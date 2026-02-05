Colombia

Roy Barreras respondió críticas de Camilo Romero tras decisión del CNE de negar participación de Iván Cepeda en consulta de la izquierda: “Usted no me representa a mí”

La inhabilitación de Cepeda por el CNE desató un cruce de mensajes entre los candidatos presidenciales, y profundizó el debate sobre liderazgo y unidad a días de la consulta del 8 de marzo

Guardar
Pronunciamiento de Roy Barreras tras
Pronunciamiento de Roy Barreras tras la inhabilitación de Iván Cepeda desató la furia de Camilo Romero - crédito Montaje Infobae

El fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó fuera de la contienda a Iván Cepeda como candidato del sector progresista provocó una ola de reacciones entre los principales líderes de la izquierda colombiana.

Roy Barreras, actual candidato presidencial y expresidente del Senado, calificó la decisión como “un atentado a la democracia, absolutamente insólito” y señaló la supuesta parcialidad de los responsables del dictamen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio, que se desarrolla a pocas semanas de la consulta del 8 de marzo, intensificó los desacuerdos internos y abrió un debate sobre el futuro del progresismo colombiano.

El pronunciamiento de Barreras se produjo a través de la red social X, donde cuestionó que la inhabilitación de Cepeda haya recaído sobre un conjuez “abogado socio de Abelardo de la Espriella, el más feroz contradictor nuestro”.

El precandidato planteó mantener la consulta presidencial mediante la inscripción de nuevos aspirantes dentro del proceso político. - crédito @RoyBarreras/X

El expresidente del Senado sostuvo que la resolución del CNE no logrará fracturar la coalición. “No van a dividirnos”, afirmó, mientras proponía fortalecer la consulta del Frente por la Vida e integrar nuevas figuras, incluidas mujeres de izquierda y exconstituyentes.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas”, manifestó el aspirante presidencial en el mensaje dirigido a militantes y aliados.

Según palabras del propio Barreras, el progresismo se concibe como un proyecto colectivo, no individual, y la coyuntura exige mantener unida la plataforma política para asegurar avances en las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

El progresismo es un proyecto histórico, colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie. Es la obligación de garantizar el cambio 2.0”, expresó el exsenador, quien llamó a inscribir a nuevos candidatos de inmediato para enfrentar la jornada electoral.

Las palabras de Barreras no tardaron en suscitar respuestas críticas. El exgobernador de Nariño y candidato presidencial, Camilo Romero, replicó en X: “Roy Barreras NO representa el progresismo”, abriendo una discusión pública sobre la legitimidad de las voces al interior del movimiento.

Camilo Romero puso en duda
Camilo Romero puso en duda la representación de Roy Barreras dentro del progresismo, a lo que el exsenador respondió defendiendo su trayectoria y su papel en ese sector político. - crédito X

La confrontación escaló con una nueva intervención de Barreras, quien respondió: “Hombre Camilo! Soy fundador del @PactoCol , usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”.

El exsenador defendió su trayectoria en la defensa de derechos sociales y reformas, recordando hitos legislativos como la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario y el tratado de Escazú. “El progresismo se demuestra con hechos”, subrayó en su mensaje.

En medio de la tensión, Romero insistió en el carácter colectivo del movimiento y cuestionó la apropiación de logros históricos por parte de figuras específicas.

“Entre Angélica Lozano que ‘salvó’ la reformas sociales y Roy Barreras que ‘fundó’ el progresismo, no le queda nada a nadie, ni a Petro”, sentenció, profundizando el debate sobre la identidad y representación del progresismo colombiano.

Camilo Romero se despachó en
Camilo Romero se despachó en X contra Roy Barreras - crédito @CamiloRomero

El episodio se produce en un contexto de alta sensibilidad para el Pacto Histórico y sus aliados, a pocos días de un proceso interno clave. Barreras llamó a la militancia a no abandonar las listas del Pacto y del Frente Amplio, sino a impulsarlas “desde nuestra consulta fortalecida para elegir 35, 40 senadores, 70, 80 representantes a la Cámara”.

El parlamentario aseguró que, tras la consulta, “una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos y llegaremos juntos a la primera vuelta”.

En una entrevista en Caracol Radio el 5 de febrero de 2026, Camilo Romero siguió tirando contra Roy Barreras afirmando que: “Ha salido el señor Roy Barreras a decir que va a hacer consulta pase lo que pase, o sea, descabezan a Cepeda y él entra, cual ave de rapiña, a ver cómo hace para llevarse el sector progresista”.

Romero pidió una estrategia colectiva y rechazó decisiones individuales en la definición de candidaturas para el 8 de marzo.

Temas Relacionados

Roy BarrerasCamilo RomeroIván CepedaCNEConsejo Nacional ElectoralConsulta 8 de marzoIván Cepeda InhabilitadoPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno asegura que no se está cumpliendo con la reducción en el precio de la gasolina: SIC y Ministerio de Minas y Energia anunciaron inspecciones en todo el país

El informe oficial con corte al 4 de febrero indica que, en promedio, cerca de 25 ciudades principales muestran una reducción aproximada de $300 por galón, frente a los $500 por galón dispuestos por el Gobierno Nacional desde el 1 de febrero de 2026

Gobierno asegura que no se

⁠La Valdiri habría lanzado indirecta a Sofía Jaramillo y sus hermanas tras polémica de hace años con Michael Ortega: “Los toros desde la barrera”

La relación que mantuvieron Andrea Valdiri y el futbolista Michael Ortega sigue generando controversia en la farándula colombiana. El tema volvió a la agenda pública tras las insinuaciones de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos Colombia’

⁠La Valdiri habría lanzado indirecta

Roy Barreras confirmó que seguirá con la consulta de la izquierda sin Iván Cepeda: “No voy a dejarle la cancha vacía a la consulta uribista, ni por el chiras”

El exsenador y candidato presidencial anunció que estará en la consulta de marzo y defendió el derecho a ofrecer una opción progresista, tras el fallo del CNE que impidió la participación de Iván Cepeda

Roy Barreras confirmó que seguirá

El del Corvette azul volvió a hacerlo: ahora el conductor abusivo bloqueó la entrada de su edificio en Bogotá con una Mercedes-Benz y desafió sanciones de movilidad

Un nuevo video difundido en febrero muestra un vehículo de alta gama obstruyendo durante horas el acceso a un conjunto residencial en La Castellana

El del Corvette azul volvió

Día sin carro hoy: cuánto subieron las tarifas de plataformas como Uber, Yango y Didi en Bogotá durante la jornada

Un sondeo en aplicaciones de transporte reveló incrementos de hasta 26% en algunos trayectos durante las primeras horas del Día sin carro y sin moto

Día sin carro hoy: cuánto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Viralizan video de Feid en

Viralizan video de Feid en 2016 hablando de cómo se veía en 2026 y con quién: esto predijo

Johanna Fadul apareció en un en vivo y habló de su expulsión de ‘La casa de los famosos’: “Me sentí superhumillada, me tiraron con una patada”

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Deportes

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Jhon Arias tuvo contactos con el Flamengo, pero el colombiano rechazó la oferta: hay millones en juego

Técnico de la selección de Portugal definió donde sería la base de entrenamiento de los lusos para el Mundial 2026

Prensa brasileña destacó a los colombianos Johan Carbonero y Santos Borré en el empate entre Flamengo e Inter de Porto Alegre

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato