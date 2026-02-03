Avianca advirtió posibles afectaciones en vuelos internacionales por protestas del sindicato de Migración Colombia

Avianca advierte sobre posibles afectaciones en vuelos internacionales debido a protestas de Migración Colombia en aeropuertos - crédito composición fotografía: Colprensa, Migración Colombia / Sitio web

La aerolínea Avianca emitió un comunicado el lunes 2 de febrero en el que expresó su profunda preocupación por el impacto que podrían tener las protestas anunciadas por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) en la operación de vuelos internacionales en el país.

El principal temor de la compañía es que las medidas de hecho, impulsadas por el sindicato de empleados de Migración Colombia, perjudiquen la conectividad aérea y generen consecuencias negativas para miles de pasajeros, así como para sectores como el turismo y la competitividad nacional.

Las movilizaciones sindicales se originan por el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno nacional en diciembre de 2024, que incluían la realización de un estudio de reingeniería y nivelación salarial para los trabajadores de Migración Colombia.

El sindicato Osemco, que agrupa a cerca de 1.800 funcionarios, anunció la reanudación de protestas pacíficas en todos los aeropuertos internacionales, puestos de control migratorio y sedes de la entidad, luego de declararse en conflicto laboral.

Precedente de diciembre de 2024 y advertencia para los viajeros

Avianca recordó que una situación similar se presentó en diciembre de 2024, cuando las protestas en los servicios migratorios causaron más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.239 pasajeros.

La mayoría de estos incidentes ocurrieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el principal centro de conexión aérea del país. De acuerdo con la aerolínea, ese antecedente evidenció el impacto directo que pueden tener las interrupciones en los controles migratorios sobre la operación aérea y la experiencia de los viajeros.

“El servicio prestado por migración es fundamental en la cadena de valor del sector aeronáutico y un pilar clave para la experiencia de todos los colombianos y turistas que transitan por el país a diario”, señala el comunicado de Avianca.

La compañía insistió en que la eficiencia de los procesos migratorios resulta indispensable para mantener la puntualidad de los vuelos y la operatividad de los centros de conexión, lo que repercute de manera directa en la percepción internacional de Colombia como destino turístico.

Reacciones del sindicato y peticiones al Gobierno

La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia denunció que el Gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos asumidos en diciembre de 2024, entre ellos la contratación de un estudio de rediseño institucional, la reingeniería administrativa y la nivelación salarial. Según Osemco, hasta enero de 2026 no se registraron avances en los procesos mencionados, situación que motivó la reanudación de las protestas.

“La Organización Sindical de Trabajadores de Migración Colombia (Osemco) se declara en conflicto laboral y anuncia la retoma indefinida de las acciones de hecho que habían sido suspendidas en virtud de un acuerdo que hoy ha sido claramente incumplido”, indica el comunicado sindical.

El sindicato reiteró la decisión de ejercer el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que se recomendó a los viajeros anticipar su llegada a los controles migratorios ante posibles demoras.

De igual modo denunciaron deficiencias en la gestión administrativa de la entidad y una falta de transparencia que estarían exponiendo a Migración Colombia a un riesgo de colapso institucional y financiero.

Los trabajadores de la entidad exigen respuestas concretas del Ejecutivo y advierten que, de no atenderse sus demandas, implementarán un “plan tortuga” que ralentice las operaciones en los aeropuertos.

Avianca insiste en la necesidad de soluciones urgentes

Frente a este escenario, Avianca hizo un llamado “urgente para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”

La aerolínea reiteró la importancia estratégica del servicio migratorio en tres ejes fundamentales: el funcionamiento del sector aéreo, el servicio al pasajero y la competitividad del país.

Según la empresa, “un control migratorio ágil y robusto representa el primer y el último contacto del viajero con Colombia. Garantizar su continuidad es proteger la promesa de valor que la industria aérea ofrece a millones de colombianos y turistas”.

Además, la compañía recalcó que la fluidez en los aeropuertos internacionales contribuye a la inversión extranjera y fortalece el posicionamiento de Colombia como destino turístico líder en Sudamérica.

Avianca detalló que se encuentra monitoreando la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con todos los actores del sector para minimizar los posibles impactos que pueda tener la coyuntura en la conectividad nacional e internacional.

La empresa insistió en la necesidad de mantener la sincronía entre todos los actores del sistema aeronáutico para asegurar el desarrollo del sector y la atención adecuada a los pasajeros.