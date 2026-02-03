Las reacciones al audio de “Pipe Tuluá” sobre supuestos aportes a la campaña de Petro, divulgado por Vicky Dávila

Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos provocó la divulgación de un audio con declaraciones que comprometen al presidente Petro - crédito redes sociales/X

En la tarde del martes 3 de febrero de 2026, la precandidata presidencial Vicky Dávila divulgó un audio en el que, presuntamente, Andrés Felipe Marín, conocido como “Pipe Tuluá“, líder de la La Inmaculada, afirmó haber entregado dinero a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, para financiar su campaña de 2022.

La grabación, que hasta el momento constituye la única versión disponible sobre estos hechos, contiene declaraciones directas de Marín, en el que niega haber comprado funcionarios para retrasar su extradición, pero señaló al hermano del mandatario como receptor de fondos provenientes de la mafia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el audio, la voz que sería de “Pipe Tuluá” sostuvo: “Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”.

Tras la divulgación del audio por parte de Vicky Dávila, políticos solicitan una investigación de las autoridades sobre presuntos aportes ilegales a la campaña de Gustavo Petro - crédito @Aidarragaf/X

Añadió que existen “pruebas de que les pasamos mucho dinero para su campaña, tenemos videos, audios y consignaciones. No sólo para su campaña sino para muchas cosas de la Dian(…); las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos”.

Tras reunirse con el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Petro reaccionó restando credibilidad a lo dicho por el capo. En entrevista con Caracol Radio, aseguró: “Yo hablé con él y eso no existe”, refiriéndose a su hermano Juan Fernando. Petro enfatizó: “Si alguien cometió un error, que lo pague. No me hago elegir por asesinos”.

Por su parte, Vicky Dávila solicitó a las autoridades que investiguen los hechos denunciados en la grabación. “Le entrego al país este audio para que los colombianos lo conozcan y para que las autoridades hagan la debida investigación”, dijo en rueda de prensa.

Dávila explicó que recibió el audio de una persona que se identificó como parte del círculo más cercano de “Pipe Tuluá”, quien tenía indicaciones de entregar la grabación una vez se produjera la extradición.

En la grabación, "Pipe Tuluá" aseguró tener videos, audios y consignaciones como pruebas del supuesto financiamiento ilícito - crédito @petrogustavo/X

Piden investigación a la campaña de Petro por supuestos dineros de ‘Pipe Tuluá’

La polémica se amplió con reacciones provenientes principalmente de políticos opositores al Gobierno Petro.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó su respaldo a Dávila tras la revelación del audio. “La valiente Vicky Dávila denuncia que un hombre cercano a Pipe Tuluá le entregó un audio del propio Pipe Tuluá revelando que él entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. #LaGranConsulta (sic)”, indicó, vía X.

Desde el Partido Alianza Verde, la congresista Katherine Miranda planteó varias interrogantes, entre ellas si “Pipe Tuluá” formaba parte del llamado Pacto de la Picota y si la extradición estuvo condicionada por aspectos políticos.

Senadoras como Paloma Valencia y Katherine Miranda exigieron claridad sobre los vínculos de "Pipe Tuluá" con el Pacto de la Picota y la rapidez de la extradición - crédito Fotocomposición Infobae (PalomaValenciaL-@KatherineMirandaP/X)

“¿Si la extradición tenía concepto favorable de la Corte Suprema desde noviembre del año pasado, por qué no se había extraditado? 3. ¿Hubo una exigencia de la extradición de Pipe Tulua para que se diera la reunión con Trump? 4. ¿Trump le mostró a Petro en la reunión estás pruebas? Vídeos, audios, fotos… (sic)“, expresó.

Por su parte, elcandidato presidencial de Cambio Radical, David Luna, destacó la gravedad de la denuncia y pidió una investigación a fondo: “No podemos permitir que el narcotráfico nos imponga presidente. La denuncia de @VickyDavilaH es muy seria y debe investigarse a fondo. Las autoridades tienen que esclarecer cualquier posible relación entre Pipe Tuluá y la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Bajo ninguna circunstancia podemos dejar que el narcotráfico siga permeando la política y la democracia del país (sic)”.

Mientras que la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la rapidez con la que se realizó la extradición, sugiriendo motivaciones políticas.

David Luna y María Fernanda Cabal reclaman que la Fiscalía aclare la rapidez de la extradición y las posibles motivaciones políticas tras la denuncia - crédito Fotomontaje Infobae (@DanidLuna-@MariaFdaCabal/X)

Juan Fernando Petro, sin desempeñar cargos oficiales en el gobierno ni en la campaña de su hermano, participó activamente en las cárceles del país y ha sido vinculado públicamente a la política de Paz total. Anteriormente fue señalado de realizar ofertas a reclusos para que respaldaran la iniciativa política del Pacto Histórico, en el episodio conocido como el Pacto de la Picota, asunto que no ha avanzado en instancias judiciales.