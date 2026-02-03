María Corina Machado lanzó pulla a Petro antes de su reunión con Donald Trump: “Si tiene dudas sobre la transición en Venezuela, que se aclaren”

María Corina Machado lanzó pulla contra Petro por su reunión con Donald Trump en Washington - crédito Reuters/Presidencia

La expectativa crece en torno a la reunión bilateral entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, donde la atención se concentra, entre otros temas, en el futuro político de Venezuela y el impacto regional de una eventual transición de gobierno.

El encuentro, que se llevará a cabo el 3 de febrero de 2026 a mediodía (hora local) en Washington, antes de concretarse, alimenta las esperanzas de la principal referente opositora venezolana, María Corina Machado, quien considera que allí podrían despejarse las incertidumbres sobre el camino que tomará su país.

En declaraciones en rueda de prensa, Machado hizo visible la magnitud internacional que adquirió el movimiento por el cambio en el vecino país. Además, subrayó la respuesta de distintos sectores más allá de las fronteras venezolanas:

“Ha tomado un impulso enorme incluso dentro de Colombia, donde ha recibido apoyo de ciudadanos de todos los partidos, orientaciones políticas y sectores de la sociedad civil, la cultura y el arte, reflejando una conciencia profunda de un destino común e inseparable”, expresó Machado.

Para la dirigente venezolana, este apoyo trasciende la coyuntura y configura lo que ya considera una causa binacional.

Sobre la posibilidad de que la cita entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos aporte claridad sobre el destino de la transición venezolana, Machado expresó: “Simplemente espero que mañana, si el señor Petro tiene dudas sobre hacia dónde va la transición en Venezuela, estas se disipen y aclaren. Por nuestra parte, seguimos avanzando y sabemos que contamos con la inmensa mayoría de los líderes de nuestro hemisferio”.

La líder opositora del régimen chavista también manifestó su deseo de regresar a Colombia para agradecer personalmente la hospitalidad que los colombianos brindan a los migrantes venezolanos. Enfatizó la profundidad de los vínculos entre ambos países y especificó que la lucha por la libertad de Venezuela guarda una conexión inseparable con Colombia. Sin embargo, guardó silencio sobre una posible reunión con el jefe de Estado colombiano.

“Creo que ambos países debemos asumir esta situación como una lucha común. En estos días he estado en contacto con líderes del Congreso de Estados Unidos y siempre les digo: no vean a Colombia y Venezuela por separado; esto es una causa binacional”, explicó Machado en rueda de prensa.

La crítica de María Corina Machado a Petro por defender a Nicolás Maduro

El mensaje de Machado está ligado a las declaraciones del gobernante de los colombianos en las que pidió el regreso del dictador Nicolás Maduro a Venezuela para que la justicia del vecino país lo juzgue. Frente a la propuesta de Gustavo Petro, expuso que el historial del sistema judicial venezolano pone en entredicho la viabilidad de un proceso imparcial y seguro en las actuales condiciones.

La dirigente expresó sus dudas respecto a que existan garantías para un juicio justo e independiente dentro de Venezuela. Señaló: “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen”, alertando sobre los riesgos que enfrentan los magistrados y recordando que pueden enfrentar consecuencias personales severas.

De hecho, Machado recordó el caso de María Lourdes Afiuni, la jueza venezolana encarcelada en 2009 tras ordenar la liberación condicional de un empresario, alegando que la detención preventiva había superado el plazo máximo legal. En palabras de la dirigente opositora: “Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen”, citó Machado, refiriéndose al expresidente de Venezuela, en declaraciones reproducidas por diversos medios.

El caso de Afiuni fue documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que señalaron la existencia de presiones políticas y diversas irregularidades en el proceso. La prolongada privación de libertad de la jueza se convirtió en un símbolo de las restricciones a la independencia judicial en Venezuela, según informes recogidos tras ese episodio.