Yeison Jiménez: la cadena de oro con diamantes vuelve al escenario como recuerdo imborrable de su carrera

La pieza, confeccionada por Joyería Venezia, fue restaurada y presentada en un multitudinario tributo, convirtiéndose en un emotivo testimonio del paso del artista por el estadio El Campín y la música popular

La pieza fue restaurada en su totalidad por la joyería que le obsequio la joya con nuevas incrustaciones de diamantes - crédito @@Framirezdeporte/X

Entre los objetos rescatados tras el accidente aéreo en Paipa, Boyacá, ocurrido el 10 de enero de 2026 y en el que murieron el cantante Yeison Jiménez y cinco personas más, la atención se centró en una costosa cadena que pertenecía al artista.

Esta pieza, que simbolizaba los hitos recientes de su carrera, regresó a la escena pública semanas después del siniestro, restaurada y exhibida ante sus seguidores durante un homenaje multitudinario. El accidente conmocionó a la industria musical y evidenció las deficiencias en la seguridad aérea del país.

Esta pieza no solo representaba el éxito del artista en el ámbito musical, sino que, tras su recuperación, se transformó en un emblema de recuerdo para sus admiradores.

Al parecer, estas serían las joyas de los fallecidos en el accidente en Paipa - crédito Facebook

Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2026, día en el que Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo perdieron la vida cuando la aeronave en la que se trasladaban se precipitó, sin que se reportaran sobrevivientes.

Las labores de las autoridades permitieron el levantamiento de los cuerpos y la recuperación de varias pertenencias, entre ellas la citada joya, así como relojes y anillos.

La cadena, fabricada en oro de 18 quilates con diamantes blancos y azules, había sido confeccionada por la Joyería Venezia como una pieza conmemorativa, reflejando el logro del cantante al convertirse en el primer exponente de música popular en agotar las localidades del estadio El Campín con su gira Mi Promesa.

El dije de la joya llevaba inscrito ese hito, marcando un acontecimiento destacado en la trayectoria del artista.

Así fue el lanzamiento de la canción 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Paola España

Tras el accidente, los primeros en entregar la joya difundieron en redes sociales que la pieza fue restaurada por la joyería que realizó el proceso orfebre. Finalmente, el 31 de enero, devolvieron la cadena durante el concierto homenaje Mi Promesa 2, el sueño del aventurero.

Según videos que circularon en redes sociales, la joya recuperada y restaurada se exhibió nuevamente como símbolo de la memoria y el legado musical del cantante nacido en Manzanares.

Esto dijo la mamá de Yeison Jiménez sobre el homenaje en el Movistar Arena

La familia de Yeison Jiménez vivió momentos de profundo malestar durante el homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena de Bogotá, apenas dos semanas después del accidente aéreo en el que falleció el cantante.

Luz Mery Galeano, madre del artista, relató que el acto, inicialmente concebido como un encuentro solemne para despedir a su hijo, se desbordó por el comportamiento de algunos asistentes.

Al inicio, el ambiente mostraba respeto y recogimiento. Los seguidores ingresaron con gratitud, y la familia buscaba ofrecer un espacio digno para la despedida. “Fue espectacular. La gente llegó muy lúcida, con amor, cariño y respeto. Eso se sintió”, recordó la madre de Yeison Jiménez.

Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, relató públicamente por primera vez cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo - crédito captura de pantalla @diaadiacaracoltv/ Instagram

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en la segunda parte del evento. Algunos asistentes ingresaron equipos de sonido y bebidas alcohólicas, lo que alteró la atmósfera prevista. “La última jornada fue un caos total”, lamentó Luz Mery Galeano. Además, en las afueras del recinto, quienes no pudieron entrar protagonizaron disturbios y enfrentamientos con la policía, lo que obligó a una intervención y afectó la logística planeada por los organizadores.

La familia quedó con un sentimiento de indignación, al considerar que estos incidentes desvirtuaron el sentido original del homenaje. Luz Mery Galeano reconoció que pensó en intervenir públicamente para pedir respeto, pero la situación la superó: “En un momento pensé en decirles: ‘Dejen de consumir alcohol, que esto no es una fiesta’. Pero en una situación así, uno no sabe qué hacer”.

El evento debió terminar antes de lo previsto por los problemas de orden. Tanto la familia como algunos colegas del género musical, como Giovanny Ayala, criticaron el ambiente, llegando a calificarlo de “circo”.

Luz Mery Galeano reiteró que la intención siempre fue rendir homenaje a la memoria de su hijo, no celebrar, y llamó a la reflexión sobre la forma apropiada de honrar a quienes dejan huella en la cultura popular.

