Extradición de ‘Pipe Tuluá’: director de la Dijín confirmó que había planes para rescatar al criminal

La articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la DEA y los marshals estadounidenses permitió ejecutar un operativo con vigilancia reforzada y medidas especiales, tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue implementada en la madrugada del martes 3 de enero de 2026 bajo estrictas medidas de seguridad, motivadas por informes de inteligencia acerca de planes de rescate y fuga.

La operación, dirigida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y coordinada con agencias judiciales nacionales e internacionales, trasladó al cabecilla criminal desde Bogotá hasta Dallas, Texas, en Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la justicia federal estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, indicó a Blu Radio que “teníamos informaciones de que se quería escapar, de que había intenciones de la estructura delincuencial que él aún seguía dirigiendo, de hacer un rescate”.

Según el oficial, la determinación de operar en horas de la madrugada buscó “mitigar al máximo cualquier intento de fuga o sabotaje al traslado”.

Por su parte, el coronel Sarabia afirmó: “No hemos escatimado el mínimo esfuerzo para valorar cada una de esas informaciones y, con todas las capacidades de la institución, logramos mitigarlas y contrarrestarlas. Cada una de esas valoraciones nos permitió focalizar los esfuerzos para mitigar y contrarrestar”.

El traslado del principal cabecilla se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con la participación de 70 uniformados, en una acción conjunta que involucró a agencias nacionales e internacionales para prevenir cualquier tipo de fuga o rescate - crédito redes sociales/X

El operativo comenzó en la madrugada del martes y contempló la participación de más de 70 funcionarios, incluidos investigadores de la Dijín, personal de Interpol, operadores de drones, equipos tácticos y pilotos, para el trayecto desde la estación de Los Mártires hasta la base aérea antinarcóticos de Catam.

El despliegue incluyó equipos antiexplosivos en 17 puntos de Bogotá, principalmente en puentes peatonales y vehiculares para desactivar cualquier intento de alterar el recorrido.

La coordinación con autoridades de Estados Unidos fue fundamental para el éxito del proceso. La Fiscalía General de la Nación, la DEA y los marshals estadounidenses intervinieron activamente desde la etapa de planeación hasta la entrega formal.

El coronel Alfonso Sarabia recalcó en Blu Radio que la extradición reflejó una “cooperación internacional sólida y efectiva, producto del trabajo articulado de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA”.

El despliegue operativo incluyó equipos especializados y vigilancia en puntos clave de Bogotá y el Valle del Cauca, con acciones preventivas para neutralizar actos de retaliación de redes delictivas vinculadas al extraditado - crédito @Aidarragaf/X

El vuelo, programado por el gobierno estadounidense, partió hacia las 5:00 a. m. con Marín Silva a bordo, quien deberá responder ante una corte en Texas por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Con 42 años, ‘Pipe Tuluá’ suma más de dos décadas de historial criminal. Según ambas fuentes, inició en Los Rastrojos y ascendió hasta encabezar la organización La Inmaculada.

Desde esa estructura, ordenó homicidios selectivos y coordinó el tráfico de estupefacientes. A pesar de su captura, continuó controlando extorsiones y atentados desde prisión a través de una red conocida como Los Mago, extendiendo su influencia desde centros carcelarios mediante delitos graves y manejo de rentas ilícitas. Su extradición, autorizada por la Corte Suprema de Justicia en 2025, marca el cierre de una etapa de control criminal ejercido desde cárceles colombianas.

Debido al impacto del operativo, las autoridades reforzaron la vigilancia en Bogotá y en el Valle del Cauca, zonas de residencia e influencia del extraditado. La Dijín coordinó acciones con autoridades locales para anticipar cualquier reacción de las redes delictivas asociadas a Marín Silva. “Cada una de esas valoraciones nos permitió focalizar los esfuerzos para mitigar y contrarrestar”, puntualizó el coronel Sanabria a El Tiempo.

La compleja operación entre autoridades de Colombia y Estados Unidos culmina con el traslado del capo a Texas, reflejando la eficacia de los mecanismos conjuntos en la lucha contra redes delictivas transnacionales - crédito Camila Díaz Colprensa | Jesús Bernal News/Facebook | Red social X | @mindefensa/X

La extradición de ‘Pipe Tuluá’ representa una respuesta contundente de la institucionalidad colombiana y estadounidense frente al crimen organizado: ningún grupo delictivo logra consolidar impunidad o encontrar refugio seguro frente a la cooperación binacional y el accionar del Estado.