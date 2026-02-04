Colombia

Colapsó puente en Necoclí que conecta Urabá y Montería por creciente del río Mulatos: más de 7.500 familias afectadas

Gobernador de Antioquia coordina con la UNGRD y el Ejército la instalación de un puente militar temporal para restablecer el tránsito mientras avanzan las reparaciones y la entrega de ayuda

Guardar
Se activaron rutas alternas para
Se activaron rutas alternas para conectar Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes mientras se repara el puente - crédito @GallonHoracio/X

El municipio de Necoclí enfrenta una emergencia por el colapso del puente sobre el río Mulatos, estructura que permitía la conexión entre el Urabá antioqueño, el departamento de Córdoba y la Costa Atlántica. El desplome ocurrió tras una creciente súbita del río, asociada a las fuertes lluvias que afectan la región desde hace varios días. Más de 7.511 familias resultaron afectadas y la movilidad entre municipios clave como Necoclí y San Juan de Urabá quedó gravemente comprometida.

Las autoridades confirmaron que el puente, con una longitud entre 50 y 60 metros, se encontraba en condición vulnerable desde hace semanas por fallas en los soportes y fisuras notorias. La emergencia fue advertida por la Gobernación de Antioquia, que había solicitado una inspección urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad responsable de la infraestructura al tratarse de una vía nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que tomó contacto directo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ejército Nacional para implementar una solución temporal que permita reactivar el tránsito vehicular. Según Rendón, “se solicitó la instalación de un puente militar mientras se adelantan los trabajos de recuperación”, una medida que busca evitar el aislamiento total de los municipios circundantes.

Deslizamientos y pérdida de banca
Deslizamientos y pérdida de banca afectan varios tramos en Urabá, dificultando la movilidad de los habitantes - crédito @GallonHoracio/X

Estado de las rutas alternas y maquinaria desplegada

A raíz del colapso, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia mantiene activas dos vías alternas: Necoclí – Bobal – San Pedro de Urabá – Arboletes y Turbo – El Tres – San Pedro de Urabá. Estas rutas cuentan con maquinaria pesada para garantizar el paso, pero presentan afectaciones por la persistencia de las lluvias.

El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, explicó que “se han dispuesto 45 frentes de maquinaria amarilla en todo el departamento, de los cuales 15 operan en Urabá para atender la emergencia vial”.

La continuidad de las precipitaciones ha dificultado la intervención en algunos puntos críticos, donde el acceso de los equipos técnicos sigue restringido. El funcionario advirtió que “varios tramos aún no han sido evaluados debido a las inundaciones que impiden el ingreso de maquinaria”.

Equipos técnicos del Dagran trabajan
Equipos técnicos del Dagran trabajan en la caracterización de familias damnificadas para la entrega de ayudas - crédito @ObrasAntioquia/X

Impacto regional y situación de emergencia

Las lluvias en la subregión de Urabá han generado afectaciones en 10 de los 11 municipios. El Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) reportó que al menos 7.510 familias se encuentran damnificadas, principalmente en zonas rurales, y que la emergencia superó la capacidad de respuesta local. En Arboletes, ocho corregimientos y 72 veredas siguen incomunicados por daños en puentes de vías secundarias y terciarias, así como deslizamientos de tierra en el kilómetro 8 de la carretera principal.

El balance más reciente indica la pérdida de banca en ocho kilómetros continuos y la existencia de nueve deslizamientos, tres tramos con pérdida de banca y dos vías con pérdida total de la calzada. Cuatro vías, incluida Arboletes–Las Changas, permanecen cerradas, mientras que otras siete operan con paso restringido a un solo carril.

Acciones de atención y entrega de ayuda humanitaria

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación de Antioquia instaló un Puesto de Mando Unificado en Necoclí y otro en Medellín, con el fin de articular las acciones institucionales y coordinar la atención a los damnificados con los alcaldes municipales. Se activó el apoyo de la Fuerza Aérea, que desplegó helicópteros para llevar ayudas humanitarias a los municipios más afectados, y del Dagran, que movilizó equipos técnicos de ingenieros y geólogos para inspeccionar puntos críticos y evaluar riesgos.

En San Juan de Urabá ya se inició la entrega de asistencia, y se espera ampliar el alcance en Necoclí y otras localidades. El personal especializado acompaña la caracterización de las familias damnificadas, tarea clave para definir la distribución de las ayudas.

Maquinaria amarilla trabaja en Urabá
Maquinaria amarilla trabaja en Urabá para habilitar vías alternas tras el colapso del puente en Necoclí - crédito @ObrasAntioquia/X

Riesgo en otras infraestructuras y acciones preventivas

El secretario de Infraestructura advirtió sobre el estado de otros puentes, como el que conecta San Juan y Arboletes, el cual presenta aperturas en sus juntas debido a la fuerza de los ríos. Las autoridades insisten en la necesidad de intervención inmediata por parte del Invías para evitar nuevas emergencias en la red vial.

Las lluvias afectan también a otras subregiones de Antioquia: Suroeste, Occidente, Nordeste, Oriente y Norte. El monitoreo sobre los ríos y puentes permanece activo y se mantienen los protocolos de emergencia en coordinación con la UNGRD.

Temas Relacionados

Colapso puente NecoclíLluvias Urabá AntioquiaRío MulatosEmergencia vial UrabáFamilias afectadas UrabáVías alternas NecoclíAyuda humanitaria AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan que Gineth Rincón, una de las víctimas del accidente aéreo de Satena, estaba embarazada de 2 meses

Según allegados y medios locales, la cosmetóloga viajó a Ocaña para compartir con su familia que estaba esperando una niña. Su esposo e hijo optaron por hacer el trayecto por tierra

Revelan que Gineth Rincón, una

“No es un chiste, creo que Petro está preocupado”: excanciller analiza impacto de la lista Clinton tras reunión con Trump

El excanciller Guillermo Fernández de Soto se refirió a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y advirtió que la permanencia del mandatario colombiano en la lista Clinton tiene implicaciones diplomáticas, políticas y electorales para el país.

“No es un chiste, creo

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel y activa trámite judicial

El Consejo de Estado dio trámite a una demanda que busca anular el decreto del Gobierno que impide exportar carbón a Israel, medida adoptada en 2025. La decisión abre un proceso en el que varias entidades deberán pronunciarse

Consejo de Estado admite demanda

Carolina Corcho afirma que el CNE negó demanda contra su aspiración al Senado y que continuará como cabeza de lista

La candidata Carolina Corcho informó que el Consejo Nacional Electoral negó la demanda que buscaba frenar su aspiración al Senado. Señaló que la decisión contó con 9 votos a favor y que enfrentará el recurso anunciado por el denunciante

Carolina Corcho afirma que el

Gustavo Petro agenda reunión con Rand Paul en Washington tras encuentro con Trump y mantiene actividades ante la OEA

El presidente Gustavo Petro continuará su visita oficial a Estados Unidos con una reunión con el senador Rand Paul y una agenda que incluye encuentros privados, citas ante la OEA y un saludo a la CIDH, tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro agenda reunión con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul se pronunció en

Johanna Fadul se pronunció en redes sociales tras su expulsión de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó medida ante los ataques

De Nanis Ochoa a Johanna Fadul: así fueron las expulsiones en ‘La casa de los famosos Colombia’

Actriz de ‘Betty, la fea’ se despachó contra Karen Sevillano por su reacción ante el comentario racista de Johanna Fadul

Cantante de The Mills alertó de una nueva modalidad de fraude bancario: “Algo dentro de mí me dijo: ¡pilas!”

Francia Márquez rechazó el comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “El racismo no es una opinión ni un show”

Deportes

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería Nacional vs. América: la fecha de su esperado debut sigue en suspenso

Movistar Team y Nairo Quintana están listos para debutar en la Clásica de Mascate y el Tour de Omán

Álvaro Montero sigue sonando para Selección Colombia y el arco mundialista: Carlos Antonio Vélez dio su opinión

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia