Petro envió duro mensaje a bandas criminales tras extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos: “La paz no se compra ni se vende”

Petro envió duro mensaje a bandas criminales tras extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito Policía y Reuters

El 3 de febrero de 2026, Andrés Felipe Marín Silva, mejor conocido como alias Pipe Tuluá, fue trasladado bajo máxima seguridad desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de CATAM en Bogotá para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos por delitos transnacionales.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, subrayó el carácter histórico del operativo, informando que el actual Gobierno ha materializado 809 extradiciones, lo que representa un incremento del 6,3% respecto a la administración del expresidente Iván Duque y del 7,6% frente al segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, destacó que, según su criterio, “la cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.

Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, manifestó que la extradición de alias Pipe Tuluá se concretó tras una orden directa del presidente Gustavo Petro, lo que supuso adelantar el procedimiento inicialmente previsto para el jueves 12 de febrero de 2026. La decisión se tomó tras conocerse denuncias sobre aparentes intentos de soborno para obstaculizar la entrega a las autoridades estadounidenses.

Tras conocerse las primeras imágenes del traslado de Marín Silva a tierras estadounidenses, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un duro mensaje vía redes sociales a los grupos criminales que no se han vinculado a su programa de Paz Total.

El mandatario colombiano sostuvo que el jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca intentó sobornar funcionarios - crédito @petrogustavo/X

En la publicación, sostuvo que bajo su administración no tolerará intentos de soborno a funcionarios para cometer actos ilegales. “Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tuluá, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca. Intentó comprar funcionarios y comprar la paz”, escribió en su cuenta de X.

Según consideraciones del primer mandatario, la única manera de alcanzar la paz y reconciliación en el territorio es por medio de la honestidad.

“La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia. Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevarán al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende", expuso Petro.

Aumentan la seguridad en Tuluá tras extraditación de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

Polícia reveló que alias Pipe Tulua tenia planes de fuga- crédito Alcaldía de Tuluá

Una vez se confirmó que Andrés Felipe Marín Silva, lider criminal de La Inmaculada, había sido extradictado, el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, dijo que alias Pipe Tuluá tenía planes de fugarse y ser rscatado por integrantes de la banda criminal.

“Teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”, señaló en entrevista con Blu Radio.

Aumentan la seguridad en Tuluá tras extraditación de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos- crédito Policía Nacional

Por su parte, Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, sostuvo que por orden de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reforzaron la seguridad con mayor presencia de uniformados en la zona.

El objetivo de las autoridades es frenar las oleadas de violencia o alteraciones del orden público que afecten la seguridad de la población.

“Es decir, tratarnos de anticipar las situaciones, hay un reforzamiento del pie de fuerza; las autoridades recomiendan de pronto cerrar algunas vías nocturnas. Es una fuerza muy consolidada, un trabajo muy articulado por parte de la administración municipal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y las demás instituciones de orden departamental y nacional, y eso es lo que permite entonces que se garantice la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, aseguró el mandatario local al medio citado.