también fue un homenaje a los valores que definen a San Basilio de Palenque, un pueblo fundado por Benkos Biohó y reconocido como el primer territorio libre de América desde 1603.

La localidad, situada cerca de Cartagena en los Montes de María, es famosa por su lengua criolla, su cocina, su música y su organización social basada en los ma-kuagro, estructuras ancestrales de solidaridad y apoyo mutuo.

La ceremonia también se llevó a cabo en las calles, haciendo de la boda una celebración colectiva - crédito kr_kombilesa / Instagram

Por otra parte, la historia de la agrupación Afroneto, que nació el 20 de julio de 2011, es inseparable de este contexto. Su propuesta musical, traducida como ‘Mis amigos’, invita a recorrer un tour sonoro por las vivencias y costumbres del pueblo palenquero.

El grupo ha sido pionero en el desarrollo del Rap Folclórico Palenquero (RFP), una fusión que ha transformado la manera de entender la música tradicional de la región e incluso ha recibido el reconocimiento de figuras como Viviano Torres y Justo Valdés.

La boda de Keila Regina Miranda y Afroneto no solo unió sus vidas, sino que también reafirmó la identidad colectiva de un pueblo que sigue celebrando sus raíces. En cada tambor, en cada baile y en cada palabra compartida, la comunidad renovó su compromiso con la tradición y el amor.