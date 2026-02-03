Colombia

Petro envió duro mensaje a bandas criminales tras extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos: “La paz no se compra ni se vende”

El mandatario colombiano sostuvo que el jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca intentó sobornar a funcionarios

Guardar
Petro envió duro mensaje a
Petro envió duro mensaje a bandas criminales tras extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito Policía y Reuters

El 3 de febrero de 2026, Andrés Felipe Marín Silva, mejor conocido como alias Pipe Tuluá, fue trasladado bajo máxima seguridad desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de CATAM en Bogotá para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos por delitos transnacionales.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, subrayó el carácter histórico del operativo, informando que el actual Gobierno ha materializado 809 extradiciones, lo que representa un incremento del 6,3% respecto a la administración del expresidente Iván Duque y del 7,6% frente al segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Así mismo, destacó que, según su criterio, “la cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Extradición de alias Pipe Tuluá
Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, manifestó que la extradición de alias Pipe Tuluá se concretó tras una orden directa del presidente Gustavo Petro, lo que supuso adelantar el procedimiento inicialmente previsto para el jueves 12 de febrero de 2026. La decisión se tomó tras conocerse denuncias sobre aparentes intentos de soborno para obstaculizar la entrega a las autoridades estadounidenses.

Tras conocerse las primeras imágenes del traslado de Marín Silva a tierras estadounidenses, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un duro mensaje vía redes sociales a los grupos criminales que no se han vinculado a su programa de Paz Total.

El mandatario colombiano sostuvo que
El mandatario colombiano sostuvo que el jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca intentó sobornar funcionarios - crédito @petrogustavo/X

En la publicación, sostuvo que bajo su administración no tolerará intentos de soborno a funcionarios para cometer actos ilegales. “Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tuluá, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca. Intentó comprar funcionarios y comprar la paz”, escribió en su cuenta de X.

Según consideraciones del primer mandatario, la única manera de alcanzar la paz y reconciliación en el territorio es por medio de la honestidad.

“La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia. Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevarán al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende", expuso Petro.

Aumentan la seguridad en Tuluá tras extraditación de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

Polícia reveló que alias Pipe
Polícia reveló que alias Pipe Tulua tenia planes de fuga- crédito Alcaldía de Tuluá

Una vez se confirmó que Andrés Felipe Marín Silva, lider criminal de La Inmaculada, había sido extradictado, el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, dijo que alias Pipe Tuluá tenía planes de fugarse y ser rscatado por integrantes de la banda criminal.

“Teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”, señaló en entrevista con Blu Radio.

Aumentan la seguridad en Tuluá
Aumentan la seguridad en Tuluá tras extraditación de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos- crédito Policía Nacional

Por su parte, Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, sostuvo que por orden de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reforzaron la seguridad con mayor presencia de uniformados en la zona.

El objetivo de las autoridades es frenar las oleadas de violencia o alteraciones del orden público que afecten la seguridad de la población.

“Es decir, tratarnos de anticipar las situaciones, hay un reforzamiento del pie de fuerza; las autoridades recomiendan de pronto cerrar algunas vías nocturnas. Es una fuerza muy consolidada, un trabajo muy articulado por parte de la administración municipal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y las demás instituciones de orden departamental y nacional, y eso es lo que permite entonces que se garantice la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, aseguró el mandatario local al medio citado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlias Pipe TuluáExtradicciónEstados UnidosBandas criminalesLa InmaculadaPaz TotalPipe Tuluá narcotráficoPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: el mandatario colombiano llegó a la Casa Blanca

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Él es Altus Baquero, el magistrado que cambió su opinión en la inscripción electoral de Iván Cepeda

Se destaca por tener una trayectoria marcada por logros universitarios, desafíos en tribunales y una decisión crucial para la política nacional

Él es Altus Baquero, el

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

El presidente colombiano recordó el día en que “el monstruo del acordeón” se coronó campeón del Festival de Acordeoneros en Alemania, a comienzos de la década de los 90, antes de reunirse con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca, en Washington

En antesala de la reunión

Abren investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana tras disputa con el ministro Armando Benedetti

El proceso contra la togada surge luego de una acción de tutela y una recusación presentadas por el ministro del Interior, quien cuestionó demoras en el avance del expediente

Abren investigación disciplinaria a la

Ángela Benedetti se despachó contra Laura Sarabia tras encuentro con el rey Carlos III y su apoyo a Gustavo Petro: “Es muy lagarta”

La hermana del ministro del Interior aseguró que, pese al señalamiento directo del presidente sobre su supuesta participación en la elecciones de interventores de EPS, sigue apoyando a Petro

Ángela Benedetti se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

En antesala de la reunión

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Yaya Muñoz le respondió a Roberto Velásquez por decir que en el Canal RCN no la querían: “Compórtese, ridículo”

⁠Thalía envió sentido mensaje a Karol G tras mencionarla en la gala de los Grammy: “Juntas brillamos”

Actriz Alisson Joan confesó que ha sido infiel en sus relaciones y explicó cuál es la razón por la que las parejas fallan

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

Deportes

El gol de Luis Fernando

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, exige respeto a Sencia por la condición de la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026