Quiénes y cómo fueron nombrados los más de 860.000 jurados para elecciones al Congreso: así puede consultar fecha y hora de la capacitación

El servicio como jurado es obligatorio y las personas no cumplan con las funciones estarán sujetos a millonarias sanciones

La asistencia a la capacitación
La asistencia a la capacitación es obligatoria y fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral en Colombia - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil designó a 862.392 jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas que se celebrarán el domingo 8 de marzo. De ese grupo, 730.279 corresponden a jurados principales y 132.113 a remanentes, luego de los sorteos hechos entre el 21 y el 23 de enero del 2026 por medio de la plataforma oficial.

La selección se llevó a cabo entre postulados de entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, bajo la supervisión de representantes de organismos de control, la Fuerza Pública y autoridades municipales, que garantizaron la transparencia del proceso.

En cuanto a la procedencia de los jurados designados, 331.005 son empleados del sector privado, 277.620 son estudiantes, 129.417 corresponden a funcionarios, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de organizaciones políticas. La distribución refleja el carácter representativo y plural del proceso electoral colombiano.

Por zonas, la designación de jurados se realizó de la siguiente manera:

  • Amazonas: 1.082 jurados principales, 224 jurados remanentes, total 1.306 jurados
  • Antioquia: 96.801 jurados principales, 18.322 jurados remanentes, total 115.123 jurados
  • Arauca: 4.194 jurados principales, 781 jurados remanentes, total 4.975 jurados
  • Atlántico: 38.427 jurados principales, 7.945 jurados remanentes, total 46.372 jurados
  • Bogotá: 107.868 jurados principales, 22.059 jurados remanentes, total 129.927 jurados
  • Bolívar: 33.003 jurados principales, 3.778 jurados remanentes, total 36.781 jurados
  • Boyacá: 19.893 jurados principales, 2.460 jurados remanentes, total 22.353 jurados
  • Caldas: 15.552 jurados principales, 2.892 jurados remanentes, total 18.444 jurados
  • Caquetá: 6.172 jurados principales, 861 jurados remanentes, total 7.033 jurados
  • Casanare: 6.199 jurados principales, 1.271 jurados remanentes, total 7.470 jurados
  • Cauca: 20.705 jurados principales, 2.879 jurados remanentes, total 23.584 jurados
  • Cesar: 17.051 jurados principales, 2.905 jurados remanentes, total 19.956 jurados
  • Chocó: 7.861 jurados principales, 1.622 jurados remanentes, total 9.483 jurados
  • Córdoba: 26.003 jurados principales, 3.478 jurados remanentes, total 29.481 jurados
  • Cundinamarca: 41.986 jurados principales, 8.176 jurados remanentes, total 50.162 jurados
  • Guainía: 695 jurados principales, 146 jurados remanentes, total 841 jurados
  • Guaviare: 1.312 jurados principales, 293 jurados remanentes, total 1.605 jurados
  • Huila: 16.890 jurados principales, 2.300 jurados remanentes, total 19.190 jurados
  • La Guajira: 12.719 jurados principales, 1.884 jurados remanentes, total 14.603 jurados
Bogotá cuenta con el mayor
Bogotá cuenta con el mayor número de jurados de votación designados, sumando 129.927 participantes para la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional

Cómo consultar si fue elegido como jurado de votación

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados como jurados de votación por medio de la aplicación aVotar, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store. También pueden acceder a esta información en el sitio web oficial de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co), donde deben ingresar al apartado:

  1. ‘Elecciones 2026’.
  2. Seleccionar ‘Congreso de la República’.
  3. Luego la opción ‘Jurados de votación’.
  4. Finalmente, hacer clic en ‘Consultar aquí’.

Tenga presente que en estos canales se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación correspondiente. En cuanto a las capacitaciones para los jurados, estas iniciarán el 9 de febrero en Bogotá y luego en el resto del país.

Los horarios disponibles son de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.; 10:00 a. m. a 12:00 p. m.; 2:00 a. m. a 4:00 p. m.; y 4:00 p. m. a 6:00 p. m., con el fin de facilitar la participación de todos los seleccionados. La asistencia a la capacitación es fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral y el cumplimiento adecuado de las funciones asignadas.

El proceso de selección de
El proceso de selección de jurados incluyó postulados de entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, garantizando transparencia - crédito Registraduría Nacional

Para complementar la formación, la Registraduría dispuso en su portal web diferentes documentos formativos que pueden ser descargados por los jurados. Los materiales explican en detalle las generalidades del proceso electoral, las responsabilidades que deben asumir y las tareas específicas que se deben cumplir durante la jornada de votación.

El acceso a estos recursos permite que los jurados lleguen preparados y conozcan los procedimientos, desde la apertura de las mesas hasta el diligenciamiento de las actas y el cierre del proceso. Los que se encuentren interesados pueden hallar toda la información haciendo clic aquí.

Beneficios y sanciones

El servicio como jurado de votación es de carácter obligatorio. Aquellos que no asistan o abandonen sus funciones sin justificación enfrentarán sanciones severas. Los servidores públicos pueden ser destituidos de los cargos, mientras que los particulares deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente $20.000.000, según valores 2026). Asimismo, los ciudadanos designados que no firmen las actas respectivas también se exponen a una sanción económica equivalente a diez salarios mínimos.

Entre los beneficios para quienes desempeñen la función de jurado, se destaca el derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, que podrá disfrutarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la elección. Este incentivo busca reconocer el compromiso cívico y la relevancia del rol que cumplen los jurados en la democracia nacional.

El servicio como jurado de
El servicio como jurado de votación es obligatorio y las ausencias injustificadas pueden acarrear destitución para funcionarios públicos o multas para particulares - crédito Lina Gasca / Colprensa

Finalmente, la Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos seleccionados para que consulten su designación a la mayor brevedad, asistan puntualmente a las capacitaciones y revisen los materiales formativos disponibles.

