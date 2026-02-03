Colombia

Él es Altus Baquero, el magistrado que cambió su opinión en la inscripción electoral de Iván Cepeda

Se destaca por tener una trayectoria marcada por logros universitarios, desafíos en tribunales y una decisión crucial para la política nacional

La confrontación pública por la
La confrontación pública por la actuación de un miembro del organismo de control electoral abrió discusiones sobre la transparencia institucional y el apego a normativas vigentes durante la reciente consulta interpartidista - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Altus Alejandro Baquero Rueda, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), ha captado la atención pública tras cambiar el sentido de su voto en la discusión sobre la inscripción presidencial de Iván Cepeda.

Este giro inesperado resultó decisivo en la reciente consulta interpartidista y ha generado análisis y reacciones en diversos sectores políticos

Baquero, formado como abogado en la Universidad del Rosario en 2007, ocupa hoy una posición central dentro del organismo electoral colombiano. Inicialmente, sostuvo que la ley exigía acatar el resultado de la primera consulta:

“Cuando se selecciona un candidato, lo dice también esa misma norma de la Ley 1475, se está obligado al resultado de la consulta... se estaría permitiendo una doble consulta si usted permite eso”, declaró a El Tiempo.

Posteriormente, apoyó la ponencia que avaló la postulación de Cepeda, lo que ajustó el balance de votos y trasladó la decisión final a los conjueces, tras un estrecho conteo de cinco a cuatro.

La confrontación pública por la
La confrontación pública por la actuación de un miembro del organismo de control electoral abrió discusiones sobre la transparencia institucional y el apego a normativas vigentes durante la reciente consulta interpartidista - crédito CNE

Este cambio fue cuestionado en público por figuras como Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático en su cuenta oficial de X, antes Twitter: “Impresionante la voltereta de este señor. ¿Qué sucedió que ahora cambió de opinión? Lo sabremos”.

En cuanto a su formación académica, Baquero posee el título de Doctor en Derecho, así como dos maestrías, una en Derecho y otra en Derechos Humanos. Además, es especialista en Derecho Administrativo y en Gestión y Responsabilidad Fiscal, conforme a documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral.

Con una trayectoria de 18 años en el sector público, Baquero ha ocupado diversas posiciones directivas. Destacan labores como secretario general de la Defensoría del Pueblo y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de responsabilidades como gerente administrativo y director de talento humano en la misma entidad.

Asumió, asimismo, funciones de director de Reparación a las Víctimas y jefe de oficina jurídica, y trabajó como contratista en entidades como el Congreso de la República, la Unidad Nacional de Víctimas, el Acueducto de Bogotá y la Federación Nacional de Departamentos, de acuerdo con el Consejo Nacional ElectoraL.

Altus Baquero pidió el estudio
Altus Baquero pidió el estudio del expediente de la investigación contra la campaña Petro Presidente tras retomar su cargo en la entidad - crédito Redes sociales

Su compromiso con la docencia se evidencia en 12 años de trabajo universitario. Ha sido director y evaluador de tesis y artículos de investigación en la maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Fue profesor de pregrado en Derecho Constitucional y de especialización en Derecho Constitucional, así como en Democracia y Régimen Electoral en las universidades del Rosario y Sergio Arboleda. Además, ejerció como catedrático en Sistema y Régimen Político en la Universidad del Bosque.

El perfil académico se complementa con publicaciones en derecho electoral y garantías institucionales. Baquero es autor de dos libros sobre temas fundamentales del sistema electoral colombiano y firmó un capítulo en el compendio “Libertad de expresión, propaganda electoral y redes sociales”, publicado en 2023 por la Universidad Complutense de Madrid.

La reciente polémica alrededor de la postulación de Cepeda no es el único episodio relevante en su paso por el Consejo Nacional Electoral. El debate sobre la transparencia y la independencia de los magistrados se reavivó con su cambio de postura.

Tras la votación, la definición del caso recayó en los conjueces Alejandro Felipe Sánchez Cerón, del Centro Democrático, y Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal. La intervención de Sánchez Cerón se detuvo temporalmente después de que presentara impedimento, citando su papel previo como abogado defensor de Álvaro Uribe. Estos hechos fueron confirmados tanto por el Consejo Nacional Electoral.

La decisión del magistrado de
La decisión del magistrado de modificar su voto en la inscripción de Iván Cepeda revela tensiones latentes sobre la autonomía de los magistrados y plantea nuevas preguntas sobre la solidez del proceso democrático colombiano - crédito Colprensa

Desde el punto de vista administrativo, Baquero enfrentó un proceso legal a partir de mayo de 2023, cuando la sección quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que ponía en duda su experiencia para el cargo. A raíz de esto, fue apartado de su puesto durante un tiempo.

Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional permitió restablecer el cuórum del Consejo Nacional Electoral,

La amplia labor intelectual de Baquero y sus aportes a la literatura jurídica reflejan una carrera marcada por la actividad académica y la discusión pública en torno al derecho electoral colombiano.

