Colapsó puente en Necoclí que conecta Urabá y Montería por creciente del río Mulatos: más de 7.500 familias afectadas

Se activaron rutas alternas para conectar Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes mientras se repara el puente - crédito @GallonHoracio/X

El municipio de Necoclí enfrenta una emergencia por el colapso del puente sobre el río Mulatos, estructura que permitía la conexión entre el Urabá antioqueño, el departamento de Córdoba y la Costa Atlántica. El desplome ocurrió tras una creciente súbita del río, asociada a las fuertes lluvias que afectan la región desde hace varios días. Más de 7.511 familias resultaron afectadas y la movilidad entre municipios clave como Necoclí y San Juan de Urabá quedó gravemente comprometida.

Las autoridades confirmaron que el puente, con una longitud entre 50 y 60 metros, se encontraba en condición vulnerable desde hace semanas por fallas en los soportes y fisuras notorias. La emergencia fue advertida por la Gobernación de Antioquia, que había solicitado una inspección urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad responsable de la infraestructura al tratarse de una vía nacional.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que tomó contacto directo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ejército Nacional para implementar una solución temporal que permita reactivar el tránsito vehicular. Según Rendón, “se solicitó la instalación de un puente militar mientras se adelantan los trabajos de recuperación”, una medida que busca evitar el aislamiento total de los municipios circundantes.

Deslizamientos y pérdida de banca afectan varios tramos en Urabá, dificultando la movilidad de los habitantes - crédito @GallonHoracio/X

Estado de las rutas alternas y maquinaria desplegada

A raíz del colapso, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia mantiene activas dos vías alternas: Necoclí – Bobal – San Pedro de Urabá – Arboletes y Turbo – El Tres – San Pedro de Urabá. Estas rutas cuentan con maquinaria pesada para garantizar el paso, pero presentan afectaciones por la persistencia de las lluvias.

El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, explicó que “se han dispuesto 45 frentes de maquinaria amarilla en todo el departamento, de los cuales 15 operan en Urabá para atender la emergencia vial”.

La continuidad de las precipitaciones ha dificultado la intervención en algunos puntos críticos, donde el acceso de los equipos técnicos sigue restringido. El funcionario advirtió que “varios tramos aún no han sido evaluados debido a las inundaciones que impiden el ingreso de maquinaria”.

Equipos técnicos del Dagran trabajan en la caracterización de familias damnificadas para la entrega de ayudas - crédito @ObrasAntioquia/X

Impacto regional y situación de emergencia

Las lluvias en la subregión de Urabá han generado afectaciones en 10 de los 11 municipios. El Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) reportó que al menos 7.510 familias se encuentran damnificadas, principalmente en zonas rurales, y que la emergencia superó la capacidad de respuesta local. En Arboletes, ocho corregimientos y 72 veredas siguen incomunicados por daños en puentes de vías secundarias y terciarias, así como deslizamientos de tierra en el kilómetro 8 de la carretera principal.

El balance más reciente indica la pérdida de banca en ocho kilómetros continuos y la existencia de nueve deslizamientos, tres tramos con pérdida de banca y dos vías con pérdida total de la calzada. Cuatro vías, incluida Arboletes–Las Changas, permanecen cerradas, mientras que otras siete operan con paso restringido a un solo carril.

Acciones de atención y entrega de ayuda humanitaria

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación de Antioquia instaló un Puesto de Mando Unificado en Necoclí y otro en Medellín, con el fin de articular las acciones institucionales y coordinar la atención a los damnificados con los alcaldes municipales. Se activó el apoyo de la Fuerza Aérea, que desplegó helicópteros para llevar ayudas humanitarias a los municipios más afectados, y del Dagran, que movilizó equipos técnicos de ingenieros y geólogos para inspeccionar puntos críticos y evaluar riesgos.

En San Juan de Urabá ya se inició la entrega de asistencia, y se espera ampliar el alcance en Necoclí y otras localidades. El personal especializado acompaña la caracterización de las familias damnificadas, tarea clave para definir la distribución de las ayudas.

Maquinaria amarilla trabaja en Urabá para habilitar vías alternas tras el colapso del puente en Necoclí - crédito @ObrasAntioquia/X

Riesgo en otras infraestructuras y acciones preventivas

El secretario de Infraestructura advirtió sobre el estado de otros puentes, como el que conecta San Juan y Arboletes, el cual presenta aperturas en sus juntas debido a la fuerza de los ríos. Las autoridades insisten en la necesidad de intervención inmediata por parte del Invías para evitar nuevas emergencias en la red vial.

Las lluvias afectan también a otras subregiones de Antioquia: Suroeste, Occidente, Nordeste, Oriente y Norte. El monitoreo sobre los ríos y puentes permanece activo y se mantienen los protocolos de emergencia en coordinación con la UNGRD.