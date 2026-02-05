Roy Barreras respondió críticas de Camilo Romero tras decisión del CNE de negar participación de Iván Cepeda en consulta de la izquierda: “Usted no me representa a mí”

Pronunciamiento de Roy Barreras tras la inhabilitación de Iván Cepeda desató la furia de Camilo Romero - crédito Montaje Infobae

El fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó fuera de la contienda a Iván Cepeda como candidato del sector progresista provocó una ola de reacciones entre los principales líderes de la izquierda colombiana.

Roy Barreras, actual candidato presidencial y expresidente del Senado, calificó la decisión como “un atentado a la democracia, absolutamente insólito” y señaló la supuesta parcialidad de los responsables del dictamen.

El episodio, que se desarrolla a pocas semanas de la consulta del 8 de marzo, intensificó los desacuerdos internos y abrió un debate sobre el futuro del progresismo colombiano.

El pronunciamiento de Barreras se produjo a través de la red social X, donde cuestionó que la inhabilitación de Cepeda haya recaído sobre un conjuez “abogado socio de Abelardo de la Espriella, el más feroz contradictor nuestro”.

El precandidato planteó mantener la consulta presidencial mediante la inscripción de nuevos aspirantes dentro del proceso político. - crédito @RoyBarreras/X

El expresidente del Senado sostuvo que la resolución del CNE no logrará fracturar la coalición. “No van a dividirnos”, afirmó, mientras proponía fortalecer la consulta del Frente por la Vida e integrar nuevas figuras, incluidas mujeres de izquierda y exconstituyentes.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas”, manifestó el aspirante presidencial en el mensaje dirigido a militantes y aliados.

Según palabras del propio Barreras, el progresismo se concibe como un proyecto colectivo, no individual, y la coyuntura exige mantener unida la plataforma política para asegurar avances en las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

“El progresismo es un proyecto histórico, colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie. Es la obligación de garantizar el cambio 2.0”, expresó el exsenador, quien llamó a inscribir a nuevos candidatos de inmediato para enfrentar la jornada electoral.

Las palabras de Barreras no tardaron en suscitar respuestas críticas. El exgobernador de Nariño y candidato presidencial, Camilo Romero, replicó en X: “Roy Barreras NO representa el progresismo”, abriendo una discusión pública sobre la legitimidad de las voces al interior del movimiento.

Camilo Romero puso en duda la representación de Roy Barreras dentro del progresismo, a lo que el exsenador respondió defendiendo su trayectoria y su papel en ese sector político. - crédito X

La confrontación escaló con una nueva intervención de Barreras, quien respondió: “Hombre Camilo! Soy fundador del @PactoCol , usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”.

El exsenador defendió su trayectoria en la defensa de derechos sociales y reformas, recordando hitos legislativos como la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario y el tratado de Escazú. “El progresismo se demuestra con hechos”, subrayó en su mensaje.

En medio de la tensión, Romero insistió en el carácter colectivo del movimiento y cuestionó la apropiación de logros históricos por parte de figuras específicas.

“Entre Angélica Lozano que ‘salvó’ la reformas sociales y Roy Barreras que ‘fundó’ el progresismo, no le queda nada a nadie, ni a Petro”, sentenció, profundizando el debate sobre la identidad y representación del progresismo colombiano.

Camilo Romero se despachó en X contra Roy Barreras - crédito @CamiloRomero

El episodio se produce en un contexto de alta sensibilidad para el Pacto Histórico y sus aliados, a pocos días de un proceso interno clave. Barreras llamó a la militancia a no abandonar las listas del Pacto y del Frente Amplio, sino a impulsarlas “desde nuestra consulta fortalecida para elegir 35, 40 senadores, 70, 80 representantes a la Cámara”.

El parlamentario aseguró que, tras la consulta, “una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos y llegaremos juntos a la primera vuelta”.

En una entrevista en Caracol Radio el 5 de febrero de 2026, Camilo Romero siguió tirando contra Roy Barreras afirmando que: “Ha salido el señor Roy Barreras a decir que va a hacer consulta pase lo que pase, o sea, descabezan a Cepeda y él entra, cual ave de rapiña, a ver cómo hace para llevarse el sector progresista”.

Romero pidió una estrategia colectiva y rechazó decisiones individuales en la definición de candidaturas para el 8 de marzo.