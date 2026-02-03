Mientras Petro presumió de foto con Donald Trump, Álvaro Uribe sacó pecho de su visita a Cali: así fue el encuentro con sus seguidores

A la misma hora en que el presidente Gustavo Petro presumía su foto con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Álvaro Uribe compartió con los caleños - crédito @petrogustavo/X - @alvarouribevel/X

En un día clave para la política colombiana, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo el martes 3 de febrero un encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que durante al menos una hora y con sorpresivas presencias, como la del senador republicano Bernie Moreno, hablaron sobre diferentes temáticas: una de ellas, adelantada por el jefe de Estado norteamericano, relacionada con la lucha antidrogas en el territorio nacional.

En contraste, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que aspira al Senado en el puesto 25 de la lista del Centro Democrático, estuvo presente en Cali, ciudad considerada un bastión del proyecto progresista y que jugó un papel clave en el paro nacional de 2021, cuando se produjo lo que se conoció en los sectores alternativos como el estallido social. Allí, el líder máximo de la derecha en Colombia expresó su respaldo a su candidata, la senadora Paloma Valencia.

Así, los considerados polos apuestos de la política fueron protagonistas, a su modo, de una jornada considerada crucial en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, y de la que surgieron una serie de análisis: unos, positivos respecto al balance de este encuentro para el actual Gobierno, pues en las postales compartidas a la prensa se vio un ambiente cordial; y otros que irían en línea contraria a ese postulado tras la presencia del senador Bernie Moreno.

En redes sociales estos dos escenarios no pasaron desapercibidos. Y todo a raíz de las publicaciones en la red social X de los protagonistas, pues mientras el primer mandatario sacó pecho de la postal que se tomó con su par norteamericano, al mismo tiempo, su contradictor político compartió un video de su correría por el centro de la capital vallecaucana, en la que incluso, se tomó selfies con sus simpatizantes, pese a que su presencia causó resistencia.

“‘Gustavo: un gran honor. Amo a Colombia’, Donald Trump”, compartió Petro en su primer mensaje, y posteriormente, en una segunda publicación, incluso se mostró orgulloso por la dedicatoria que le dejó el jefe de Estado americano en el libro que le regaló, llamado Trump: el arte de la negociación, en el que agregó más elogios a su reunión. “Eres genial”, escribió el gobernante del país más poderoso del mundo, que sacó espacio en su apretada agenda para ver a Petro.

En un hecho que no sería casual, Uribe publicó en sus redes sociales unas palabras con las que acompañó el video con sus seguidores. “Cali, en la calle. Para pagar los trabajadores hay que bajar los impuestos y garantizar seguridad. Paloma Presidente”, expresó el expresidente en relación a lo que serían las recientes medidas en materia tributaria tomadas por el Ejecutivo, que implementó una serie de tributos a través de los conocidos decretos de emergencia.

El ex jefe de Estado, jugado con la aspiración de la congresista caucana, que hace parte de La Gran Consulta por Colombia, sabe que necesita conquistar votos en plazas consideradas fieles al petrismo, entre ellas Cali, en las que busca aprovechar un momento coyuntural importante: que su lista a la Cámara de Representantes derrote a la del Pacto Histórico, teniendo en cuenta la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las aspiraciones progresistas.

En efecto, es válido precisar que el órgano electoral tumbó la lista del Pacto a la corporación debido a que la coalición conformada para tal fin, con miembros de los partidos Mais y Alianza Verde, toda vez que superó el límite constitucional del15% de los votos válidos en las elecciones anteriores, las del 2022, y su confección vulneraría, a juicio del consejo, la pluralidad en los comicios del 8 de marzo, pues en la contienda esta unión obtuvo el 26% de los votos.