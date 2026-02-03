Colombia

Esto dijo Roy Barreras sobre proceso de Iván Cepeda en la consulta de marzo: “Si el CNE no resuelve, la consulta del Frente Amplio sigue en pie”

El aspirante subrayó la importancia de evitar escenarios de polarización y destacó la incorporación de nuevos estrategas para fortalecer su campaña en la recta final

Roy Barreras expuso diferencias ideológicas
Roy Barreras expuso diferencias ideológicas y de gestión con Iván Cepeda tras años de trabajo conjunto - crédito Montaje Infobae

El candidato presidencial y expresidente del Senado Roy Barreras aseguró que la consulta progresista del próximo 8 de marzo de 2026 no se suspenderá pese a la incertidumbre jurídica por la inscripción de Iván Cepeda.

Barreras, quien regresó recientemente de Estados Unidos con el mensaje de que las elecciones en Colombia serán libres, reiteró que el proceso interno de la coalición seguirá su curso independientemente de los tiempos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Barreras calificó el escenario jurídico que rodea la candidatura de Iván Cepeda como un “novelón”, pero sostuvo que existe plena tranquilidad en la coalición.

Explicó que si el CNE no resuelve antes del 6 de febrero las acciones legales sobre Cepeda, la consulta se celebrará con todos los candidatos inscritos, entre ellos Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Según el precandidato, “la consulta no se va a frenar por retrasos administrativos”.

El aspirante reclamó la falta de celeridad del tribunal electoral y criticó la ausencia del magistrado Altus Baquero fuera del país en un momento decisivo para el futuro político.

“Colombia está decidiendo si va hacia adelante a un cambio 2.0, si puede recuperar las certezas, la estabilidad, la unidad de la nación o si va a un escenario de división y de extremismos”, expresó Barreras en la entrevista.

De acuerdo con el candidato, si el CNE emite un fallo negativo antes de la fecha tope, el bloque progresista deberá tomar una decisión entre dos caminos: pactar un acuerdo político que los lleve directamente a la primera vuelta o continuar con la consulta entre los aspirantes habilitados.

“No vamos a perder por W en la consulta”, afirmó, utilizando una metáfora futbolística para ilustrar que no dejarán el terreno libre a la oposición.

Barreras insistió en que permitir que solo la consulta de los sectores de derecha figure en el tarjetón electoral supondría un hecho político indeseable para millones de votantes.

El exsenador subrayó la intención de evitar escenarios que favorezcan la polarización y la exclusión en el proceso democrático.

En cuanto a la relación con el presidente Gustavo Petro, Barreras defendió la neutralidad del mandatario frente a los precandidatos progresistas, pese a las dudas sobre posibles favoritismos hacia Cepeda. “Confío en la palabra del presidente”, señaló durante la entrevista.

